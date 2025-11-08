user icon
Verstappen is er he-le-maal klaar mee: "Kan hier wel een halfuur lullen..."
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 20:43
  • comments 10
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen beleefde een rampzalige kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander kwam niet verder dan de zestiende plaats en vloog er verrassend uit in Q1. Het leverde een radeloze Verstappen op, die geen idee had waar het misging.

Red Bull Racing probeerde de RB21 na de sprintrace op te lappen, maar de aanpassingen pakten desastreus uit. McLaren en Mercedes waren opnieuw veel sneller, terwijl Verstappen zichtbaar worstelde op Interlagos. Zijn reactie na afloop was dan ook veelzeggend.

Verstappen radeloos na dramatische kwalificatie

“Er is gewoon niet veel te zeggen”, reageerde hij bij Viaplay. “Als ik het wist, dan hadden we het opgelost. Maar het loopt gewoon niet. Ik kan hier een halfuur over lullen, maar het wil gewoon niet lopen.”

Ook Yuki Tsunoda vloog eruit in Q1 en eindigde als negentiende. Volgens Verstappen zegt dat genoeg. “Geen grip. Nog minder grip. Nog minder grip. Op een gegeven moment is het heel veelzeggend. Kijk, ik kan hier nog wel tien minuten staan, maar ik kan het niet uitleggen. Het is geen gegeven.”

Moet Verstappen zijn motor omwisselen?

De Nederlander zit bovendien op de limiet qua motoronderdelen. Een motorwissel zou een logische keuze lijken nu hij toch achteraan start, maar Verstappen dacht daar anders over. “Niet per se”, klonk het droog.

De situatie doet denken aan vorig jaar, toen Verstappen vanaf P17 in de regen wist te winnen op Interlagos. Twee weken later pakte hij zijn wereldtitel in Las Vegas. Nu oogt de drievoudig wereldkampioen echter allesbehalve zeker van zijn zaak.

Vooraan was het opnieuw feest bij McLaren. Lando Norris pakte overtuigend poleposition en blijft in bloedvorm. Met Verstappen achteraan en Oscar Piastri in de problemen, lijkt Norris hard op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1.

Joeppp

Posts: 8.090

Je slaat wel door hoor. Tot gisteren had iedereen het er nog over dat Max wereldkampioen zou worden. Nu zit er een slecht weekend tussen na een goede reeks en moet hij weer weg bij Redbull en zijn ermee stoppen morgen. Na 4 wk titels weet je dat er een keer een minder jaar komt en in het mindere ... [Lees verder]

  • 15
  • 8 nov 2025 - 21:29
Reacties (10)

  • NyckVrieskast

    Posts: 1.005

    Nieuwe motortje pakken, ronde 1 rijden en dan hem lekker parkeren in de pitstraat. Tijd besteden aan je familie, schoonfamilie en je gezin. Belangrijker dan met zon hok rond rijden.

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 20:48
    • Joeppp

      Posts: 8.090

      Je slaat wel door hoor. Tot gisteren had iedereen het er nog over dat Max wereldkampioen zou worden. Nu zit er een slecht weekend tussen na een goede reeks en moet hij weer weg bij Redbull en zijn ermee stoppen morgen. Na 4 wk titels weet je dat er een keer een minder jaar komt en in het mindere jaar deed hij nog steeds mee om het wk. Als je steeds in zak en as bent na een weekend waar Max niet wint moet je misschien een andere sport gaan kijken want autoracen draait in 99% van de gevallen op een teleurstelling uit.

      • + 13
      • 8 nov 2025 - 21:29
    • Cicero

      Posts: 1.576

      Ze hebbrn bij Red Bull geen enkel idee. Ze doen maar wat. Af en toe gaat het goed, maar meestal is het niets. Tsunoda laat zien wat doet pruts wagen wache heeft gebouwd. En aangezien die gewoon blijft, weet je nu al dat volgend jaar niet anders gaat zijn. Sterker nog, een nieuwe man zal ook een jaar nodig hebben om echt dingen te veranderen. Dus komend jaar wordt ook niets.

      En mijn probleem met formule 1 in het algemeen is dat het alleen maar banden sparen is en af en toe inhalen dankzij drs. Succes van max verbloemde dat.
      Dat hij achteraan start is niet zo erg, maar inhalen is nauwelijks mogelijk. Bleh

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 21:52
  • pixel

    Posts: 778

    Hij gaat waarschijnlijk zoveel onderdelen vervangen dat hij in Rio de Janeiro moet starten. Lekker verse onderdeeltjes voor de laatste races.

    • + 7
    • 8 nov 2025 - 20:50
  • Taures

    Posts: 1.519

    Zoveel dingen geprobeerd dat ze de weg kwijt zijn.
    Terug naar de basis van de sprintrace.

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 21:01
  • Regenrace

    Posts: 2.132

    Petje af voor Tsunoda - hij heeft niet eerder zo dicht achter Verstappen gestaan.

    • + 5
    • 8 nov 2025 - 22:20
    • schwantz34

      Posts: 41.301

      Als Max morgen uit de pitstraat moet starten dan staat Yuki zelfs dichter bij Max dan ooit tevoren...

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 23:03
  • SennaS

    Posts: 10.787

    “Nu oogt de drievoudig wereldkampioen echter allesbehalve zeker van zijn zaak”

    Drievoudig wk, volgens mij is men hier ook niet zeker van de zaak.
    Yuki rijdt al het hele jaar met een vergelijkbare auto.
    Nu ervaart Max het ook

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 23:02
    • schwantz34

      Posts: 41.301

      Ow, en nu rijden Max en Yuki wel ineens in vergelijkbare auto's? Lmfao!

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 23:06
  • Aajd Flupke

    Posts: 20

    Heeft de plemper van dit stukkie het rechtstreeks van de Lewis cult fanclub getrokken? Volgens Wikipedia (sorry Toto) is Max toch echt een viervoudig WDC

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 23:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

