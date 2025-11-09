Oscar Piastri beleeft opnieuw een nachtmerrie in de jacht op zijn eerste wereldtitel. De Australiër ging in de Grand Prix van Brazilië zwaar in de fout en kreeg een tijdstraf van tien seconden na een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Wat begon als een ambitieuze inhaalpoging, eindigde in een ravage – en misschien wel een definitieve klap voor zijn WK-hoop.

Piastri had het hele weekend al moeilijk op Interlagos. Tijdens de sprintrace crashte hij al hard met zijn McLaren, terwijl teamgenoot en titelrivaal Lando Norris juist pole position greep. Ook in de hoofdrace ging het van kwaad naar erger. Bij de herstart na een safetycar probeerde Piastri op het rechte stuk zowel Antonelli als Leclerc te verschalken, maar hij remde veel te laat. De Australiër blokkeerde zijn wielen, tikte de Mercedes van Antonelli aan, en duwde die vervolgens tegen de Ferrari van Leclerc.

Incident met gevolgen voor Piastri

Voor Leclerc betekende het direct einde verhaal: zijn achterwiel liep zwaar schade op en hij moest zijn auto langs de baan parkeren. Piastri zelf kon verder, maar kreeg van de wedstrijdleiding een tijdstraf van tien seconden – en opnieuw een smet op zijn titelkansen.

De reeks fouten van Piastri lijkt maar niet te stoppen. Voor de zomerstop domineerde hij nog het kampioenschap en leek de jonge Australiër op weg naar zijn eerste wereldtitel. Sinds zijn overwinning op Zandvoort is echter alles ingestort. Hij crashte in Azerbeidzjan, verloor zijn ritme, en zag Norris plots de bovenhand nemen.

In Brazilië werd die neerwaartse spiraal opnieuw pijnlijk zichtbaar. Piastri’s zelfvertrouwen is weg, McLaren twijfelt openlijk aan zijn aanpak, en zijn achterstand op Norris groeit met de race. Als de vormdip aanhoudt, lijkt de wereldtitel verder weg dan ooit.

Check hieronder de beelden van Piastri die de fout ingaat: