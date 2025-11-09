Red Bull Racing is Ferrari voorbijgestoken in het constructeurskampioenschap. Red Bull heeft dit weekend maar liefst twintig punten gehaald en is daarmee veertien punten ingelopen op Ferrari.

De Scuderia kende een rampzalige Grand Prix. Waar Lewis Hamilton startte vanaf de dertiende positie en Charles Leclerc vanaf de derde positie, startte Yuki Tsunoda vanaf P17 en Max Verstappen vanuit de pitstraat.

Red Bull boven Ferrari in het kampioenschap

Beide Ferrari-coureurs vielen uit. Lewis Hamilton viel uit nadat hij al drie pitstops en een 10-seconde penalty aan zijn broek had hangen. De Brit heeft zijn Grand Prix uiteindelijk opgegeven. Hij crashte bijna met Franco Colapinto, waardoor Hamiltons hele voorvleugel eraf was. Bij de Monegask van Ferrari liep het anders. Hij kreeg de achterkant van Kimi Antonelli tegen zich aan. De Italiaan kwam tegen Leclerc aan nadat Antonelli en Piastri contact maakten.

De Nederlander startte in Brazilië vanuit de pitstraat, maar wist uiteindelijk als derde te eindigen en dus een podiumplaats te pakken. Bij Yuki Tsunoda ging het iets minder goed. De Japanner startte vanaf de zeventiende plek, maar ontving in totaal twintig seconden aan penalties. De Japanner eindigde uiteindelijk als zeventiende. Tsunoda heeft dit hele seizoen nog maar 28 punten gepakt.

Red Bull versus Ferrari

Max Verstappen draagt Red Bull met zijn punten. Red Bull heeft in totaal 369 punten, waarvan Max Verstappen 341 punten bij elkaar heeft gesprokkeld. Het team van Ferrari gaat iets minder goed. Red Bull begon het seizoen sterker dan Ferrari en stond de eerste negen racerondes boven de Scuderia. Ferrari had Red Bull Racing ingehaald en stond zelfs een poos tweede.

Nadat de overwinningen uitbleven voor de Scuderia, werden ze al snel ingehaald door Mercedes. Tijdens de Grand Prix van Brazilië, raceronde 21, haalde Red Bull Ferrari in. Verstappen en Tsunoda staan daardoor derde in het constructeurskampioenschap.