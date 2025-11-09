user icon
Keiharde uitspraak van voormalig F1-coureur: "Alonso is beter dan Verstappen"

Keiharde uitspraak van voormalig F1-coureur: "Alonso is beter dan Verstappen"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 08:48
  • comments 15
  • Door: Jeroen Immink

Fernando Alonso is volgens voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya nog steeds één van de scherpste rijders op de grid, ondanks zijn 44 jaar. De Spanjaard laat zien dat hij het racen nog steeds in zijn bloed heeft en elk weekend tot het uiterste gaat. Montoya waarschuwt dat wie Alonso een competitieve auto geeft, waaronder Max Verstappen, een moeilijke strijd tegemoet kan zien.

Verstappen was de afgelopen jaren het benchmark in de Formule 1. De Nederlander won met Red Bull Racing vier keer de rijderstitel en twee keer de constructeurstitel. Deze statistieken hebben Verstappen in het lijstje van beste F1-coureurs aller tijden gegooid, maar Montoya wil wel zien als hij het zou moeten opnemen tegen Alonso. 

Montoya vergelijkt Alonso met Verstappen

“Als Alonso een betere auto heeft dan Verstappen, vraag je je af of Max genoeg ervaring heeft om tegen iemand als hem te racen. Max is nu mentaal heel sterk: alles gaat goed en het werkt, maar wat zou er gebeuren als hij tegen Alonso zou racen? Als hij echt kans maakt op de titel, zal hij altijd zijn best doen,” zegt Montoya in de MontoyAS-Podcast over Alonso, die volgens hem Verstappen flink zou kunnen uitdagen. 

De voormalig McLaren- en Williams-coureur benadrukt dat Alonso mentaal sterker is dan Verstappen. De Spanjaard laat zich niet zomaar de kaas van het brood eten en geeft altijd alles om optimaal te presteren. “Zoals we in Colombia zeggen: 'Alonso is sterker dan Verstappen'. Als hij er eenmaal is, laat hij zich door niets meer tegenhouden,” aldus Montoya. 

Kan Alonso nog races winnen in 2026?

Of de twee ooit écht een rechtstreeks titelduel gaan uitvechten, is nog koffiedik kijken. Verstappen zit momenteel niet in een auto die hem volledig kan laten presteren, terwijl Alonso mogelijk nog één of twee jaar meedraait. Montoya denkt echter dat een goed uitgebalanceerde auto in 2027 Alonso weer kansrijk kan maken voor het kampioenschap.

“Fernando kijkt altijd vooruit en is nieuwsgierig naar wat het team volgend jaar neerzet. Als de auto competitief is, zal hij alles geven voor de titel. Alonso laat geen enkele kans liggen,” besluit Montoya.

 

Regenrace

Posts: 2.137

Overigens - ook weer niet verwonderlijk - de leugenachtige kop is niet van Montoya zelf, maar uiteraard weer van uw favoriete f1 site.

  • 13
  • 9 nov 2025 - 09:31
  • skibeest

    Posts: 1.936

    Wie is Montoya ook alweer? O ja, die wannebe WDC die toch niet zo goed was

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 08:50
    • Regenrace

      Posts: 2.137

      Zelfs als ie wel goed was, wat maakt het uit?.
      De juiste meetlat om een analist serieus te nemen is of ie correcte voorspellingen doet - bovengemiddeld dan, want een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk.
      Welnu, ik ken er .... even rekenen... nul.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 09:25
    • Regenrace

      Posts: 2.137

      Overigens - ook weer niet verwonderlijk - de leugenachtige kop is niet van Montoya zelf, maar uiteraard weer van uw favoriete f1 site.

      • + 13
      • 9 nov 2025 - 09:31
    • Knookie.nl

      Posts: 1.114

      Sterke onderbouwing met steekhoudende argumenten, van beide heren hierboven.

      Lichtbakens in de duisternis.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 09:50
    • Raye34

      Posts: 1.146

      Montaya was echt wel goed en wist der Michael het vuur aan de schenen te leggen, alleen toentertijd zijn Zuid Amerikaans temperament deed hem de das om.

      www.youtube.com/watch?v=cDmW72a9X_o

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 11:30
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 504

      @skibeest

      Toch weet Montoya 1000 keer meer van racen dan jij en ik, WDC of niet en het gros hier post als ware een alwetende. Beetje onnodig reactie dus. Hij kan Alonso toch beter vinden dan Verstappen? Zelf denk ik dat ze goed aan elkaar gewaagd zouden kunnen racen, maar dat Verstappen de bovenhand zal hebben..

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 11:44
    • Olav Drol

      Posts: 608

      @regenrace: en toch hebben we alletwee het artikel weer gelezen. Zijn we er toch weer ingetrapt.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 12:03
  • John6

    Posts: 11.253

    Gewoon een lul verhaal van niks van die Montoya.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 09:17
  • De Vogel is Geland

    Posts: 635

    Dat mag Montoya vinden en daar laten we het bij

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 09:44
    • Sander

      Posts: 1.542

      Wat Montoya vindt kan naar de afdeling gevonden voorwerpen.

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 09:48
    • Canson Po

      Posts: 2.797

      zal wel uit zijn context getrokken zijn, ik neem een sip van mijn koffie en haal eens diep adem :p

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 10:05
  • ikwilookreageren

    Posts: 294

    Montoya waarschuwt dat wie Alonso een competitieve auto geeft, waaronder Max Verstappen, een moeilijke strijd tegemoet kan zien.

    Ehm... okay

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 11:00
  • HarryLam

    Posts: 4.991

    Dan vraag je je af, hoe slecht moet die RB wel niet zijn als zelfs Max Q2 er niet mee haalt.

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 11:34
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.330

      Mwoahhh, Yuki was dichterbij dan ooit. Gewoon een dramatische setup bij Max. De auto kan veel beter.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 12:47
  • f1 benelux

    Posts: 4.231

    Ah, geen F1-legende deze keer? ..
    (of is dat alleen als ze Max ophemelen?)






    Zo ..

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 11:46

