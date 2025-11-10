Max Verstappen reed gisteren in Brazilië een geweldige Grand Prix. Hij startte de race vanuit de pitlane, en wist zich nog naar het podium te vechten. Bij Red Bull waren ze extreem trots op Verstappen, en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase bood na afloop direct zijn excuses aan aan Verstappen.

Niemand had verwacht dat Verstappen zich in Brazilië zou kunnen mengen in de strijd om de podiumposities. Na een teleurstellende vrijdag wist Verstappen op zaterdag de schade te beperken in de sprintrace, maar ging het helemaal mis in de kwalificatie. Verstappen had geen grip, en zag ook geen verbeterpunten meer. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, waarna Red Bull ingreep en zijn motor wisselde en zijn set-up aanpaste. Hierdoor moest hij de race vanuit de pitlane starten.

De aanpassingen aan de auto zorgden ervoor dat Verstappen vloog. Hij begon goed aan de race, maar moest al snel een pitstop maken omdat hij een lekke band had. Daarna ging het alleen maar beter en beter met Verstappen, en wist hij zich naar de kopgroep te vechten. Na zijn tweede pitstop ging hij op jacht naar de podiumplaatsen, en snoepte hij de derde plaats af van George Russell. De tweede plaats was te hoog gegrepen, maar bij Red Bull waren ze alsnog trots op zijn prestatie.

'Sorry Max!'

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase viel haast van zijn stoel van verbazing na de race van Verstappen. Na de finish meldde hij zich op de boordradio: "We kunnen alleen maar sorry zeggen voor gisteren maat. Dit was echt een racewinnende rit, sorry!"

Verstappen praat Red Bull moed in

Verstappen toonde zich sportief, en liet Lambiase direct weten dat hij geen sorry hoefde te zeggen. Met trots in zijn stem sprak hij 'GP' toe: "Nee, dat hoeft niet! Dit was echt een heel, heel erg goede race voor ons! Weet je, we hebben het tenminste geprobeerd! Heel erg bedankt voor vandaag, het ging echt heel erg goed!"