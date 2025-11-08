Max Verstappen beleefde een rampzalige kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander kwam niet verder dan de zestiende plaats en vloog er verrassend uit in Q1. Het leverde een radeloze Verstappen op, die geen idee had waar het misging.

Red Bull Racing probeerde de RB21 na de sprintrace op te lappen, maar de aanpassingen pakten desastreus uit. McLaren en Mercedes waren opnieuw veel sneller, terwijl Verstappen zichtbaar worstelde op Interlagos. Zijn reactie na afloop was dan ook veelzeggend.

Verstappen radeloos na dramatische kwalificatie

“Er is gewoon niet veel te zeggen”, reageerde hij bij Viaplay. “Als ik het wist, dan hadden we het opgelost. Maar het loopt gewoon niet. Ik kan hier een halfuur over lullen, maar het wil gewoon niet lopen.”

Ook Yuki Tsunoda vloog eruit in Q1 en eindigde als negentiende. Volgens Verstappen zegt dat genoeg. “Geen grip. Nog minder grip. Nog minder grip. Op een gegeven moment is het heel veelzeggend. Kijk, ik kan hier nog wel tien minuten staan, maar ik kan het niet uitleggen. Het is geen gegeven.”

Moet Verstappen zijn motor omwisselen?

De Nederlander zit bovendien op de limiet qua motoronderdelen. Een motorwissel zou een logische keuze lijken nu hij toch achteraan start, maar Verstappen dacht daar anders over. “Niet per se”, klonk het droog.

De situatie doet denken aan vorig jaar, toen Verstappen vanaf P17 in de regen wist te winnen op Interlagos. Twee weken later pakte hij zijn wereldtitel in Las Vegas. Nu oogt de drievoudig wereldkampioen echter allesbehalve zeker van zijn zaak.

Vooraan was het opnieuw feest bij McLaren. Lando Norris pakte overtuigend poleposition en blijft in bloedvorm. Met Verstappen achteraan en Oscar Piastri in de problemen, lijkt Norris hard op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1.