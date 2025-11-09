Oscar Piastri kende een onfortuinlijke Grand Prix van Brazilië. Hij reed geen sterke race, en kreeg ook een flinke tijdstraf na een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Na afloop bleek dat de stewards hem ook twee strafpunten hebben gegeven, waardoor een eventuele schorsing in beeld komt.

Piastri vecht nog altijd met zijn teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen om de wereldtitel. In Brazilië leed hij een gevoelige nederlaag, en zag hij Norris uitlopen en Verstappen inlopen. Op zaterdag viel Piastri uit na een pijnlijke spin in de sprintrace, en in de race van vandaag ging het ook mis na de herstart.

Piastri probeerde de tweede plaats van Antonelli af te pakken, en dook na de herstart in de eerste bocht naar de binnenkant van Antonelli. Hij verremde zich, raakte de Mercedes en zag hoe de Italiaan tegen de auto van Leclerc aan stuiterde. De Monegask liep hierbij een lekke band en een beschadigde voorvleugel op, en moest opgeven. De stewards grepen in, en gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden. De Australiër kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde plaats.

Waarom kreeg Piastri een straf?

Na afloop van de race deelde de FIA het beslissingsdocument van de stewards, daarin werd verklaard waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Volgens de stewards zat Piastri met zijn vooras naast de spiegel van Antonelli bij het ingaan van de apex van bocht 1. Volgens de Driving Standard Guidelines was het de bocht van Antonelli, en daarnaast maakte Piastri ook een remfout.

Hoe zit het met de strafpunten?

Volgens de stewards ligt de volledige schuld van het incident dan ook bij Piastri. Ze hebben hem niet alleen een tijdstraf van tien seconden gegeven, maar ook twee extra strafpunten op zijn superlicentie. Dit zorgt ervoor dat hij nu op acht strafpunten staat, terwijl een coureur wordt geschorst bij twaalf strafpunten in twaalf maanden tijd. De eerste strafpunten vervallen voor Piastri pas op 8 december, dus hij moet op zijn tellen passen.