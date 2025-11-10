user icon
Red Bull zegt sorry tegen Verstappen na magistrale inhaalrace

Red Bull zegt sorry tegen Verstappen na magistrale inhaalrace
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 07:36
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed gisteren in Brazilië een geweldige Grand Prix. Hij startte de race vanuit de pitlane, en wist zich nog naar het podium te vechten. Bij Red Bull waren ze extreem trots op Verstappen, en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase bood na afloop direct zijn excuses aan aan Verstappen.

Niemand had verwacht dat Verstappen zich in Brazilië zou kunnen mengen in de strijd om de podiumposities. Na een teleurstellende vrijdag wist Verstappen op zaterdag de schade te beperken in de sprintrace, maar ging het helemaal mis in de kwalificatie. Verstappen had geen grip, en zag ook geen verbeterpunten meer. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, waarna Red Bull ingreep en zijn motor wisselde en zijn set-up aanpaste. Hierdoor moest hij de race vanuit de pitlane starten.

De aanpassingen aan de auto zorgden ervoor dat Verstappen vloog. Hij begon goed aan de race, maar moest al snel een pitstop maken omdat hij een lekke band had. Daarna ging het alleen maar beter en beter met Verstappen, en wist hij zich naar de kopgroep te vechten. Na zijn tweede pitstop ging hij op jacht naar de podiumplaatsen, en snoepte hij de derde plaats af van George Russell. De tweede plaats was te hoog gegrepen, maar bij Red Bull waren ze alsnog trots op zijn prestatie.

'Sorry Max!'

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase viel haast van zijn stoel van verbazing na de race van Verstappen. Na de finish meldde hij zich op de boordradio: "We kunnen alleen maar sorry zeggen voor gisteren maat. Dit was echt een racewinnende rit, sorry!"

Verstappen praat Red Bull moed in

Verstappen toonde zich sportief, en liet Lambiase direct weten dat hij geen sorry hoefde te zeggen. Met trots in zijn stem sprak hij 'GP' toe: "Nee, dat hoeft niet! Dit was echt een heel, heel erg goede race voor ons! Weet je, we hebben het tenminste geprobeerd! Heel erg bedankt voor vandaag, het ging echt heel erg goed!"

Reacties (3)

  nutstree

    Posts: 612

    Red Bull en Max moesten beiden risico's nemen, dan kan dit gebeuren.

    • 10 nov 2025 - 08:11
  Lulham

    Posts: 549

    Ik word knettergek van dat pop up filmpje. Ik zie niets meer. Ik blijf even weg totdat het is opgelost.

    • 10 nov 2025 - 08:31
  Larry Perkins

    Posts: 61.377

    Geweldige teamplayer weer!

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

