Max Verstappen start de Braziliaanse Grand Prix vandaag vanuit het achterveld. De regerend wereldkampioen kende een dramatische kwalificatie, en trok na afloop aan de noodrem bij Red Bull. Hij stelt dat Red Bull niet weet wat er aan de hand is, en dat de afstelling in ieder geval niet werkt.

Voor het eerst sinds de Russische Grand Prix in 2021 kwam Max Verstappen niet door het eerste gedeelte van de kwalificatie heen. Verstappen klaagde in Brazilië steen en been over zijn auto, en had geen antwoord paraat toen hij vanaf de pitmuur werd gevraagd wat ze konden aanpassen. Verstappen noteerde slechts de zestiende tijd, en dat was een enorme teleurstelling.

De kans is aanwezig dat Verstappen de Grand Prix van vandaag niet vanaf de zestiende positie gaat starten. Bij Red Bull overwegen ze om een nieuwe motor in de RB21 te schroeven en om de set-up aan te passen. Dit zou ervoor zorgen dat Verstappen vanuit de pitlane moet starten, wat hem mogelijk meer kansen kan bieden in de jacht op eerherstel.

Valse hoop

Bij Verstappen kwam na afloop van de kwalificatie het stoom uit zijn oren. Hij had een momentje voor zichzelf nodig voordat hij zich bij de media meldde en met De Telegraaf sprak: "Over het kampioenschap hoeven we het vandaag niet meer te hebben. Dat is wel klaar. We moesten tot het einde perfect zijn en vandaag was dat verre van het geval."

"Het is een paar weken heel goed gegaan en daardoor kregen mensen hoop. Misschien was dat wel valse hoop. Als je kijkt naar de race in Austin, dan hadden we mazzel dat Charles bij de start voor Lando kwam. We waren daar namelijk ook niet de snelste."

'We doen echt iets fout'

Verstappen heeft ook niet het idee dat hij vandaag de schade kan gaan herstellen in de race. De Red Bull-coureur verwacht geen nieuwe Houdini-act: "We moeten eerst zien te begrijpen wat er mis gaat. We staan met twee auto's helemaal achteraan, dus we doen echt iets fout."

Verstappen sloot zijn praatje op een cynische toon af. Hij stelde sarcastisch dat er één ding was dat ze wel zeker wisten: "Wat we wel weten is dat deze afstelling niet werkt..."