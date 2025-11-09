user icon
Norris koerst richting eerste wereldtitel: "Maar ik was niet zo snel als Verstappen"

Norris koerst richting eerste wereldtitel: "Maar ik was niet zo snel als Verstappen"
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 19:51
  12
  Door: Jeroen Immink

Lando Norris heeft in Brazilië uitstekende zaken gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit won op Interlagos niet alleen de sprintrace, maar ook de hoofdrace, waarmee hij een harde klap uitdeelde aan Oscar Piastri en Max Verstappen. Het zorgde voor een zichtbaar tevreden Norris, die na afloop bijna straalde van opluchting en vertrouwen.

Voor Norris had het weekend simpelweg niet beter kunnen verlopen. Met een maximale oogst van 34 punten neemt de McLaren-coureur voorzichtig een voorschot op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Brit was ongrijpbaar op het bochtige Interlagos en liet zijn concurrenten geen moment in de race komen. Na afloop kon hij zijn brede glimlach nauwelijks verbergen.

Norris kan glimlach niet onderdrukken

Toen Norris zijn McLaren uitstapte, straalde de opluchting en trots van zijn gezicht. “Ik was zeker aan het pushen”, grijnsde hij. “Het is een geweldig circuit, geweldige fans. Deze zege is voor Gil, een van mijn mentoren toen ik opgroeide. Ik weet zeker dat hij trots zou zijn geweest. Daar dacht ik aan tijdens het rijden. Het was gewoon een perfect, perfect weekend.” De overwinning droeg hij op aan de overleden Gil de Ferran.

Het seizoen begon moeizaam voor Norris, maar de Brit verkeert sinds een aantal races in absolute topvorm. Opgeven deed hij nooit. “Ik focus me altijd op mezelf. McLaren levert geweldig werk en geeft me een fantastische auto. We werken elk weekend enorm hard en ik zelf ook buiten de baan. Het is mooi om daarvoor beloond te worden. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we vandaag de snelste waren, maar de winst voelt geweldig.”

Denkt Norris al aan de wereldtitel?

Toch wil Norris nog niet te vroeg denken aan de wereldtitel, ondanks de drie resterende races. “Nee, helemaal niet. Het is een geweldige overwinning, maar gezien hoe snel Max vandaag was, ben ik juist teleurgesteld dat wij niet sneller waren. Dat neem ik mee. Ik ga straks met het team bespreken waar we sterker waren en waar niet. Het kan ieder weekend omslaan, zoals we vandaag zagen. Ik blijf mijn hoofd naar beneden houden en gewoon pushen.”

Door zijn dubbele zege in Brazilië loopt Norris stevig uit in het kampioenschap. Zijn voorsprong op Piastri bedraagt inmiddels twintig punten, terwijl ook Verstappen de Brit verder ziet weglopen. Het gat tussen Norris en de Nederlander is maar liefst 49 punten.

Rimmer

Posts: 12.985

Vroeger had je Mika Hakkinen en Michael Schumacher.
In ‘98 en ‘99 was Mika de kampioen omdat hij de beter elke auto had. Maar Mika was ook een begenadigd coureur, helemaal niks mis mee.
Mika is Lando.
Max is Michael. Dat is het verschil. Dat Max met deze auto nu überhaupt nog in de race zi... [Lees verder]

  • 10
  • 9 nov 2025 - 20:07
Reacties (12)

  • Joseph1000

    Posts: 244

    Ja piastri moest deze eigenlijk winnen .
    Nu moet er een wonder gebeuren of Norris uitvallen

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 19:55
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.486

    Wat zit die Norris toch altijd met Verstappen in zijn hoofd hij staat 49 punten voor met nog 3 races te gaan dat gaat Verstappen echt niet meer goedmaken.

    Dat Verstappen de betere is dat weet hij dan weer wel.

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 19:56
    • dutchiceman

      Posts: 5.477

      Hij is slim.
      Hij vlakt Verstappen niet uit.
      Want al iemand zijn kansen pakt is Verstappen het wel.
      Dus zo stom is het niet

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:59
    • Smock

      Posts: 266

      Iedereen zit altijd met Verstappen in het hoofd en volgens mij is dat niet meer dan terecht. Norris heeft het hele seizoen al gezegd om Verstappen niet uit te sluiten en daar kreeg hij toch ook wel gelijk in. Verstappen is gewoon de beste coureur van het veld. Nog 3 races te gaan en er kan nog van alles gebeuren.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:02
    • Flexwing

      Posts: 193

      Norris moet nog een motor wisselen doen dus kan nog steeds

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:29
  • Taures

    Posts: 1.522

    Hij kan met twee vingers in de neus winnen, maar goed wij zullen zien aan het eind.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:00
    • Joseph1000

      Posts: 244

      Hoop dat piastri nog wint 😛

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:17
  • Rimmer

    Posts: 12.983

    Vroeger had je Mika Hakkinen en Michael Schumacher.
    In ‘98 en ‘99 was Mika de kampioen omdat hij de beter elke auto had. Maar Mika was ook een begenadigd coureur, helemaal niks mis mee.
    Mika is Lando.
    Max is Michael. Dat is het verschil. Dat Max met deze auto nu überhaupt nog in de race zit is belachelijk. Het laat zien hoe goed Max is maar ook dat een goede coureur in de beste auto gewoon wereldkampioen wordt. Denk aan Hill, denk aan Hakkinen, denk aan Raikkonen, denk aan Villeneuve of Button. Misschien zelfs Hamilton.
    Maar de echte groten die doen altijd mee, zijn altijd gevaarlijk, doen dingen die niet kunnen. Schumacher in Barcelona 96, Senna in Monaco (meermaals) Max in Brazilië (meermaals). Het is grootsheid en vandaag liet Max dat wederom zien. Hij is de morele wereldkampioen en onbetwist de beste. Dat weet ook Lando en dat is waarom hij altijd langs de meetlat van Max zal meten.

    • + 10
    • 9 nov 2025 - 20:07
  • Sieper

    Posts: 1.906

    Norris de zelfbevlekker. Max had de betere auto. Poeh poeh. Het blijft een onzeker mannetje.

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 20:20
    • ILMOP

      Posts: 1.185

      Ik ben blijkbaar niet de enige die zich aan Lando Norris ergert. Hij klinkt altijd zo onzeker als hij praat. Kom op zeg! Waar is zijn vechtersmentaliteit gebleven? Hij komt zo slap en twijfelend over. Alsof hij niet in zichzelf gelooft. Jammer, want het talent heeft hij wel.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:26
    • Taures

      Posts: 1.522

      Ik denk dat Norris de gunfactor heeft bij McLaren om wdc te worden en Piastri niet de uitstraling heeft voor dat merk.

      Ik hoopt ook dat Piastri de wdc wint

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:47
  • TylaHunter

    Posts: 10.609

    Ben vaak kritisch op Lando, maar de afgelopen 2 GP's waren GP's van een kampioen.

    Lando is niet de superster die F1 wil op het circuit, met zeer saaie overwinningen zoals Vettel... maar hij behaald ze door wel telkens in de quali er voor te staan en daarna een top eerste stint.

    Piastri is na Baku, wanhopig opzoek naar snelheid. Nu nog wisselen naar die voorwielophanging wordt m niet, daar heeft die geen setup voor + voelt die zich sowieso niet prettig bij...maar de Mclaren is om die voorwielophanging gebouwd dus Oscar is a sitting duck.

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 20:40

