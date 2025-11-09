Max Verstappen heeft op de zondag in Brazilië laten zien dat hij nog altijd over veerkracht beschikt. Na een dramatische kwalificatie en een start vanuit de pitstraat knokte de Nederlander zich op indrukwekkende wijze terug naar het podium. Verstappen eindigde als derde op Interlagos en hield ondanks de opgelopen schade in het WK een goed gevoel over aan het weekend.

De zaterdag verliep rampzalig voor de Red Bull-coureur. Verstappen sneuvelde al in Q1, moest na ingrepen aan zijn RB21 vanuit de pitstraat vertrekken en kreeg tijdens de race ook nog een lekke band. Toch gaf hij niet op. Met een gedurfde strategie en een indrukwekkend tempo vocht hij zich naar voren en pakte alsnog een podiumplek.

Verstappen tevreden na afloop

Na afloop was Verstappen zichtbaar tevreden. “Ik had natuurlijk een goede eerste ronde na de safetycar, maar toen kreeg ik die lekke band en verloor ik weer een paar plekken”, vertelde hij bij Viaplay. “Uiteindelijk zat de snelheid er goed in. De balans was beter, de motor liep rustiger, en doordat het iets koeler was hadden we wat meer grip. Dat maakte het verschil.”

De aanpassingen van Red Bull Racing wierpen duidelijk hun vruchten af. “Alles voelde wat stabieler aan. Natuurlijk zijn er nog punten waar we aan willen werken, maar het was een stuk beter dan op zaterdag. De temperatuur heeft ons zeker geholpen”, aldus Verstappen.

Titel bijna niet meer haalbaar voor Verstappen

Toch hield de Limburger ook een realistische blik op het wereldkampioenschap. Lando Norris pakte de volle buit in Brazilië met winst in zowel de sprint- als hoofdrace en liep opnieuw uit. Verstappens achterstand op de Brit bedraagt inmiddels 49 punten.

“Het kampioenschap is hier niet verloren,” benadrukte Verstappen. “Maar we hebben eerder in het seizoen te veel laten liggen. McLaren is gewoon vaker beter geweest, en daar moet je eerlijk over zijn. We hebben af en toe kunnen profiteren van hun fouten, maar over het algemeen zijn zij nu gewoon sneller.”