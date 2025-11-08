Voor het eerst in een hele lange tijd nam Max Verstappen geen deel aan Q2 en Q3 in een kwalificatiesessie in de Formule 1. De Nederlander kwam niet verder dan een 16e plaats op Interlagos en gaat een loodzware opdracht tegemoet voor in de race. Na afloop had Verstappen geen verklaring voor de vroege uitschakeling.

Verstappen en Red Bull Racing waren na de sprintrace in São Paulo nog hoopvol voor de kwalificatie. McLaren en Mercedes leken nog te snel, maar de Nederlander en teambaas Laurent Mekies onthulden dat Red Bull een aantal aanpassingen door zouden voeren aan de RB21. Maar dat liep faliekant mis. Verstappen zal morgen achteraan moeten starten als de race gaat beginnen.

Verstappen in zak en as na afloop

Na afloop oogde Verstappen gefrustreerd na de dramatische kwalificatie. “Het was gewoon slecht”, zo vertelde hij bij Sky Sports. “Ik kon helemaal niet pushen. De auto slingerde alle kanten op en gleed veel weg. Ik moest veel minder hard rijden om geen ongeluk te krijgen. Dat werkt natuurlijk niet in de kwalificatie.”

Vorig jaar presteerde Verstappen iets wat vooraf onmogelijk leek in Brazilië. Toen won hij in de regen vanaf P17 en deelde hij de genadeklap uit aan Lando Norris voor de wereldtitel. Maar daar wilde Verstappen nog niet over praten. “We moeten eerst analyseren wat er aan de hand is. Ik begrijp niet echt hoe het zo slecht kan zijn, dus dat is op dit moment het belangrijkste voor ons om te begrijpen.”

Wat kan Verstappen nog in Brazilië?

De kans bestaat dat Verstappen nog verder van achter moet starten in plaats van de zestiende plaats. De Nederlander zit op de limiet qua motoronderdelen, dus kan hij - met een gridstraf in het verschiet - een nieuwe motor in zijn Red Bull laten monteren.

De laatste keer dat Verstappen sneuvelde in het eerste gedeelte van de kwalificatie, dateert uit 2021. Toen besloot hij in Sotsji niet mee te doen aan de kwalificatie, omdat hij al een gridstraf op zak had. Exclusief van de gridstraffen, maar op pure snelheid, sneuvelde Verstappen voor het laatst in Q1 in 2017. Toen strandde hij in het eerste gedeelte van de kwalificatie tijdens het raceweekend in China.