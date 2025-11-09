user icon
Jos Verstappen ziet het somber in voor zoon Max: "Red Bull is de verkeerde kant opgegaan"

Jos Verstappen ziet het somber in voor zoon Max: "Red Bull is de verkeerde kant opgegaan"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 17:34
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen staat voor een loodzware opdracht in Brazilië. De regerend wereldkampioen viel voor het eerst in jaren al in Q1 uit en zal na ingrijpende aanpassingen aan zijn Red Bull vanuit de pitstraat starten. Ook vader Jos Verstappen zag het met lede ogen aan.

Voor het eerst sinds de Grand Prix van Rusland in 2021 kwam Verstappen niet verder dan Q1. Red Bull probeerde de RB21 sneller te maken door nieuwe afstellingen te testen, maar dat pakte volledig verkeerd uit. Verstappen strandde op de zestiende plaats op Interlagos – een zeldzaam dieptepunt voor de Nederlander.

"Ze gingen de verkeerde kant op"

Jos Verstappen liet tegenover Viaplay weten dat Red Bull zich duidelijk heeft verkeken. “Ze hebben geprobeerd om het naar hun hand te zetten, maar ze zijn de verkeerde kant op gegaan. Die dingen gebeuren, maar nu moet je er het beste van maken”, reageerde hij.

Dat het mogelijk gaat regenen in São Paulo, verandert volgens Jos weinig. “Daar moet je niet van uitgaan, denk ik. Uiteindelijk moet je van je eigen kracht uitgaan, maar dat is dit weekend wel wat moeilijker.”

Verstappen senior ziet Max vanuit pitstraat starten

Verstappen start zondag vanuit de pitstraat, iets wat volgens zijn vader de juiste keuze is. “Hoe de auto was, was sowieso geen optie. Ze hebben alles nieuw erin gezet, dus dan moet je uit de pitlane vertrekken. Ik denk dat dat beter is. Maar je bent afhankelijk van een safety car, anders wordt het een lastig verhaal.”

Een nieuwe mirakelrace zoals in 2024 verwacht Jos niet. “Hij heeft niet voor niks als zestiende gekwalificeerd. Er staan veel auto’s vooraan die daar normaal niet staan. Alpine is sterk, Racing Bulls ook. Het wordt spannend, maar zeker geen makkelijke race.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

