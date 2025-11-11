Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Deze transfer is inmiddels van de baan, maar volgend jaar kunnen de geruchten weer de kop opsteken. George Russell maakt zich daar geen enkele zorgen over.

Russell verlengde enkele weken geleden zijn contract bij het team van Mercedes. Maandenlang ging het over zijn zitje, en Verstappen werd zelfs in verband gebracht met zijn plekje bij het team. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte er geen geheim van dat hij gecharmeerd was door de Nederlander, en Russells nieuwe contract bleef uit. Het zorgde voor vraagtekens, maar daar maakte men dus een einde aan.

Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli kregen zekerheid voor 2026. Russell liet daarnaast doorschemeren dat hij door een prestatieclausule in zijn contract vrijwel zeker is van zijn zitje in 2027. Toch verwachten veel mensen dat de verhalen over Verstappen volgend jaar weer rond kunnen gaan. Er gaan immers nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Verstappen zal de onderlinge verhoudingen volgend jaar goed in de gaten gaan houden.

Hoe kijkt Russell naar de geruchten?

In een interview met De Telegraaf werd Russell gevraagd of hij zich al voorbereidt op nieuwe geruchten over Verstappen: "Totaal niet. Voor mij is het namelijk heel erg simpel. Ik heb net een nieuw contract getekend en daar staat een prestatieclausule in. Ik zal niet helemaal tot in detail gaan treden, maar het komt erop neer dat als ik presteer op een bepaald niveau, ik sowieso voor Mercedes blijf rijden. Het is een clausule die goed is voor mij én het team. En dat is zoals het zou moeten zijn."

Geen teamgenoten in 2027?

Als er wordt gevraagd of men hierdoor voorzichtig de conclusie kan trekken dat Verstappen in 2027 niet naar Mercedes komt, reageert Russell met een grijns: "Wie weet. Ik weet niet hoe alle afspraken in elkaar zitten. Dat is ook niet aan mij. Ik geef maar om één ding en dat is winnen met Mercedes. Dat is waar we naar streven."

"Ik heb altijd gezegd dat ik niet bang ben om teamgenoten te zijn met wie dan ook. De statistisch gezien beste coureur allertijden, Hamilton, is ook mijn teamgenoot geweest. Dus ik ben niet bang voor Verstappen, mocht hij hier komen rijden. Nogmaals, ik zou de kans om tegen hem te rijden met beide handen aangrijpen."