user icon
icon

Drama voor Verstappen: Nederlander sneuvelt in Q1 in Brazilië

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Drama voor Verstappen: Nederlander sneuvelt in Q1 in Brazilië
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 19:25
  • comments 44
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen is voor het eerst in lange tijd gesneuveld in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Red Bull Racing zou tussen de sprintrace en kwalificatie in Brazilië aanpassingen door hebben gevoerd aan de RB21, maar dat schijnt niet gewerkt te hebben. De kwalificatie is voor Verstappen voorbij. 

In de sprintrace bleek al dat Verstappen het niet op kon nemen tegen McLaren en Mercedes. Zij bleken te snel te zijn in de sprint die werd gewonnen door Lando Norris. Verstappen en ook teambaas Laurent Mekies gaven aan dat er wijzigingen door zouden worden gevoerd aan de auto. Die blijken niet gewerkt te hebben. 

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen beleeft drama op Interlagos

In Q1 in São Paulo kwam Verstappen niet verder dan een zestiende plaats. De Nederlander kwam maar liefst een seconde tekort ten opzichte van nummer een Lando Norris, die met zijn McLaren niet meer bij te houden blijkt. Een enorme aderlating voor hem en Red Bull, die aan het jagen waren op Norris en Oscar Piastri in het WK. 

Voor McLaren zal de uitschakeling van Verstappen een enorme bevrijding zijn. De afgelopen races kroop Verstappen, door zijn overwinningen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten langzaam richting Norris en Piastri. De Papaya-gekleurde auto's hebben nu de uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong op Verstappen en Red Bull aanzienlijk te vergroten.

 

Gaat Verstappen zijn motor verwisselen? 

Verstappen en Red Bull kunnen in ieder geval, binnen hun mogelijkheden, een nieuwe motor in de RB21 doen. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zit al de max qua toegestane motoren, waardoor een verwisseling een gridstraf zou betekenen. De kans is er dus dat Verstappen - die nu P16 heeft - nóg verder van achteren moet gaan starten. 

Het is een hele lange tijd geleden dat Verstappen in Q1 sneuvelde in de F1. De laatste keer dat dat gebeurde, dateert uit de Grand Prix van Rusland in 2021. Toen was de Limburger in gevecht met Lewis Hamilton voor de wereldtitel en besloot die race een gridstraf te nemen. Hierdoor nam Verstappen geen deel aan de kwalificatie in Sotsji. 

 

 

Brandon

Posts: 571

Nu de kwalificatie ook zo ruk is, dan maar engine penalties pakken en achteraan sluiten.

  • 15
  • 8 nov 2025 - 19:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (44)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.000

    Max ga alsjeblieft weg bij dit drama team. Kunnen het maar een paar races. Waché nog steeds een drama ontwerper. Wordt in 2026 normaal dat hij er in q1 eruit ligt. Auto is drama en de motor helemaal.

    • + 5
    • 8 nov 2025 - 19:27
    • Erwinnaar

      Posts: 5.211

      Niet eens, toch al 5 overwinningen en derde in de tussenstand met nog steeds kans op de titel.
      Motor is niet bekend nog want nieuw (Ford) en auto is voor allen nieuw terrein.
      Dus maar weer je vrieskastje in.

      • + 5
      • 8 nov 2025 - 19:38
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.000

      Ford motor loopt achter, minstens 20 pk. Wache heeft bewezen dat hij geen goede auto kan bouwen. Dus in 2026 heb ik 0,0 vertrouwen dat verstappen het goed gaat doen. Ik denk dat we moeten wennen dat hij uit gaat in q1. Gaat nog vaak gebeuren in 2026

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 19:41
    • DRS-zone

      Posts: 389

      @Erwinnaar

      Kans op welke titel? Morgen gaat hij met moeite - als dat al lukt - in de top 10 rijden. Norris of Piastri gaan 20 punten uitlopen... als Norris er 20 uitloopt is het gat rond de 60, met nog 3 weekenden te gaan.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:43
    • Erwinnaar

      Posts: 5.211

      Iedereen gelijk in paniek en alles is slecht, ik relativeer het want nu inderdaad slecht, maar gemiddeld genomen gewoon goed vind ik.
      Waar kan ik lezen dat Ford 20 pk achter is op andere motoren?
      De punten tja, dat klopt wel als het gaat zoals beschreven door jou.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:52
  • Rocks

    Posts: 1.053

    🥚😎

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 19:27
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.000

      Achach de trollen komen weer. Waar waren jullie tijdens baku, monza, vs??? K*t trollen

      • + 9
      • 8 nov 2025 - 19:28
    • Rocks

      Posts: 1.053

      Goh je bent de eerste 😎 gefeliciteerd

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 19:40
    • Amstermar

      Posts: 40

      Hey sennas, Politik, Leclercfan

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:41
    • Rocks

      Posts: 1.053

      En nr2 😎 gefeliciteerd

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:46
  • Brandon

    Posts: 571

    Nu de kwalificatie ook zo ruk is, dan maar engine penalties pakken en achteraan sluiten.

    • + 15
    • 8 nov 2025 - 19:28
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.000

      Weer een set-up change. Gewoon vanuit de pitstraat.

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 19:29
    • Brandon

      Posts: 571

      Desnoods vanuit pitstraat starten.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:31
    • Cicero

      Posts: 1.575

      Dat lijkt me idd het beste. Nieuwe motor en de hele setup nog eens aanpassen en lekker achteraan hopen op een hoop water. Want als het droog blijft kan hij het zo goed niet starten en lekker gaan simmen ofzo

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:43
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.000

      Motortje sparen.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:43
    • DRS-zone

      Posts: 389

      Dat is het beste, nieuwe motor en hopen op het beste

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:43
    • Cicero

      Posts: 1.575

      Regenkans voor morgen is klein. Dus tija. Ik zou een familie bezoekje plannen, max. Laat wache zelf maar rijden

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 19:47
    • Larry Perkins

      Posts: 61.350

      Gaan ze waarschijnlijk ook doen @Brandon, zie mijn post verder naar onderen...

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:07
    • gridiron

      Posts: 2.927

      En op het gemak de race in Brazilië uitrijden zonder de boel te willen forceren, een verse PU kan hem de volgende race's goed uitkomen.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:23
  • ChrisFerrari15

    Posts: 490

    Dit zag ik niet aankomen..

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 19:28
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.483

    Ja die opflakkering van Verstappen was van korte duur. Helaas blijft die wagens soms toch een drama.

    • + 4
    • 8 nov 2025 - 19:29
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.000

      Met een drama ontwerper kom je er ook niet. Verwacht dat wache de volgende is.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:29
  • Rimmer

    Posts: 12.974

    Op naar 2026!!

    #100% vertrouwen in Wache en Ford!
    #Max in 2027 naast regerend kampioen Russell

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 19:32
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.000

      Ik heb er ook 0,0 vertrouwen in 2026. Gaat een drama jaar worden voor verstappen.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:35
    • DRS-zone

      Posts: 389

      Ik neem aan dat dit sarcasme is?

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:44
  • El Maximo

    Posts: 285

    Het allerergste is dat ze bij Red Bull op de momenten dat de auto het niet doet, gewoon totaal maar dan ook 100% geen enkel begin van een idee hebben van hoe ze het zouden kunnen verbeteren... elke keer weer.

    • + 8
    • 8 nov 2025 - 19:32
    • schwantz34

      Posts: 41.296

      Dat is niet alleen een RBR probleem, diezelfde ????? hebben ze bij Mercedes en Ferrari ook al het hele seizoen.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:42
    • DRS-zone

      Posts: 389

      Die auto is onvoorspelbaar. Maar het is natuurlijk gek dat die auto het voor de zomerstop niet doet, na de zomerstop ineens gigantisch goed, en nu sinds vorige week ineens weer totaal niet...

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 19:44
  • Erwinnaar

    Posts: 5.211

    En dan nog , Tsunoda nog slechter. Kan gebeuren en zoals al geschreven hierboven, alles wat maar mogelijk is wisselen en vanuit de pits starten. Hopen op een carrambollage in de eerste bochten en dan zo, hup, via de pit uitgang er zo langs.

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 19:32
  • schwantz34

    Posts: 41.296

    Vorig jaar wist Max hier te winnen van p17, dus starten van p16 is dus helemaal zo slecht nog niet...

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 19:38
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.000

      Toen regende het en wat brundle ook zei: toen had ie ook pech en was de auto gewoon snel. De auto is zo traag als strontZ

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:39
    • DRS-zone

      Posts: 389

      Ja ongetwijfeld, want de RB21 gaat zo lekker - hij zal dat kunstje morgen wel herhalen...!!

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:47
    • hupholland

      Posts: 9.368

      dit wordt geen P16 start, maar een pitstraat start. Ze zijn gek als ze hiermee gaan racen, tenzij het regent, dan werkt het misschien wel. Op het droog duidelijk niet, dan kunnen ze beter pitlane starten met de set up van vanmiddag.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:51
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.177

    Net even een update’je te veel na nieuwe vloer Monza. Nu zijn ze weer op en top Redbull. Het spoor bijster en niet weten waar ze het zoeken moeten.

    • + 4
    • 8 nov 2025 - 19:39
    • Raye34

      Posts: 1.144

      Hetzelfde denk ik ook, de nieuwe vloer was goed, ze hadden even moeten afwachten en idd teveel updates achter elkaar.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 19:44
  • Aapnootmies

    Posts: 810

    ik zei het al..ze hadden nooit in mexico weer een nieuwe vloer moeten brengen

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 19:43
    • schwantz34

      Posts: 41.296

      Dat was ook helemaal geen nieuwe vloer, maar slechts een paar hele kleine aanpassingen aan de vloer die ze in Monza onder de auto hebben gezet.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 19:46
  • ILMOP

    Posts: 1.175

    Tja, zoals ik eerder aangaf, als die wagen ruk is, kan ook Max niets mee. Zo simpel is dat!

    • + 7
    • 8 nov 2025 - 19:44
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.961

      Ja natuurlijk is dat zo. Alleen je mag niet zeggen dat het materiaal voor iedereen de doorslaggevende factor is.

      • + 8
      • 8 nov 2025 - 19:51
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.958

    Wat een geweldige kwalificatie....

    • + 5
    • 8 nov 2025 - 19:51
  • Larry Perkins

    Posts: 61.350

    Motorstraf verwacht

    Verstappen moet in theorie dus als zestiende aan de race beginnen, maar de kans lijkt levensgroot dat de Limburger vanuit de pitstraat aan de race zal beginnen.
    Verstappen heeft zijn laatste motor al in Italië gekregen en krijgt nu een kans om voor een kleine prijs over een verse krachtbron te beschikken. Daarnaast kan Red Bull dan ook de afstelling weer omgooien.

    Dit zou Verstappen maximaal twee plekken kosten, aangezien de verwachting is dat Yuki Tsunoda en Bortoleto ook vanuit de pitstraat aan de race zullen beginnen. Dit lijkt wel het definitieve einde van Verstappens titelkansen te zijn. (F1Mxml)

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 19:53
  • mordor

    Posts: 2.083

    We zijn toch niet verbaasd over de wanprestatie van dit "top-team" Max heeft de schijn lang op kunnen houden, maar nu valt het als een baksteen.
    Wegwezen Maxie!

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 19:56
    • ILMOP

      Posts: 1.175

      Pfff...je vergeet voor het gemak dat dit team Max de nodige faam heeft bezorgd. Je wint samen en je verliest samen. Gewoon de koppen bij elkaar steken en de problemen samen aanpakken.

      • + 5
      • 8 nov 2025 - 20:02
    • CliMax

      Posts: 269

      Je bedoelt dat de kapitein als laatst t zinkende schip verlaat?

      Heel nobel maar erg dodelijk :)

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 20:09

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar