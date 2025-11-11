user icon
Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen
  Gepubliceerd op 11 nov 2025 08:48
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Deze transfer is inmiddels van de baan, maar volgend jaar kunnen de geruchten weer de kop opsteken. George Russell maakt zich daar geen enkele zorgen over.

Russell verlengde enkele weken geleden zijn contract bij het team van Mercedes. Maandenlang ging het over zijn zitje, en Verstappen werd zelfs in verband gebracht met zijn plekje bij het team. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte er geen geheim van dat hij gecharmeerd was door de Nederlander, en Russells nieuwe contract bleef uit. Het zorgde voor vraagtekens, maar daar maakte men dus een einde aan.

Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli kregen zekerheid voor 2026. Russell liet daarnaast doorschemeren dat hij door een prestatieclausule in zijn contract vrijwel zeker is van zijn zitje in 2027. Toch verwachten veel mensen dat de verhalen over Verstappen volgend jaar weer rond kunnen gaan. Er gaan immers nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Verstappen zal de onderlinge verhoudingen volgend jaar goed in de gaten gaan houden.

Hoe kijkt Russell naar de geruchten?

In een interview met De Telegraaf werd Russell gevraagd of hij zich al voorbereidt op nieuwe geruchten over Verstappen: "Totaal niet. Voor mij is het namelijk heel erg simpel. Ik heb net een nieuw contract getekend en daar staat een prestatieclausule in. Ik zal niet helemaal tot in detail gaan treden, maar het komt erop neer dat als ik presteer op een bepaald niveau, ik sowieso voor Mercedes blijf rijden. Het is een clausule die goed is voor mij én het team. En dat is zoals het zou moeten zijn."

Geen teamgenoten in 2027?

Als er wordt gevraagd of men hierdoor voorzichtig de conclusie kan trekken dat Verstappen in 2027 niet naar Mercedes komt, reageert Russell met een grijns: "Wie weet. Ik weet niet hoe alle afspraken in elkaar zitten. Dat is ook niet aan mij. Ik geef maar om één ding en dat is winnen met Mercedes. Dat is waar we naar streven."

"Ik heb altijd gezegd dat ik niet bang ben om teamgenoten te zijn met wie dan ook. De statistisch gezien beste coureur allertijden, Hamilton, is ook mijn teamgenoot geweest. Dus ik ben niet bang voor Verstappen, mocht hij hier komen rijden. Nogmaals, ik zou de kans om tegen hem te rijden met beide handen aangrijpen."

Rimmer

Posts: 12.991

Ach ach ach, de naïviteit van die jongen is aandoenlijk. Presenteert zich altijd als een nette beleefde welopgevoede maar bovenal slimme jongen.
Nu blijkt het kind in hem er nog steeds te zijn.
Die prestatie clausule is helemaal niks.
Mercedes had 100 miljoen vrijgemaakt om Max vrij te kopen.
... [Lees verder]

  • 11
  • 11 nov 2025 - 09:01
Reacties (9)

  • Hemex

    Posts: 1.360

    Russell geeft geen uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

    • + 2
    • 11 nov 2025 - 08:57
  • Rimmer

    Posts: 12.991

    Ach ach ach, de naïviteit van die jongen is aandoenlijk. Presenteert zich altijd als een nette beleefde welopgevoede maar bovenal slimme jongen.
    Nu blijkt het kind in hem er nog steeds te zijn.
    Die prestatie clausule is helemaal niks.
    Mercedes had 100 miljoen vrijgemaakt om Max vrij te kopen.
    Na 2026 hoeft dat niet meer. Er is dus voldoende geld om dan het contract van Russell (dat dan nog maar 12 maanden duurt) van tafel te vegen. Dat weet ook Toto.
    En als Russell zo blijft rijden als in Brazilië dan gaat hij niet eens aan de voorwaarden van het contract voldoen, als hij überhaupt Kimi de baas kan zijn volgend jaar. Ik heb het idee dat Russell namelijk al op zijn piek zit. En die kan hij niet eens consistent vasthouden getuige de laatste races.
    1+1 biedt maar zeer beperkte zekerheid en nu Russell voor zichzelf 30 miljoen salaris heeft afgedwongen is het niet zo’n moeilijke keuze om na die eerste 1 geen tweede 1 te geven in 2027. Ongeacht of hij nou “presteert” of niet.
    Toto heeft het slim gespeeld. Hij heeft de deur open staan voor Max en tot die tijd twee prima rijders onder contract waarvan hij de grootste zeur nog kan lozen als dat nodig is en kan houden als dat wenselijk is en ondertussen denkt de grootste zeur zelf dat als hij maar presteert hij wel veilig is. Nee, dat is hij dus niet.

    • + 11
    • 11 nov 2025 - 09:01
  • John6

    Posts: 11.260

    Russell probeer nu maar eerst om Kimi voor te blijven, afgelopen weekend heeft hij je al verslagen.

    Als Max naar Mercedes wil, welk jaar dan ook en Toto wil Kimi houden dan vliegt Russell er gewoon uit, of hij nu een contract heeft of niet.

    • + 4
    • 11 nov 2025 - 09:06
    • Amstermar

      Posts: 48

      Voor het eerst sinds dit jaar? Mensen zien een resultaat van Kimi en hypen hem op..

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 10:26
    • nr 76

      Posts: 7.143

      Mexico gemist, Amsternar?

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 10:34
  • Sander

    Posts: 1.553

    Nogmaals, ik zou de kans om tegen hem te rijden met beide handen aangrijpen.
    Dat moet natuurlijk zijn:
    Nogmaals, ik zou de kans om tegen hem aan te rijden met beide handen aangrijpen.

    • + 2
    • 11 nov 2025 - 09:07
  • Damon Hill

    Posts: 19.443

    Eigenlijk is het heel simpel: er is ALTIJD plek voor Max Verstappen, altijd! Het maakt niet uit bij welk team. Ieder team is bereid om contracten in de open haard te flikkeren en diep in de buidel te tasten, simpelweg omdat Verstappen met afstand de beste coureur op de grid is. Daarmee haal je niet alleen de beste coureur binnen, maar maak je de concurrentie per definitie ook zwakker omdat zij niet over de beste coureur kunnen beschikken.

    De sleutel ligt dus altijd bij Max zelf, en waar hij zelf naartoe wil.

    Op zich denk ik wel dat iemand als Russell, die gewoon een sterk 2025 heeft, altijd wel een goed stoeltje kan krijgen. Alonso is gewoon bejaard en Hamilton gaat ook snel stoppen. Dat betekent dat er in 2027 sowieso stoeltjes vrij gaan komen bij Aston Martin en Ferrari. Nu zie ik Aston Martin eerder als optie dan Ferrari, maar Russell hoeft in het ergste geval dat hij Mercedes moet verlaten niet bang te zijn dat hij een goed stoeltje krijgt. Aston Martin met Honda motoren en Newey is in 2027 denk ik nog best een hele gevaarlijke outsider om rekening mee te houden. Ik denk juist dat Max die optie ook op zijn minst moet overwegen.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 10:00
    • NicoS

      Posts: 19.642

      Ik denk dat Max alle opties overweegt voor 2027.
      Mocht er bij RBR in 2026 geen vooruitzichten zijn om mee te kunnen strijden voor het WK, zal hij een keuze maken.
      Dat kan van alles zijn, ook stoppen zal daarbij een optie zijn, mocht blijken dat die nieuwe regels een farce zijn, en racen niet meer de hoofdzaak is.
      Als de nieuwe regels het race plezier bij Max weghalen, dan denk ik dat hij andere dingen gaat doen, ongeacht of RBR presteert of niet.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 10:38
  • schwantz34

    Posts: 41.337

    1+1=1 als Toto Max kan strikken dan is het byebye matennaaier!

    • + 2
    • 11 nov 2025 - 10:05

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

