user icon
icon

Verstappen tevreden ondanks uitloop Norris: "Hebben de titel ook niet hier verloren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen tevreden ondanks uitloop Norris: "Hebben de titel ook niet hier verloren"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 20:54
  • comments 20
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft op de zondag in Brazilië laten zien dat hij nog altijd over veerkracht beschikt. Na een dramatische kwalificatie en een start vanuit de pitstraat knokte de Nederlander zich op indrukwekkende wijze terug naar het podium. Verstappen eindigde als derde op Interlagos en hield ondanks de opgelopen schade in het WK een goed gevoel over aan het weekend.

De zaterdag verliep rampzalig voor de Red Bull-coureur. Verstappen sneuvelde al in Q1, moest na ingrepen aan zijn RB21 vanuit de pitstraat vertrekken en kreeg tijdens de race ook nog een lekke band. Toch gaf hij niet op. Met een gedurfde strategie en een indrukwekkend tempo vocht hij zich naar voren en pakte alsnog een podiumplek.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen tevreden na afloop

Na afloop was Verstappen zichtbaar tevreden. “Ik had natuurlijk een goede eerste ronde na de safetycar, maar toen kreeg ik die lekke band en verloor ik weer een paar plekken”, vertelde hij bij Viaplay. “Uiteindelijk zat de snelheid er goed in. De balans was beter, de motor liep rustiger, en doordat het iets koeler was hadden we wat meer grip. Dat maakte het verschil.”

De aanpassingen van Red Bull Racing wierpen duidelijk hun vruchten af. “Alles voelde wat stabieler aan. Natuurlijk zijn er nog punten waar we aan willen werken, maar het was een stuk beter dan op zaterdag. De temperatuur heeft ons zeker geholpen”, aldus Verstappen.

Titel bijna niet meer haalbaar voor Verstappen

Toch hield de Limburger ook een realistische blik op het wereldkampioenschap. Lando Norris pakte de volle buit in Brazilië met winst in zowel de sprint- als hoofdrace en liep opnieuw uit. Verstappens achterstand op de Brit bedraagt inmiddels 49 punten.

“Het kampioenschap is hier niet verloren,” benadrukte Verstappen. “Maar we hebben eerder in het seizoen te veel laten liggen. McLaren is gewoon vaker beter geweest, en daar moet je eerlijk over zijn. We hebben af en toe kunnen profiteren van hun fouten, maar over het algemeen zijn zij nu gewoon sneller.”

NicoS

Posts: 19.630

@ ScuderiaSjonno,
Les één, maak Max fans niet belachelijk…….;)
Les twee, een getergde Verstappen kun je nooit uitvlakken.
Les drie, hij is gewoon de beste coureur.

  • 6
  • 9 nov 2025 - 21:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • elflitso

    Posts: 1.585

    Ook andere teams moeten nog motor wissel doen. Bij RBR hebben ze het strategisch aangepakt!

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 21:00
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.078

    Oh die corrupte F1 kan me echt de hoogste boom in. Ik geloof er *niets* meer van.
    RB "gemiddeld" in de sprint race, nergens!!! in de kwalificatie en ineens P3 in de race...
    Pfff niks ten nadele van Max maar deze hele zooi stinkt ongelooflijk. Ik snap niks meer van F1 na al die jaren hoe zoiets mogelijk is.

    Onder Liberty Media is F1 dezelfde shitshow als showworstelen onder WWE. Alles voor show en spektakel. Bij eerder genoemde WWE is het tenminste duidelijk, maar F1 wordt verkocht nu als show, niet als sport.

    Van harte gefeliciteerd aan de Max / Red Bull fans die ik gister van ganser harte belachelijk heb gemaakt. Het is wat het is.

    Nog drie races en dan neem ik een F1 jaar pauze.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 21:01
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.078

      Ere wie ere toekomt, RB en Max hebben gewoon optimaal gemaximaliseerd.

      Dat verdient hulde en respect. Hoe dan ook.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:03
    • NicoS

      Posts: 19.630

      @ ScuderiaSjonno,
      Les één, maak Max fans niet belachelijk…….;)
      Les twee, een getergde Verstappen kun je nooit uitvlakken.
      Les drie, hij is gewoon de beste coureur.

      • + 6
      • 9 nov 2025 - 21:08
    • F1jos

      Posts: 4.799

      Op dit Red Bull is geen pijl te trekken.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 21:10
    • F1jos

      Posts: 4.799

      * peil *

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:13
    • dutchiceman

      Posts: 5.479

      Je slaat de spijker op zijn kop Sjonnie.
      Je snapt, zoals je zelf zegt, niks van de F1

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 21:13
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.078

      @NicoS
      Les 1, dat is altijd leuk.
      Les 2, interesseert me niets.
      Les 3, van dit moment, ja zeker. Dat kan niemand ontkennen. Hij hoort bij de grootsten van zijn tijd. Net als destijds Schumacher, Vettel, Hamilton en nu Verstappen.
      Dat ik het daar _persoonlijk_ niet mee eens ben interesseert niemand meer het is wel zo imo

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:16
    • schwantz34

      Posts: 41.329

      Op @ScuderiaSjonno's commentaar is al helemaal geen pijl te trekken, daarbij vergeleken is F1 volgen, en logisch kunnen uitleggen zelfs nog kinderspel.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 21:17
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.078

      @dutchiceman

      Jammer, dat je alleen daar op ingaat. Ik zei toch ook, hulde voor RB en Max die Maximaal ;) 😉 gepresteerd hebben.? Jammer dat je dan daar overheen leest en alleen het gedeelte eruit haalt die jou het beste uitkomt.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:20
    • NicoS

      Posts: 19.630

      Als je les één leuk vindt, moet je ook niet klagen als ze jou belachelijk maken hè….;)
      Wie de bal kaatst….

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 21:20
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.078

      Oh jah joh @schwantz34?

      Leg het eens uit dan? Zodat Jip en Janneke zelfs nog F1 begrijpen?

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:23
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.078

      @NicoS

      Jammer dat iedereen alleen reageert op momenten wanneer ik RB / Max de grond in boor maar wanneer ik complimenten maak voor datzelfde RB / Max dat daar compleet overheen gelezen wordt.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:26
    • schwantz34

      Posts: 41.329

      Je kan je nickname beter veranderen in ScuderiaSoreLoserSjonnie!

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:29
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.078

      Ah flikker op schwantz34 lezen wat ik hieronder schrijf, dat gedeelte vergeet je even in je one liners

      Jammer dat iedereen alleen reageert op momenten wanneer ik RB / Max de grond in boor maar wanneer ik complimenten maak voor datzelfde RB / Max dat daar compleet overheen gelezen wordt.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:31
    • schwantz34

      Posts: 41.329

      Veel plezier op de kast gast!

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:35
  • NicoS

    Posts: 19.630

    Jammer dat deze set-up pas zo laat in het weekend kwam.
    Maar ook mogelijk dat deze set-up in de kwalificatie ook niet had gewerkt.
    Een getergde Max haalt nog meer uit de auto, hij laat weer zien dat hij de beste racer van het veld is.
    Norris wint, dat was wel te verwachten, maar Verstappen steelt weer de show.

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 21:02
    • ILMOP

      Posts: 1.186

      Niets ten nadele van Max, maar die reed rond met een gloednieuwe motor die volledig was opengedraaid. Om maar over de overige aanpassingen te zwijgen. Zoiets zag je een paar jaren terug bij Mercedes in volgens mij Brazilie. Ze reden destijds bijna iedereen op een hoop met een nieuwe motor achterin de wagen.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 21:10
    • NicoS

      Posts: 19.630

      @Ilmop,
      Toen waren Mercedes en RBR ook veel sneller dan de rest van het veld, de verschillen zijn nu veel kleiner.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 21:17
  • Pietje Bell

    Posts: 31.846

    "🏆NEW RECORD! Max Verstappen becomes the driver who finished on the podium
    for the most different positions in Formula 1’s history!

    P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P14, P15, P16, P17, P18, P20 and the Pit Lane"

    Mooi om dit seizoen Max veel met Borteleto en Kimi op te zien trekken.

    www.instagram.com/p/DQ2OpMUk-j3/

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 21:35

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar