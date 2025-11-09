Fernando Alonso is volgens voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya nog steeds één van de scherpste rijders op de grid, ondanks zijn 44 jaar. De Spanjaard laat zien dat hij het racen nog steeds in zijn bloed heeft en elk weekend tot het uiterste gaat. Montoya waarschuwt dat wie Alonso een competitieve auto geeft, waaronder Max Verstappen, een moeilijke strijd tegemoet kan zien.

Verstappen was de afgelopen jaren het benchmark in de Formule 1. De Nederlander won met Red Bull Racing vier keer de rijderstitel en twee keer de constructeurstitel. Deze statistieken hebben Verstappen in het lijstje van beste F1-coureurs aller tijden gegooid, maar Montoya wil wel zien als hij het zou moeten opnemen tegen Alonso.

Montoya vergelijkt Alonso met Verstappen

“Als Alonso een betere auto heeft dan Verstappen, vraag je je af of Max genoeg ervaring heeft om tegen iemand als hem te racen. Max is nu mentaal heel sterk: alles gaat goed en het werkt, maar wat zou er gebeuren als hij tegen Alonso zou racen? Als hij echt kans maakt op de titel, zal hij altijd zijn best doen,” zegt Montoya in de MontoyAS-Podcast over Alonso, die volgens hem Verstappen flink zou kunnen uitdagen.

De voormalig McLaren- en Williams-coureur benadrukt dat Alonso mentaal sterker is dan Verstappen. De Spanjaard laat zich niet zomaar de kaas van het brood eten en geeft altijd alles om optimaal te presteren. “Zoals we in Colombia zeggen: 'Alonso is sterker dan Verstappen'. Als hij er eenmaal is, laat hij zich door niets meer tegenhouden,” aldus Montoya.

Kan Alonso nog races winnen in 2026?

Of de twee ooit écht een rechtstreeks titelduel gaan uitvechten, is nog koffiedik kijken. Verstappen zit momenteel niet in een auto die hem volledig kan laten presteren, terwijl Alonso mogelijk nog één of twee jaar meedraait. Montoya denkt echter dat een goed uitgebalanceerde auto in 2027 Alonso weer kansrijk kan maken voor het kampioenschap.

“Fernando kijkt altijd vooruit en is nieuwsgierig naar wat het team volgend jaar neerzet. Als de auto competitief is, zal hij alles geven voor de titel. Alonso laat geen enkele kans liggen,” besluit Montoya.