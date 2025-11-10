Max Verstappen reed afgelopen weekend in Brazilië een geweldige race. Hij startte vanuit de pitlane, maar wist zich op te werken naar de derde plaats. Het was een magistrale inhaalrace, en Red Bull-teambaas Laurent Mekies kwam na afloop woorden te kort om hem te complimenteren.

Verstappen reisde met een goed gevoel af naar Brazilië. In de afgelopen jaren liet hij mooie dingen zien op het circuit van Interlagos, maar nu leek alles anders te zijn. Hij voelde zich niet op zijn gemak in zijn Red Bull-bolide, en hij zocht naar grip. Na een redelijke sprintrace, ging alles mis in de kwalificatie. Hij kwam niet verder dan de zestiende plaats, en werd voor het eerst sinds Sotsji 2021 uitgeschakeld in Q1.

Bij Red Bull besloten ze zijn motor te vervangen, en kreeg hij een andere set-up. Verstappen reed daarna een inhaalrace die nog vele jaren zal worden besproken. Hij haalde auto naar auto in, en zelfs een extra pitstop vanwege een lekke band kon hem niet afstoppen. Hij meldde zich zelfs in de kopgroep, en wist uiteindelijk als derde over de streep te komen.

Ongelooflijke prestatie

Bij Red Bull glunderde ze van trots. Teambaas Laurent Mekies kwam superlatieven te kort toen hij de race van Verstappen probeerde te omschrijven op de mediakanalen van het team: "Het was een ongelooflijke prestatie van Max. We weten allemaal dat hij vorig jaar vanaf P17 naar de zege reed in de regen, en dat dat één van de meest uitzonderlijke races was."

"Maar dit jaar deed hij het bijna opnieuw, vanuit de pitstraat, op het droge en ook nog eens met een extra pitstop door een lekke band!"

Auto was weer op het juiste niveau

Mekies was niet alleen trots op Verstappen, hij was ook trots op zijn team: "Nog belangrijker, de auto was weer op het juiste niveau om te presteren. Dit is geen overwinning, maar een heel erg positieve dag voor ons. We hebben zeker risico's genomen, fouten gemaakt en zaken ontdekt tijdens het weekend, maar dat is allemaal onderdeel van het proces om te racen op het niveau waarop we willen strijden. De auto had zeker de snelheid waarmee we hadden kunnen winnen vandaag."