Max Verstappen is voor het eerst in lange tijd gesneuveld in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Red Bull Racing zou tussen de sprintrace en kwalificatie in Brazilië aanpassingen door hebben gevoerd aan de RB21, maar dat schijnt niet gewerkt te hebben. De kwalificatie is voor Verstappen voorbij.

In de sprintrace bleek al dat Verstappen het niet op kon nemen tegen McLaren en Mercedes. Zij bleken te snel te zijn in de sprint die werd gewonnen door Lando Norris. Verstappen en ook teambaas Laurent Mekies gaven aan dat er wijzigingen door zouden worden gevoerd aan de auto. Die blijken niet gewerkt te hebben.

Verstappen beleeft drama op Interlagos

In Q1 in São Paulo kwam Verstappen niet verder dan een zestiende plaats. De Nederlander kwam maar liefst een seconde tekort ten opzichte van nummer een Lando Norris, die met zijn McLaren niet meer bij te houden blijkt. Een enorme aderlating voor hem en Red Bull, die aan het jagen waren op Norris en Oscar Piastri in het WK.

Voor McLaren zal de uitschakeling van Verstappen een enorme bevrijding zijn. De afgelopen races kroop Verstappen, door zijn overwinningen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten langzaam richting Norris en Piastri. De Papaya-gekleurde auto's hebben nu de uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong op Verstappen en Red Bull aanzienlijk te vergroten.

As it stands, Max will start Sunday's Grand Prix down in P16___Escaped_link_690f9ce4b6e41___ ___Escaped_link_690f9ce4b6e44___ pic.twitter.com/XqLrJi2WjU — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_690f9ce4b6e46___

Gaat Verstappen zijn motor verwisselen?

Verstappen en Red Bull kunnen in ieder geval, binnen hun mogelijkheden, een nieuwe motor in de RB21 doen. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zit al de max qua toegestane motoren, waardoor een verwisseling een gridstraf zou betekenen. De kans is er dus dat Verstappen - die nu P16 heeft - nóg verder van achteren moet gaan starten.

Het is een hele lange tijd geleden dat Verstappen in Q1 sneuvelde in de F1. De laatste keer dat dat gebeurde, dateert uit de Grand Prix van Rusland in 2021. Toen was de Limburger in gevecht met Lewis Hamilton voor de wereldtitel en besloot die race een gridstraf te nemen. Hierdoor nam Verstappen geen deel aan de kwalificatie in Sotsji.