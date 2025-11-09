user icon
icon

Schorsing komt in zicht voor Piastri na pijnlijke crash

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schorsing komt in zicht voor Piastri na pijnlijke crash
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 21:19
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kende een onfortuinlijke Grand Prix van Brazilië. Hij reed geen sterke race, en kreeg ook een flinke tijdstraf na een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Na afloop bleek dat de stewards hem ook twee strafpunten hebben gegeven, waardoor een eventuele schorsing in beeld komt.

Piastri vecht nog altijd met zijn teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen om de wereldtitel. In Brazilië leed hij een gevoelige nederlaag, en zag hij Norris uitlopen en Verstappen inlopen. Op zaterdag viel Piastri uit na een pijnlijke spin in de sprintrace, en in de race van vandaag ging het ook mis na de herstart.

Meer over Oscar Piastri 'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

5 nov
 Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt

Piastri probeerde de tweede plaats van Antonelli af te pakken, en dook na de herstart in de eerste bocht naar de binnenkant van Antonelli. Hij verremde zich, raakte de Mercedes en zag hoe de Italiaan tegen de auto van Leclerc aan stuiterde. De Monegask liep hierbij een lekke band en een beschadigde voorvleugel op, en moest opgeven. De stewards grepen in, en gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden. De Australiër kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde plaats.

Waarom kreeg Piastri een straf?

Na afloop van de race deelde de FIA het beslissingsdocument van de stewards, daarin werd verklaard waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Volgens de stewards zat Piastri met zijn vooras naast de spiegel van Antonelli bij het ingaan van de apex van bocht 1. Volgens de Driving Standard Guidelines was het de bocht van Antonelli, en daarnaast maakte Piastri ook een remfout.

Hoe zit het met de strafpunten?

Volgens de stewards ligt de volledige schuld van het incident dan ook bij Piastri. Ze hebben hem niet alleen een tijdstraf van tien seconden gegeven, maar ook twee extra strafpunten op zijn superlicentie. Dit zorgt ervoor dat hij nu op acht strafpunten staat, terwijl een coureur wordt geschorst bij twaalf strafpunten in twaalf maanden tijd. De eerste strafpunten vervallen voor Piastri pas op 8 december, dus hij moet op zijn tellen passen.

 

Amstermar

Posts: 41

Kunnen jullie de video clip weghalen uit beeld? Ik kan de tekst niet normaal lezen...

  • 1
  • 9 nov 2025 - 21:25
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Amstermar

    Posts: 41

    Kunnen jullie de video clip weghalen uit beeld? Ik kan de tekst niet normaal lezen...

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 21:25
  • RH

    Posts: 715

    Zwaar overdreven. Als dit al niet meer mag, kunnen we beter dammen gaan kijken.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 21:39

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 745
  • Podiums 24
  • Grand Prix 66
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar