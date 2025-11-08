user icon
icon

Verstappen in zak en as na vroege uitschakeling: "Ik weet niet waarom het zo slecht was"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen in zak en as na vroege uitschakeling: "Ik weet niet waarom het zo slecht was"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 20:04
  • comments 16
  • Door: Jeroen Immink

Voor het eerst in een hele lange tijd nam Max Verstappen geen deel aan Q2 en Q3 in een kwalificatiesessie in de Formule 1. De Nederlander kwam niet verder dan een 16e plaats op Interlagos en gaat een loodzware opdracht tegemoet voor in de race. Na afloop had Verstappen geen verklaring voor de vroege uitschakeling. 

Verstappen en Red Bull Racing waren na de sprintrace in São Paulo nog hoopvol voor de kwalificatie. McLaren en Mercedes leken nog te snel, maar de Nederlander en teambaas Laurent Mekies onthulden dat Red Bull een aantal aanpassingen door zouden voeren aan de RB21. Maar dat liep faliekant mis. Verstappen zal morgen achteraan moeten starten als de race gaat beginnen. 

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen in zak en as na afloop

Na afloop oogde Verstappen gefrustreerd na de dramatische kwalificatie. “Het was gewoon slecht”, zo vertelde hij bij Sky Sports. “Ik kon helemaal niet pushen. De auto slingerde alle kanten op en gleed veel weg. Ik moest veel minder hard rijden om geen ongeluk te krijgen. Dat werkt natuurlijk niet in de kwalificatie.” 

Vorig jaar presteerde Verstappen iets wat vooraf onmogelijk leek in Brazilië. Toen won hij in de regen vanaf P17 en deelde hij de genadeklap uit aan Lando Norris voor de wereldtitel. Maar daar wilde Verstappen nog niet over praten. “We moeten eerst analyseren wat er aan de hand is. Ik begrijp niet echt hoe het zo slecht kan zijn, dus dat is op dit moment het belangrijkste voor ons om te begrijpen.” 

Wat kan Verstappen nog in Brazilië?

De kans bestaat dat Verstappen nog verder van achter moet starten in plaats van de zestiende plaats. De Nederlander zit op de limiet qua motoronderdelen, dus kan hij - met een gridstraf in het verschiet - een nieuwe motor in zijn Red Bull laten monteren. 

De laatste keer dat Verstappen sneuvelde in het eerste gedeelte van de kwalificatie, dateert uit 2021. Toen besloot hij in Sotsji niet mee te doen aan de kwalificatie, omdat hij al een gridstraf op zak had. Exclusief van de gridstraffen, maar op pure snelheid, sneuvelde Verstappen voor het laatst in Q1 in 2017. Toen strandde hij in het eerste gedeelte van de kwalificatie tijdens het raceweekend in China.

 

RH

Posts: 714

Blijkt eens ter meer dat ook een topcoureur, niets kan zonder topauto en visa versa.

  • 3
  • 8 nov 2025 - 20:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.003

    Stuur je vader gewoon op Wache af. Rbr wilt het niet doen, dan moet jos the boss het maar oplossen.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 20:10
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.329

      Grapjas, alsof die indruk maakt

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 20:19
    • Rimmer

      Posts: 12.975

      Wache kan er niks veranderen. Het was Adrian die deze auto begreep en dit concept liet werken. Vanaf de dag dat hij RB verliet was het een neergaande lijn. Horner is de man die alles op Wache wedde en Adrian steeds verder buiten spel zette tot deze uiteindelijk maar ergens anders ging werken. Horner is er mede door Jos uitgegaan maar Wache eruit gooien gaat nu niks meer redden.
      Max kon een mooie sensationele overstap maken naar Mercedes. De afkoopsom was al vrijgemaakt door Kallenius. Hij zou direct in een nummer 1 bedje beland zijn. Geen luizige 1+1 deals voor Max. Toto had hem verwend en geknuffeld met die typische Oostenrijkse warmheid die Max nog van Marko kende..
      Maar zoals iemand anders het al zei: “De kapitein verlaat het zinkende schip als laatste en Max is de kapitein van RB”
      So be it.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:37
  • monzaron

    Posts: 687

    Alle registers kunnen los bij Red Bull, Morgen starten van plek 20, maar den met nieuwe motor etc, en evt de nieuwe updates van Mexico verwijderen. Anders wordt het een kansloze race en is de kans op eht Wk definitief verleden tijd.. Red Bull voor het laatst in 2006 in q1 uitgesckakeld, toen was er ook een Nerderlander bij betrokken 😋

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:14
  • Larry Perkins

    Posts: 61.351

    Max met nieuwe motor?
    (F1Mxml)

    Verstappen moet in theorie dus als zestiende aan de race beginnen, maar de kans lijkt levensgroot dat de Limburger vanuit de pitstraat aan de race zal beginnen.
    Verstappen heeft zijn laatste motor al in Italië gekregen en krijgt nu een kans om voor een kleine prijs over een verse krachtbron te beschikken. Daarnaast kan Red Bull dan ook de afstelling weer omgooien.

    Dit zou Verstappen maximaal twee plekken kosten, aangezien de verwachting is dat Yuki Tsunoda en Bortoleto ook vanuit de pitstraat aan de race zullen beginnen.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 20:18
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.067

    Kijk, zo mag ik het graag zien. Zeg maar dag tegen titel 5 😀

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:22
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.067

      De ironie is nog wel dat ik niks tegen Verstappen zelf heb. Al zijn hooligan fans krijgen nu ook even een flinke deksel op de neus.

      Zonde voor Max zelf maar ik heb er zeker even leedvermaak op gehad.
      Aan alle succesfans van Max:
      "Simply Lovely optyfen"

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:26
    • rwinn2893

      Posts: 141

      Alsof de fans van McLaren, Ferrari, Lewis of wie dan ook zo fris zijn het begon niet voor niets bij de tifosie en de engelsen met hunt en mansell. En dan simply lovely optyfen zeggen tegen de hooligan fans van Max is heerlijk ironisch en hypocriet.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 20:29
    • Pleen

      Posts: 723

      Je kon het niet laten om het er lekkah in te wrijven, niet? Voelt zalig he, alsof iemand aan je kleine johnny zit te robben! Zegt alles over jouw haatkarakter! Pff

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 20:32
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.067

      @rwinn2893

      Ik heb het niet over hoe anderen de sport beleven en hoe ze zich gedragen.

      Ik heb zo mijn voorkeuren qua teams en rijders en wordt vaak voor gek en idioot verklaard omdat ik niet de voorkeur geef aan Max (omdat hij NL is, dat vind ik zo'n onzin argument)

      En nu heb ik even ook een keer leedvermaak. Dat is helemaal niet hypocriet.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:36
    • StevenQ

      Posts: 9.812

      Vorig jaar won Max vanaf 1 startplek lager weet je nog?

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:39
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.067

      @pleen

      Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met coureurs supporten die niet tot de top behoord hebben en nu klier ik even een keer de Max fans.
      Laat me toch ook ff een keer leedvermaak hebben.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:39
  • RH

    Posts: 714

    Blijkt eens ter meer dat ook een topcoureur, niets kan zonder topauto en visa versa.

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 20:23
  • Knalpijp

    Posts: 2.181

    Ik wil niet klagen maar de aërodynamica is ver te zoeken, zie het somber in voor 2016 en vooral wie er aan die auto heeft gewerkt.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:25
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.003

      Ze kunnen beter het ontwerp team wisselen met her zusterteam. Die kunnen het beter dan die Wache

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:27
  • Snorremans

    Posts: 110

    Balen!! Hopelijk pakt hij wel gelijk een nieuwe PU en de daarbij behordende penalty.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:26

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar