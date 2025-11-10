user icon
<b> Buitenlandse pers: </b> 'Verstappen magistraal, maar ligt uit de titelstrijd'
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 12:09
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en Lando Norris waren hét gespreksonderwerp in de internationale pers na afloop van de Grand Prix van Brazilië. De Red Bull-coureur gaf een ware masterclass op Interlagos, terwijl Norris met zijn zege een stevige stap zette richting zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Buitenlandse kranten raken niet uitgepraat over de twee rivalen.

Voor Verstappen begon het weekend rampzalig. Met een tegenvallende Red Bull vloog hij uit Q1, maar tijdens de race toonde de Nederlander opnieuw zijn klasse. Vanuit de pitstraat – en met zelfs nog een lekke band onderweg – sneed hij zich door het veld en pakte alsnog een podiumplaats. Norris daarentegen was ongenaakbaar. Met winst in zowel de sprint als de Grand Prix vergrootte hij zijn voorsprong op Oscar Piastri en Verstappen in de WK-stand.

Buitenlandse kranten loven Verstappen en Norris

De BBC zag dat Verstappen schitterde, maar acht zijn titelkansen vrijwel verkeken. Toch zou de Nederlander volgens de Britten Norris hebben overschaduwd met zijn optreden.“De enige vraag is of een nog beter resultaat mogelijk was. Als Red Bull na de lekke band had gekozen voor een tweestopper op mediums – en die banden goed had gemanaged in plaats van over te stappen op softs – had Verstappen dan Norris kunnen verslaan?”, vraagt het medium zich af. “De Nederlander staat nu 49 punten achter Norris en lijkt daarmee uit de titelstrijd te liggen.”

'Norris is nu de man bij McLaren'

Ook het Spaanse Marca is onder de indruk van Verstappen, al ziet de krant tegelijk dat Norris de absolute kopman bij McLaren is geworden.“Verstappen was opnieuw de man van de zondag. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Met een epische inhaalrace knokte hij zich naar de derde plaats, op droog asfalt en zonder hulp van regen,” schrijft Marca.

Daarnaast prijst het Spaanse medium de ontwikkeling van Norris. “Sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten is hij uitgegroeid tot de leidende kracht binnen McLaren. Vanaf Mexico lijkt hij onstuitbaar, met rivalen die alleen kunnen toekijken. De fouten en twijfels van vroeger zijn verdwenen. Waar hij in 2024 nog te soft werd genoemd in zijn gevecht met Verstappen, toont hij nu hoe sterk hij is geworden.”

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport spreekt van een ‘droomweekend’ voor Norris, die in alle sessies bovenaan eindigde en zijn voorsprong in het WK verder uitbreidde. Ook Andrea Kimi Antonelli krijgt lof:“De jonge Italiaan reed naar een fraaie tweede plaats en hield in de slotfase knap stand tegen Verstappen. De Nederlander maakte indruk met een sterke inhaalrace na zijn kwalificatieramp op zaterdag, waarna Red Bull besloot hem uit de pitstraat te laten starten.”

'Verstappen kan zich focussen op tweede plek'

Ook in Frankrijk was men vol bewondering voor Verstappen. L’Équipe prijst de Nederlander, maar acht een vijfde wereldtitel onwaarschijnlijk. De sportkrant merkt op dat Oscar Piastri de ‘hete adem van Verstappen in zijn nek voelt’, nu het verschil nog slechts 25 punten bedraagt – precies één Grand Prix-zege. Volgens L’Équipe reed Verstappen een sterke race vanaf de pitstraat, profiteerde hij van de chaos vooraan en hield hij zijn hoofd koel na een vroege bandenwissel. Een tweede plaats in het kampioenschap lijkt volgens de Fransen realistischer dan titelwinst.

Het weekend in Brazilië was volgens hen bovendien een mogelijk kantelpunt in de titelstrijd, in het voordeel van Norris.“De Brit was de man van het weekend – en volgens ons misschien binnenkort van het hele seizoen,” besluit L’Équipe.

  • Totalia

    Posts: 1.776

    En terecht hij is fenomenaal maar, dat Max uit de titel strijd ligt klopt niet, als Red bull het licht ziet en Max vanaf nu alles wint dat zijn 83 punten
    Als Norris er dan vanaf nu maar 33 en Piastri 39 punten pakt is Max met 1 punt verschil kampioen in de laatste race
    En laat Max zijn geluksgetal nu net 33 zijn ! Dus blijven hopen,,, het is nog niet klaar!

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 12:39
    • NicoS

      Posts: 19.633

      Kans is natuurlijk vrijwel nihil, maar ook al zal hij geen WK worden, deze Max is wel een genot om naar te kijken.
      Dit soort races heeft hij inmiddels al heel vaak laten zien. Iets wat je van Norris, Piastri en meerdere top coureurs niet, of zelden ziet.
      Dit maakt hem toch speciaal, hij doet dingen die je vooraf niet verwacht.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 12:59

