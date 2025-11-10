Oscar Piastri ontving gisteren in de Grand Prix van Brazilië een forse straf voor zijn incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Na afloop werd duidelijk dat de stewards Piastri ook twee strafpunten hadden gegeven, maar hier hadden ze een flinke fout gemaakt.

Het incident na de herstart liet veel stof opwaaien. Toen de Safety Car naar binnen ging, verloor Antonelli veel terrein bij de herstart, en kon hij raceleider Lando Norris niet bijhouden. Antonelli moest goed opletten, want zowel Leclerc als Piastri probeerde hem aan te vallen. Ze openden allebei de aanval in de eerste bocht, maar daar ging het helemaal mis.

Wat ging er mis?

Piastri zat aan de binnenkant van Antonelli, verremde zich en tikte de Mercedes aan. De Italiaan spinde hierdoor, en raakte de Ferrari van Leclerc. De Monegask zag de band van zijn voorwiel schieten en beschadigde hierbij ook zijn voorwielophanging. Hij moest opgeven, en de stewards openden een onderzoek. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat Piastri de schuldige was, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Hierdoor werd het voor hem onmogelijk om voor de zege te vechten, en werd hij als vijfde geklasseerd.

Strafpunten

Na afloop van de race bleek dat Piastri ook twee strafpunten op zijn superlicentie had ontvangen voor het incident. De FIA stelde in het beslissingsdocument dat hij hierdoor op acht strafpunten stond, en dat betekende dat Piastri op de rand van een schorsing stond. Een coureur wordt immers geschorst als hij of zij twaalf strafpunten in twaalf maanden tijd verzamelt.

FIA maakt grote fout

Uren na de race deelde de FIA echter een nieuw document, want ze bleken een fout te hebben gemaakt. Piastri staat door zijn strafpunten namelijk niet op acht, maar op zes strafpunten. Hierdoor is een schorsing nog niet in zicht, en bij de FIA krabden ze zich achter hun oren na deze fout. De straf voor Piastri bleef overigens wel staan, maar daar bestond na afloop veel twijfel over. Meerdere coureurs waren namelijk van mening dat de schuld eerder bij Antonelli lag.