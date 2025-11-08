user icon
Hangt Verstappen een gridstraf boven het hoofd? Red Bull gaat optie overwegen

Hangt Verstappen een gridstraf boven het hoofd? Red Bull gaat optie overwegen
  Gepubliceerd op 08 nov 2025 22:06
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kende een rampzalige kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander sneuvelde al in Q1 en start zondag vanaf de zestiende plek. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies sprak van een ‘pijnlijk’ weekend en hintte op een mogelijke gridstraf.

Na de matige sprint besloot Red Bull het roer om te gooien en de RB21 van Verstappen flink aan te passen. Die gok pakte desastreus uit. De viervoudig wereldkampioen klaagde over nul grip en moest zelfs oppassen dat hij niet crashte. Ook Mekies zag dat het niet liep.

Mekies verklaart drama-quali voor Verstappen

“We waren niet blij na de sprint, ook al leek het een goede positie gezien waar we nu staan,” vertelde Mekies bij Viaplay. “Dus ja, we hebben een aantal veranderingen doorgevoerd. Dat hoort bij het nemen van risico’s dat we nodig vinden om te kijken of er meer uit de auto te halen viel.”

Het pakte totaal verkeerd uit. “Het is duidelijk dat we veel vermogen hebben verloren, dus het is pijnlijk en moeilijk te accepteren,” vervolgde Mekies. “Maar dat is wat er gebeurt als je risico’s neemt. We moeten ervan leren en kijken hoe we de auto kunnen verbeteren.”

Red Bull was nergens te bekennen

Verstappen kon na afloop geen verklaring geven voor de dramatische snelheid. Ook Mekies erkende dat Red Bull geen moment in de buurt kwam van McLaren, Mercedes of Ferrari. “We hadden simpelweg geen grip, in geen enkel gedeelte van de kwalificatie. Ik denk niet dat er ook maar één ronde was waarin we enigszins competitief waren. We missen hier duidelijk de juiste afstelling.”

Gaan Verstappen en Red Bull voor gridstraf?

Daarnaast hangt Verstappen nog een gridstraf boven het hoofd. Hij zit aan de limiet qua motoronderdelen en Red Bull onderzoekt of een motorwissel nu zinvol is. “Het is nog vroeg, maar we gaan ernaar kijken,” aldus Mekies. “Met dit prestatieniveau racen heeft waarschijnlijk weinig zin, dus we bekijken de opties.”

Een jaar geleden was Verstappen nog oppermachtig in Brazilië: vanaf P17 reed hij toen naar de winst in de regen. Dat scenario lijkt dit keer ver weg, al blijft Mekies hoopvol. “Weet je, het gaat niet om wonderen, maar Max en het team blijven volledig gefocust. De enige fout die we kunnen maken, is er niet van leren.”

NicoS

Posts: 19.618

Als de set-up slechter was dan tijdens de sprint, dan zou ik dat zeker doen.
Verse motor en nog wat onderdelen erin, en op een alternatieve strategie starten, je hebt toch niets te verliezen.

  • 3
  • 8 nov 2025 - 22:50
