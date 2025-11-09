user icon
Nieuwe tik: Verstappen start Braziliaanse Grand Prix vanuit pitlane
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 12:14
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen zal de Grand Prix van Brazilië vandaag niet vanaf de zestiende plaats starten, maar vanuit de pitlane. Het lijkt er sterk op dat Red Bull heeft besloten om een motorwissel door te voeren en om zijn set-up aan te passen. Dit is tegen de parc fermé-regels, en Verstappen moet dus vanuit de pits starten.

Verstappen kende op zaterdag een rampzalige kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de zestiende tijd. Hij zal echter niet vanaf deze positie starten, zo meldt De Telegraaf. De goed ingevoerde krant meldt dat Verstappen een nieuwe motor heeft gekregen, en dat Red Bull de set-up heeft aangepakt. Hij start de race van later vandaag dus vanuit de pitlane.

Voor Verstappen draaide de zaterdag op het circuit van Interlagos uit op een deceptie. In de sprintrace wist hij de schade nog te beperken met een vierde plek, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Hij worstelde met zijn auto, had geen grip en wist ook niet wat zijn team kon aanpassen toen daar naar werd gevraagd. Verstappen wist geen snelle tijd te noteren, en kwam niet verder dan de zestiende tijd. Het was de eerste keer sinds Sotsji 2021 dat Verstappen niet door Q1 heen kwam.

Waarom moet Verstappen vanuit de pitlane starten?

Verstappen zal de race dus vrijwel zeker vanuit de pitlane gaan starten. Hij zat aan de limiet qua motoronderdelen, en de motorwissel zorgt er dus sowieso voor dat hij naar achteren zou moeten op de grid. Door het veranderen van de set-up overtreedt Red Bull de parc fermé-regels, en daarom zal hij vanuit de pitlane moeten starten. Verstappen heeft een wonder nodig om nog in aanmerking te komen voor punten.

Wat doet Red Bull met Tsunoda?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull er niet voor gekozen om ook een verandering door te voeren bij Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner kende ook een slechte kwalificatie, en kwam niet verder dan de teleurstellende negentiende tijd. Hij zal dus wel 'gewoon' op de startgrid verschijnen. De Grand Prix van Brazilië gaat vanavond om 18:00 Nederlandse tijd van start.

Snork

Posts: 22.053

Helemaal geen tik. Voor de kliks zo geschreven. Ik vind het een weloverwogen keuze voor deze en komende races. En omdat de setup niet werkte, weet je dat ze zonder aanpassingen een slechte race gaan hebben. Dan maar die paar plaatsen inleveren.

  • 25
  • 9 nov 2025 - 12:23
  • F1jos

    Posts: 4.795

    In dit geval is het een nieuwe verstandige tik.

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 12:19
  • Snork

    Posts: 22.053

    Helemaal geen tik. Voor de kliks zo geschreven. Ik vind het een weloverwogen keuze voor deze en komende races. En omdat de setup niet werkte, weet je dat ze zonder aanpassingen een slechte race gaan hebben. Dan maar die paar plaatsen inleveren.

    • + 25
    • 9 nov 2025 - 12:23
    • Beemerdude

      Posts: 8.370

      @Snork; dat dus. Zijn wij nou zo slim en de r@dactie zo dom? 1e wat ik zei na die P16 was; die start uit de pitsstraat met rits nieuwe onderdelen en compleet andere setup. Ik mag toch zo hopen dat het nat is voor de start. Ik ben we weer toe aan een Verstappen mega MASTERCLASS eigenlijk. En ik denk iedereen wel. Behalve die in papaya kleuren. 😉

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 13:09
    • Need5Speed

      Posts: 3.283

      Wij zijn zo dom dat we blijven reageren op wat de reedaksie expres opruiend neerpent...

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 13:17
    • Pietje Bell

      Posts: 31.837

      Overal lees ik over een motorwissel, maar niemand heeft het over
      nieuwe 5e onderdelen. Ook van Haren niet. Ook Yuki krijgt geen nieuwe
      motor. Wat is het nou? Een oude of een nieuwe?
      Ook krijgt Max geen gridstraffen dus het moet een oude zijn.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 13:28
  • KiekisNL

    Posts: 2.158

    Is geen tik, is bewust, hopelijk hebben ze nog iets un de simulator gevonden, nieuwe aandrijflijn erin en de komende races de motor iets verder open.

    • + 9
    • 9 nov 2025 - 12:26
  • Erwinnaar

    Posts: 5.212

    Eerste bochten is het boem dus die posities al gepakt. Gratis. En voor Norris want die gaat eraf de eerste bocht. Zo in het zijkantje door Antonelli. Dat McLaren al kampioen is bij de monteurs is al genoeg.

    • + 6
    • 9 nov 2025 - 12:29
  • FerrariRules

    Posts: 3.131

    Een getergde Verstappen geeft wel mooie beelden. Die rost door het veld heen. Dat dan weer wel.

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 12:31
  • misstappen

    Posts: 3.378

    Even chatgpt gevraagd, maar max wordt gewoon derde. Niks ah handje

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 12:49
  • schwantz34

    Posts: 41.306

    BAM! Collin Veijer (uut Staphorst) was on fire, en heeft zojuist in een zinderende Moto2 race (waarin hij maar liefst 15 ronden aan de leiding wist te rijden) een geweldig mooie p2 gepakt!

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 12:58
    • Beemerdude

      Posts: 8.370

      @Schwantz; wel lekker dat Colin het nu ook laat zien in Moto2. Dat is zo’n bizar competitieve klasse, er verzuipen er zat die vanuit Moto3 komen. Knap, heel knap!

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 13:11
    • Pietje Bell

      Posts: 31.837

      Ik heb het gezien. Machtig mooi. Zeer verdiend. Hij was zo happy tijdens het interview. Het is hem zo gegund.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 13:13
    • Tifoso-01

      Posts: 3.820

      Geweldig en spannend, volgens mij reed hij zelfs tot in de 17e ronde aan de leiding.
      Diepe buiging voor Collin.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 13:16
    • schwantz34

      Posts: 41.306

      @Beemer Ja dat is gewoon bizar knap. eker als je bedenkt dat begin dit jaar een neefje van hem is overleden tijdens een grasbaanrace, hij deze zomer zijn pols brak bij een trainingsongeluk en daardoor 2 races niet kon rijden, en vorige week ook nog een keer een neefje van hem is overleden. Dus petje af, en een hele diepe buiging voor deze mentaal onverwoestbare dikke vette klasbak!

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 13:17
    • Pietje Bell

      Posts: 31.837

      Hij droeg deze 2e plaats dan ook op aan zijn familie. Mooi om te zien.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 13:30
  • Knookie.nl

    Posts: 1.116

    De Telegraaf een goed ingevoerde krant noemen…..


    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 13:20
  • Rick Nitros

    Posts: 492

    Titel moet zijn: strategische zet.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 13:33
  • OrangeArrows

    Posts: 3.294

    Weloverwogen bewuste keus. Niks geen tik.. We zijn die koppen hier helaas gewend.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 14:26

