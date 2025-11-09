user icon
Hamilton geeft het op: "Zien wel wat er gaat gebeuren"

Hamilton geeft het op: "Zien wel wat er gaat gebeuren"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 14:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton was één van de grote verliezers van de kwalificatie in Brazilië. Hij kwam niet verder dan de dertiende tijd, en zal vandaag moeten hopen op een wonder. Hamilton heeft er zelf weinig vertrouwen in, en hij schrijft het weekend af.

Hamilton begon zoals altijd vol goede moed aan het raceweekend in Brazilië. Hij is ereburger van het land en hij heeft er veel fans, dus hij wilde hen graag belonen met een goed resultaat. Op de vrijdag was Hamilton haast onzichtbaar, en in de kwalificatie wist hij geen vuist te maken. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn Ferrari, en moest genoegen nemen met de dertiende tijd. Zijn teamgenoot Charles Leclerc had wel een goede dag, en noteerde de derde tijd.

Lage verwachtingen

Hamilton begint zonder al te hoge verwachtingen aan de race van vandaag. Bij Motorsport.com klonk hij zeer pessimistisch: "Ik verwacht eerlijk gezegd niets. We zien wel wat er gaat gebeuren. Maar dit is weer zo'n weekend dat je gewoon moet afschrijven, denk ik."

Hamilton wil niets afdoen aan het harde werk van zijn team Ferrari. Als de Brit hiernaar wordt gevraagd, stelt hij dat de afstelling niet het probleem is: "Nee, de afstelling is gewoon prima. Ik kreeg de banden gewoon niet aan het werk."

Waar gaat het mis?

Volgens Hamilton liggen de problemen vooral bij de bandentemperaturen, en ligt de oorzaak in de garage. Hamilton worstelt dit seizoen wel vaker met de temperaturen van de banden, maar weet niet of het hier om dezelfde problemen gaat: "Ik weet het niet, ik kan me niet precies herinneren of het precies hetzelfde probleem is. Niet helemaal, denk ik."

"De uitvoering, het moment waarop we de baan opgingen en alles, dat was gewoon prima. Alleen de achterbanden zaten in een bereik waarin ik ze niet warm genoeg kreeg om ze te laten werken."

Hoe gaat het mentaal met Verstappen?

Hamilton zit er niet lekker in, en als hij wordt gevraagd hoe het mentaal gaat, is hij goudeerlijk: "Eerlijk gezegd, niet goed. Helemaal niet goed. Ik doe in de race gewoon wat ik kan. Ik probeer het al het hele jaar, maar het blijft gewoon elk weekend misgaan. Toch sta ik morgen weer op, en probeer ik het opnieuw."

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.748

    Koppie laten hangen Lewis?
    Niet doen en rijden met je donder.

    Na dit seizoen lekker gaan relaxen met 'n mooie meid op schoot en doen wat je wilt doen met de mode, hier en daar nog meedoen aan 'n film en voor de rest lekker vaak op vakantie, mss wel met het jacht van Max.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 14:14

