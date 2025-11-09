Lando Norris heeft in Brazilië uitstekende zaken gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit won op Interlagos niet alleen de sprintrace, maar ook de hoofdrace, waarmee hij een harde klap uitdeelde aan Oscar Piastri en Max Verstappen. Het zorgde voor een zichtbaar tevreden Norris, die na afloop bijna straalde van opluchting en vertrouwen.

Voor Norris had het weekend simpelweg niet beter kunnen verlopen. Met een maximale oogst van 34 punten neemt de McLaren-coureur voorzichtig een voorschot op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Brit was ongrijpbaar op het bochtige Interlagos en liet zijn concurrenten geen moment in de race komen. Na afloop kon hij zijn brede glimlach nauwelijks verbergen.

Norris kan glimlach niet onderdrukken

Toen Norris zijn McLaren uitstapte, straalde de opluchting en trots van zijn gezicht. “Ik was zeker aan het pushen”, grijnsde hij. “Het is een geweldig circuit, geweldige fans. Deze zege is voor Gil, een van mijn mentoren toen ik opgroeide. Ik weet zeker dat hij trots zou zijn geweest. Daar dacht ik aan tijdens het rijden. Het was gewoon een perfect, perfect weekend.” De overwinning droeg hij op aan de overleden Gil de Ferran.

Het seizoen begon moeizaam voor Norris, maar de Brit verkeert sinds een aantal races in absolute topvorm. Opgeven deed hij nooit. “Ik focus me altijd op mezelf. McLaren levert geweldig werk en geeft me een fantastische auto. We werken elk weekend enorm hard en ik zelf ook buiten de baan. Het is mooi om daarvoor beloond te worden. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we vandaag de snelste waren, maar de winst voelt geweldig.”

Denkt Norris al aan de wereldtitel?

Toch wil Norris nog niet te vroeg denken aan de wereldtitel, ondanks de drie resterende races. “Nee, helemaal niet. Het is een geweldige overwinning, maar gezien hoe snel Max vandaag was, ben ik juist teleurgesteld dat wij niet sneller waren. Dat neem ik mee. Ik ga straks met het team bespreken waar we sterker waren en waar niet. Het kan ieder weekend omslaan, zoals we vandaag zagen. Ik blijf mijn hoofd naar beneden houden en gewoon pushen.”

Door zijn dubbele zege in Brazilië loopt Norris stevig uit in het kampioenschap. Zijn voorsprong op Piastri bedraagt inmiddels twintig punten, terwijl ook Verstappen de Brit verder ziet weglopen. Het gat tussen Norris en de Nederlander is maar liefst 49 punten.