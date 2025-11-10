user icon
Red Bull-teambaas komt superlatieven te kort na magische race Verstappen

Red Bull-teambaas komt superlatieven te kort na magische race Verstappen
  Gepubliceerd op 10 nov 2025 14:47
  comments 7
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Brazilië een geweldige race. Hij startte vanuit de pitlane, maar wist zich op te werken naar de derde plaats. Het was een magistrale inhaalrace, en Red Bull-teambaas Laurent Mekies kwam na afloop woorden te kort om hem te complimenteren.

Verstappen reisde met een goed gevoel af naar Brazilië. In de afgelopen jaren liet hij mooie dingen zien op het circuit van Interlagos, maar nu leek alles anders te zijn. Hij voelde zich niet op zijn gemak in zijn Red Bull-bolide, en hij zocht naar grip. Na een redelijke sprintrace, ging alles mis in de kwalificatie. Hij kwam niet verder dan de zestiende plaats, en werd voor het eerst sinds Sotsji 2021 uitgeschakeld in Q1.

Bij Red Bull besloten ze zijn motor te vervangen, en kreeg hij een andere set-up. Verstappen reed daarna een inhaalrace die nog vele jaren zal worden besproken. Hij haalde auto naar auto in, en zelfs een extra pitstop vanwege een lekke band kon hem niet afstoppen. Hij meldde zich zelfs in de kopgroep, en wist uiteindelijk als derde over de streep te komen.

Ongelooflijke prestatie

Bij Red Bull glunderde ze van trots. Teambaas Laurent Mekies kwam superlatieven te kort toen hij de race van Verstappen probeerde te omschrijven op de mediakanalen van het team: "Het was een ongelooflijke prestatie van Max. We weten allemaal dat hij vorig jaar vanaf P17 naar de zege reed in de regen, en dat dat één van de meest uitzonderlijke races was."

"Maar dit jaar deed hij het bijna opnieuw, vanuit de pitstraat, op het droge en ook nog eens met een extra pitstop door een lekke band!"

Auto was weer op het juiste niveau

Mekies was niet alleen trots op Verstappen, hij was ook trots op zijn team: "Nog belangrijker, de auto was weer op het juiste niveau om te presteren. Dit is geen overwinning, maar een heel erg positieve dag voor ons. We hebben zeker risico's genomen, fouten gemaakt en zaken ontdekt tijdens het weekend, maar dat is allemaal onderdeel van het proces om te racen op het niveau waarop we willen strijden. De auto had zeker de snelheid waarmee we hadden kunnen winnen vandaag."

Dat neemt niet weg dat Red Bull de plank in eerste instantie volledig heeft misgeslagen.
Ze zijn weer eens de verkeerde kant op gegaan. Dat laat vooral zien dat het team, met name Pierre Waché de auto gewoon nog niet goed begrijpt. Dat is ook de reden voor de schommelingen in prestaties bij Red ... [Lees verder]

  • 10 nov 2025 - 14:56
Reacties (7)

  • F1jos

    Posts: 4.803

    Dat neemt niet weg dat Red Bull de plank in eerste instantie volledig heeft misgeslagen.
    Ze zijn weer eens de verkeerde kant op gegaan. Dat laat vooral zien dat het team, met name Pierre Waché de auto gewoon nog niet goed begrijpt. Dat is ook de reden voor de schommelingen in prestaties bij Red Bull.

    • + 3
    • 10 nov 2025 - 14:56
    • NicoS

      Posts: 19.636

      Vind het een beetje goedkoop om constant naar Waché te wijzen, er is een team van honderden werknemers die aan die auto werken. De set-up zal echt niet van Waché zelf afkomen. Daar heb je een heel team met engineers voor, je doet echt niet alles alleen.
      De auto is soms onvoorspelbaar, maar daar hebben de meeste teams ook last van.
      Het Pirelli rubber is vaak de reden dat teams worstelen om ze werkend te krijgen, McLaren lijkt dat het beste onder controle te hebben.

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 15:17
    • Rimmer

      Posts: 12.988

      Denk toch Wache.
      Iedereen heeft moeite met deze regels dat klopt. Behalve Adrian. Die snapte het helemaal. McLaren begon het later ook te begrijpen (met hulp van overgekomen RB personeel?) en vond haar eigen oplossingen. De rest niet.
      Toen Adrian opstapte erfde Wache alles waar hij zelf al aan gewerkt had en mede ontwikkeld had. Een winnende auto die domineerde in 2023.
      Hij had alleen geen Adrian meer achter zich om hem te helpen, om hem de goede kant op te sturen. Toen bleek dat Wache die auto eigenlijk helemaal niet begrijpt, dat al die jaren de golden boy spelen en bij Adrian mogen afkijken hem niet perse beter gemaakt hebben.
      Dat er met die 2024 en 2025 auto zo nu en dan toevallig nog in het raamwerk kan worden gereden en ze dan opeens weer kunnen winnen toont aan dat het basis concept van deze auto, dat ooit door Adrian is ontworpen, nog altijd de juiste is. Zelfs na al het sloopwerk en gerommel van Wache is dat ding in de basis nog net zo snel als McLaren na al haar ontwikkelingen.
      Alleen Wache kan die performance steeds vaker niet dan wel ontsluiten. Hij komt met talloze updates, als je Marko mag geloven dan komen ze elke race, maar niets maakt de auto beter bestuurbaar. Van ellende proberen de engineers dan alle mogelijke afstellingen en inmiddels weten ze na twee seizoenen wel een beetje waar ze die moeten zoeken. Echter, zelfs nu slaan ze nog geregeld (en te vaak) de plank mis en als iedereen daar vervolgens roept dat hij geen idee heeft hoe het kan, dan vraag je toch als eerste af of de man die de auto ontwerpt zelf wel snapt hoe zijn auto werkt. Lijkt mij heel legitiem. Mekies is prima en GP is nog altijd zijn eigen superster. Aan Max ligt het ook niet en Horner stelde geen auto’s af.
      Vanaf het moment dat Adrian stopte is het daar bergafwaarts gegaan. De vervanger van Adrian is Wache.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 16:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.760

    Was dan ook prachtige en spannende race van Max....
    Ik ben niet voor Redbull, maar hier hebben ze Max toch 'n wagen gegeven die gisteren magisch was hoor......de man en de machine lieten het gisteren weer zien.

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 15:23
    • f1 benelux

      Posts: 4.233

      Hannah Schmitz niet vergeten ouwe!! ;)






      Zo ..

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 15:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.760

      Nou, ik had het wèl in mijn bericht gezet, maar net voor ik het poste heb ik het verwijderd.....anders krijg ik de meute weer over me heen dacht ik nog.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 15:48
    • Larry Perkins

      Posts: 61.389

      Inderdaad Hannaaaaahhh! niet vergeten, maar ook GeeeeePeeeeeeeee niet!

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 16:43

