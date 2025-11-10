user icon
icon

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA blundert met strafpunten voor Piastri
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 09:26
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri ontving gisteren in de Grand Prix van Brazilië een forse straf voor zijn incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Na afloop werd duidelijk dat de stewards Piastri ook twee strafpunten hadden gegeven, maar hier hadden ze een flinke fout gemaakt.

Het incident na de herstart liet veel stof opwaaien. Toen de Safety Car naar binnen ging, verloor Antonelli veel terrein bij de herstart, en kon hij raceleider Lando Norris niet bijhouden. Antonelli moest goed opletten, want zowel Leclerc als Piastri probeerde hem aan te vallen. Ze openden allebei de aanval in de eerste bocht, maar daar ging het helemaal mis.

Meer over FIA FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 FIA bevestigt motorwissel en pitlanestart van Verstappen

FIA bevestigt motorwissel en pitlanestart van Verstappen

9 nov

Wat ging er mis?

Piastri zat aan de binnenkant van Antonelli, verremde zich en tikte de Mercedes aan. De Italiaan spinde hierdoor, en raakte de Ferrari van Leclerc. De Monegask zag de band van zijn voorwiel schieten en beschadigde hierbij ook zijn voorwielophanging. Hij moest opgeven, en de stewards openden een onderzoek. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat Piastri de schuldige was, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Hierdoor werd het voor hem onmogelijk om voor de zege te vechten, en werd hij als vijfde geklasseerd.

Strafpunten

Na afloop van de race bleek dat Piastri ook twee strafpunten op zijn superlicentie had ontvangen voor het incident. De FIA stelde in het beslissingsdocument dat hij hierdoor op acht strafpunten stond, en dat betekende dat Piastri op de rand van een schorsing stond. Een coureur wordt immers geschorst als hij of zij twaalf strafpunten in twaalf maanden tijd verzamelt.

FIA maakt grote fout

Uren na de race deelde de FIA echter een nieuw document, want ze bleken een fout te hebben gemaakt. Piastri staat door zijn strafpunten namelijk niet op acht, maar op zes strafpunten. Hierdoor is een schorsing nog niet in zicht, en bij de FIA krabden ze zich achter hun oren na deze fout. De straf voor Piastri bleef overigens wel staan, maar daar bestond na afloop veel twijfel over. Meerdere coureurs waren namelijk van mening dat de schuld eerder bij Antonelli lag.

Need5Speed

Posts: 3.284

Ik was ook verbaasd, ik zie niet wat Piastri fout deed, hij kreeg niet de ruimte die hij had moeten hebben.

Dit is mijn laatste voor vandaag hier. Elke keer dat er weer zo'n video over de tekst komt doe ik deze saait voor een dag in de ban.

  • 13
  • 10 nov 2025 - 10:06
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.646

    O o o.

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 09:57
  • Need5Speed

    Posts: 3.284

    Ik was ook verbaasd, ik zie niet wat Piastri fout deed, hij kreeg niet de ruimte die hij had moeten hebben.

    Dit is mijn laatste voor vandaag hier. Elke keer dat er weer zo'n video over de tekst komt doe ik deze saait voor een dag in de ban.

    • + 13
    • 10 nov 2025 - 10:06
    • Brummbär

      Posts: 677

      tot morgen

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 10:12
    • dumdumdum

      Posts: 2.706

      Dat is bij bijna elke site tegenwoordig. Ben je aan het lezen, ga je scrollen, komt er zo'n irritante video voor de tekst.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 10:13
    • Larry Perkins

      Posts: 61.379

      Dus als ik jouw schoonmoeder in de maling neem, reageer je morgen pas @Need5peed?

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 10:19
    • MustFeed

      Posts: 10.371

      Volgens mij was het niet veel anders dan de touche tussen Verstappen en Piastri vorig jaar in Abu Dhabi. Gewoon een terechte straf.

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 10:55
    • van lotje,g

      Posts: 1.112

      Ik heb een papier gevouwen en voor die irritante video gehangen.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 12:45
  • Snorremans

    Posts: 114

    Dat hele strafpunten systeem is één grote wanvertoning. In 9 van de 10 gevallen vind ik het zwaar overdreven om punten uit delen. Dat men er tijdens de race voor gestraft wordt prima...drive trough, 5 seconden, 10 seconden etc goed..niks aan veranderen maar dat kinderachtige punten systeem alleen van stal halen bij levensgevaarlijke acties. Denk daarbij aan onveilig terug op de baan komen indien men eraf geweest is het Strolletje destijds zullen we maar zeggen. Of het Vetteltje tegen Hamilton in Baku.

    Maar kom op al die race incidenten/remfouten etc hoeven van mij niet bestraft te worden. Gewoon onzinnig en kinderachtig.

    • + 10
    • 10 nov 2025 - 10:28
    • MustFeed

      Posts: 10.371

      Helemaal mee eens. Een dubbele straf is sowieso raar. En het lijkt ook complete willekeur te zijn. Verstappen veroorzaakt licht contact: 3 strafpunten. Norris veroorzaakt een crash, met safety car tot gevolg: 0 strafpunten.

      Als je dan ziet waardoor een coureur op x aantal strafpunten staat dan is het vaak een optelsom van pietluttigheden. Het stoort ook dat Piastri nu 2 strafpunten krijgt, maar Russell komt in Austin weg zonder straf omdat Verstappen een crash voorkomt.

      Daarnaast, je komt wel heel makkelijk aan 12 strafpunten met 24 races and 6 sprint races in een seizoen. Hamilton had ook al makkelijk aan 12 strafpunten kunnen komen als ze hem ook voor al zijn overtredingen zouden bestraffen.

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 11:06
  • John6

    Posts: 11.258

    Oscar had ook geen straf moeten krijgen, Kimi wel.

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 10:55
  • TheStijg

    Posts: 4.002

    Het duurde bijna 10 rondes - vind ik niet snel.

    "Al snel kwamen ze tot de conclusie"

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 12:23
    • gridiron

      Posts: 2.933

      Ze hebben het tenminste tihdens de race gedaan.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 12:58
  • TylaHunter

    Posts: 10.611

    En toch gewoon kwakkeloos over nemen als Saiyt en stellen dat hij nu echt moet oppassen voor schorsing. Lekker bezig.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 12:48

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 745
  • Podiums 24
  • Grand Prix 66
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar