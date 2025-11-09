user icon
icon

Red Bull doet uitstekende zaken bij constructeurs na masterclass Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull doet uitstekende zaken bij constructeurs na masterclass Verstappen
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 21:49
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing is Ferrari voorbijgestoken in het constructeurskampioenschap. Red Bull heeft dit weekend maar liefst twintig punten gehaald en is daarmee veertien punten ingelopen op Ferrari. 

De Scuderia kende een rampzalige Grand Prix. Waar Lewis Hamilton startte vanaf de dertiende positie en Charles Leclerc vanaf de derde positie, startte Yuki Tsunoda vanaf P17 en Max Verstappen vanuit de pitstraat.

Meer over Red Bull Racing FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Red Bull boven Ferrari in het kampioenschap

Beide Ferrari-coureurs vielen uit. Lewis Hamilton viel uit nadat hij al drie pitstops en een 10-seconde penalty aan zijn broek had hangen. De Brit heeft zijn Grand Prix uiteindelijk opgegeven. Hij crashte bijna met Franco Colapinto, waardoor Hamiltons hele voorvleugel eraf was. Bij de Monegask van Ferrari liep het anders. Hij kreeg de achterkant van Kimi Antonelli tegen zich aan. De Italiaan kwam tegen Leclerc aan nadat Antonelli en Piastri contact maakten.

De Nederlander startte in Brazilië vanuit de pitstraat, maar wist uiteindelijk als derde te eindigen en dus een podiumplaats te pakken. Bij Yuki Tsunoda ging het iets minder goed. De Japanner startte vanaf de zeventiende plek, maar ontving in totaal twintig seconden aan penalties. De Japanner eindigde uiteindelijk als zeventiende. Tsunoda heeft dit hele seizoen nog maar 28 punten gepakt.

Red Bull versus Ferrari

Max Verstappen draagt Red Bull met zijn punten. Red Bull heeft in totaal 369 punten, waarvan Max Verstappen 341 punten bij elkaar heeft gesprokkeld. Het team van Ferrari gaat iets minder goed. Red Bull begon het seizoen sterker dan Ferrari en stond de eerste negen racerondes boven de Scuderia. Ferrari had Red Bull Racing ingehaald en stond zelfs een poos tweede. 

Nadat de overwinningen uitbleven voor de Scuderia, werden ze al snel ingehaald door Mercedes. Tijdens de Grand Prix van Brazilië, raceronde 21, haalde Red Bull Ferrari in. Verstappen en Tsunoda staan daardoor derde in het constructeurskampioenschap.

NicoS

Posts: 19.632

Boeien…..dat interesseert niemand…..;)

  • 1
  • 9 nov 2025 - 21:48
F1 Nieuws Max Verstappen Ferrari Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.632

    Boeien…..dat interesseert niemand…..;)

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 21:48
    • Golf-GTI

      Posts: 1.608

      Jou niet, RBR wel!

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 22:08
    • hupholland

      Posts: 9.377

      meer geld (heeft Red Bull meer dan het mag uitgeven onder de budgetcap), minder windtunneltijd (daar heb je nooit genoeg van). Dan gaat het vooral om de sportieve eer, ik denk dat Red Bull daar in het WCC minder om geeft dan autofabrikant Ferrari.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 22:51
    • Golf-GTI

      Posts: 1.608

      Alleen al om Ferarri een hak te zetten

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 22:53
  • marcelf1fan

    Posts: 444

    En nog steeds, na jaren, staat er bij de constructeurs stand:
    "Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team."...

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 22:09
    • Tazman

      Posts: 70

      Idd, enige update zouden wel eens mogen

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 22:37
    • TylaHunter

      Posts: 10.610

      een update vereist kunde, ipv copypast

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 22:52
  • OrangeArrows

    Posts: 3.295

    Kijk maar eens bij alle F1 teams op deze site

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 22:25
  • Pietje Bell

    Posts: 31.849

    Wat een heel mooi weekend voor Bortoleto had moeten worden eindigde letterlijk
    in tranen. Gelukkig had hij zijn familie bij zich. Zo sneu om te zien dit:

    https://www.instagram(.)com/p/DQ2fThOjnzC/

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 23:02
  • elflitso

    Posts: 1.587

    Een opzetje van Ferrari om meer windtunnel tijd te krijgen? Hun jaar is immers toch al aan gort.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 23:04
  • Aajd Flupke

    Posts: 21

    Dus Max haalt wederom in zijn uppie genoeg punten om een ander team (dat wel 2 coureurs met punten heeft) op achterstand te zetten. Max zou zeggen: "simply lovely"

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 23:56

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar