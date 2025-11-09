Max Verstappen zal de Grand Prix van Brazilië vandaag niet vanaf de zestiende plaats starten, maar vanuit de pitlane. Het lijkt er sterk op dat Red Bull heeft besloten om een motorwissel door te voeren en om zijn set-up aan te passen. Dit is tegen de parc fermé-regels, en Verstappen moet dus vanuit de pits starten.

Verstappen kende op zaterdag een rampzalige kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de zestiende tijd. Hij zal echter niet vanaf deze positie starten, zo meldt De Telegraaf. De goed ingevoerde krant meldt dat Verstappen een nieuwe motor heeft gekregen, en dat Red Bull de set-up heeft aangepakt. Hij start de race van later vandaag dus vanuit de pitlane.

Voor Verstappen draaide de zaterdag op het circuit van Interlagos uit op een deceptie. In de sprintrace wist hij de schade nog te beperken met een vierde plek, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Hij worstelde met zijn auto, had geen grip en wist ook niet wat zijn team kon aanpassen toen daar naar werd gevraagd. Verstappen wist geen snelle tijd te noteren, en kwam niet verder dan de zestiende tijd. Het was de eerste keer sinds Sotsji 2021 dat Verstappen niet door Q1 heen kwam.

Waarom moet Verstappen vanuit de pitlane starten?

Verstappen zal de race dus vrijwel zeker vanuit de pitlane gaan starten. Hij zat aan de limiet qua motoronderdelen, en de motorwissel zorgt er dus sowieso voor dat hij naar achteren zou moeten op de grid. Door het veranderen van de set-up overtreedt Red Bull de parc fermé-regels, en daarom zal hij vanuit de pitlane moeten starten. Verstappen heeft een wonder nodig om nog in aanmerking te komen voor punten.

Wat doet Red Bull met Tsunoda?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull er niet voor gekozen om ook een verandering door te voeren bij Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner kende ook een slechte kwalificatie, en kwam niet verder dan de teleurstellende negentiende tijd. Hij zal dus wel 'gewoon' op de startgrid verschijnen. De Grand Prix van Brazilië gaat vanavond om 18:00 Nederlandse tijd van start.