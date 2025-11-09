user icon
Furieuze Verstappen zet Red Bull onder druk

Furieuze Verstappen zet Red Bull onder druk
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 08:11
  • comments 20
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen start de Braziliaanse Grand Prix vandaag vanuit het achterveld. De regerend wereldkampioen kende een dramatische kwalificatie, en trok na afloop aan de noodrem bij Red Bull. Hij stelt dat Red Bull niet weet wat er aan de hand is, en dat de afstelling in ieder geval niet werkt.

Voor het eerst sinds de Russische Grand Prix in 2021 kwam Max Verstappen niet door het eerste gedeelte van de kwalificatie heen. Verstappen klaagde in Brazilië steen en been over zijn auto, en had geen antwoord paraat toen hij vanaf de pitmuur werd gevraagd wat ze konden aanpassen. Verstappen noteerde slechts de zestiende tijd, en dat was een enorme teleurstelling.

De kans is aanwezig dat Verstappen de Grand Prix van vandaag niet vanaf de zestiende positie gaat starten. Bij Red Bull overwegen ze om een nieuwe motor in de RB21 te schroeven en om de set-up aan te passen. Dit zou ervoor zorgen dat Verstappen vanuit de pitlane moet starten, wat hem mogelijk meer kansen kan bieden in de jacht op eerherstel.

Valse hoop

Bij Verstappen kwam na afloop van de kwalificatie het stoom uit zijn oren. Hij had een momentje voor zichzelf nodig voordat hij zich bij de media meldde en met De Telegraaf sprak: "Over het kampioenschap hoeven we het vandaag niet meer te hebben. Dat is wel klaar. We moesten tot het einde perfect zijn en vandaag was dat verre van het geval."

"Het is een paar weken heel goed gegaan en daardoor kregen mensen hoop. Misschien was dat wel valse hoop. Als je kijkt naar de race in Austin, dan hadden we mazzel dat Charles bij de start voor Lando kwam. We waren daar namelijk ook niet de snelste."

'We doen echt iets fout'

Verstappen heeft ook niet het idee dat hij vandaag de schade kan gaan herstellen in de race. De Red Bull-coureur verwacht geen nieuwe Houdini-act: "We moeten eerst zien te begrijpen wat er mis gaat. We staan met twee auto's helemaal achteraan, dus we doen echt iets fout."

Verstappen sloot zijn praatje op een cynische toon af. Hij stelde sarcastisch dat er één ding was dat ze wel zeker wisten: "Wat we wel weten is dat deze afstelling niet werkt..."

Harfiej

Posts: 34

Ongelofelijk hoe men hier, verdeeld over zo'n 10 "nieuws" berichten precies hetzelfde verteld. Gridstraf. Ontevreden. Titelkansen. Dat kan makkelijk in 1 artikel niet?

  • 22
  • 9 nov 2025 - 08:45
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Harfiej

    Posts: 34

    Ongelofelijk hoe men hier, verdeeld over zo'n 10 "nieuws" berichten precies hetzelfde verteld. Gridstraf. Ontevreden. Titelkansen. Dat kan makkelijk in 1 artikel niet?

    • + 22
    • 9 nov 2025 - 08:45
    • Golf-GTI

      Posts: 1.595

      Ja helemaal ongelofelijk dat ze het niet lukt in minstens 20 berichten. Ik ben zo teleurgesteld en ontevreden …

      • + 9
      • 9 nov 2025 - 09:12
    • Mr Marly

      Posts: 7.862

      Na alle lofzang berichten de afgelopen weken vind ik deze wel een welkome afwisseling.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 09:22
    • Knookie.nl

      Posts: 1.116

      Je vergeet de 26 berichten met de mening van Helmutje Marko.

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 10:06
    • monzaron

      Posts: 692

      Geen beter vermaak dan leedvermaak, dat zien we ook bij die holbewoners hier, die zich nu weer laten zien en kunnen afgeven op de mindere resultaten van Red Bull😁

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 10:37
    • Regenrace

      Posts: 2.137

      Ik heb elders al genoeg m'n gal gespuwd dus ga dat allemaal niet meer herhalen, maar ik ben voorlopig weer klaar met deze debiele site en ga de rest van het seizoen elders neuzen. Heb dat van de zomer ook een tijdje gedaan; beviel best goed. Dus voor nu gegroet F1-vrienden. Over een tijdje kom ik wel weer kijken hoe het er dan voor staat.

      • + 13
      • 9 nov 2025 - 11:15
    • straatfeest

      Posts: 467

      Doei Regenrace. En doe de groeten aan je moeder!!

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 11:25
    • Hourpower

      Posts: 744

      Ja het wordt steeds erger hier.

      Ben op een punt gekomen dat ik nog maar 10% van de artikels daadwerkelijk open en dan nog alleen de laatste alinea.
      Wat een hoop onzin allemaal.

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 11:47
    • hupholland

      Posts: 9.371

      dus vanavond geen regenrace? jammer

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 12:09
  • red slow

    Posts: 3.257

    Gewoon nieuwe motor erin en vanaf achteraan hopen op wat gekkigheid tijdens deze race om iets van de schade te beperken.

    It ain’t over till the fat lady sings.

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 09:23
    • Knookie.nl

      Posts: 1.116

      Het is al een tijdje over, hoor.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 10:03
    • monzaron

      Posts: 692

      Met geluk een paar safetycars erbij 👍

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 11:26
    • Stingray71

      Posts: 248

      De beste Max is een getergde Max. Dus kan nog leuk worden.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 12:01
  • Pietje Bell

    Posts: 31.837

    Verstappen News
    @verstappenews
    Max will most definitely start the race from the pitlane tomorrow

    Red Bull are turning the car upside down during parc ferme
    11:15 p.m. · 8 nov. 2025

    https://x(.)com/verstappenews/status/1987282899209454012

    Max zal morgen vrijwel zeker vanuit de pitstraat de race starten

    Red Bull zet auto op z'n kop tijdens parc fermé

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 10:08
    • Patrace

      Posts: 6.305

      Dat lijkt me ook het beste. Met de setup van de kwalificatie ga je in de race sowieso weinig bereiken en zit je ook nog in de drukte in bocht 1. Dus dan kun je beter de auto proberen een betere setup te geven puur gericht op racepace en met een nieuwe motor naar voren rijden. Nu kunnen ze ook rekening houden met de verwachte lagere temperaturen.

      Het podium zal hij normaliter niet gaan halen , maar punten pakken zou wel mogelijk moeten zijn.

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 10:35
    • NicoS

      Posts: 19.623

      Zou dat helpen om de auto op z’n kop te zetten?……;)

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 10:39
    • Pietje Bell

      Posts: 31.837

      Mee eens @Patrace. Het lijkt me no brainer om dit te doen en dan meteen alle PU onderdelen nieuw.
      Balen dat we tot vanavond moeten wachten tot de race begint om te zien of er nog wat te reden valt.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 10:43
    • Patrace

      Posts: 6.305

      Het geeft wel een andere dimensie: Verstappen die achteraan moet starten en door het veld heen moet. Helaas geen regen verwacht, dus Norris zal met de noorderzon vertrekken als hij als eerste uit bocht 1 komt. Die rijdt in één rechte lijn richting het kampioenschap.

      • + 7
      • 9 nov 2025 - 11:04
    • schwantz34

      Posts: 41.306

      Hopelijk krijgen we vanavond een fast en furieuze Max te zien, die ondanks een start uit de pitstraat toch nog ergens in de buurt van de top 6 weet te finishen.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 11:27
  • LaVidaLoca

    Posts: 5

    In het Nederlandse nieuws staan iedere dag 10 Berichte die allemaal opgewarmde ouwe koek vertellen over "onze" "Nederlandse" Max Verstappen hetzelfde als hier, veel blablabla maar niets nieuws.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 14:21

