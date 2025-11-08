user icon
Russell beticht Norris na crash Piastri: "Net als in Mario Kart!"

Russell beticht Norris na crash Piastri: "Net als in Mario Kart!"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 18:47
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

De sprintrace in Brazilië leverde niet alleen spektakel op, maar ook een opvallend grappig moment na afloop. George Russell kon zijn lach niet inhouden toen hij tijdens de persconferentie werd gevraagd naar de crash van Oscar Piastri. De Brit maakte een ludieke opmerking over Lando Norris, die volgens hem ‘de slimste man van de grid’ is.

Tijdens de sprintrace op Interlagos ging het in ronde zeven mis voor Piastri, die te veel van de nog natte kerbstones meepakte bij het ingaan van bocht 3. De Australiër verloor de controle en eindigde in de muur, waardoor zijn titelrivaal Norris goede zaken deed. De McLaren-coureur won de sprintrace en liep met zijn zege acht punten uit op Piastri, die wekenlang de leiding in het wereldkampioenschap in handen had.

Norris blikt terug op crash Piastri

Opmerkelijk detail: vlak voor de crash van Piastri reed Norris zelf ook iets te wijd en raakte hij dezelfde kerbstone. Daarbij spatte er water omhoog op de baan, precies op de plek waar Piastri even later zijn auto verloor. “Dat is een kerbstone die we in het droge vaak gebruiken,” legde Norris uit. “Maar het was nog een beetje nat. Ik kwam er net iets te ver op terecht en zag daarna het water omhoog spatten. Dat was eigenlijk alles.”

Russell grapt over crash Piastri

Daarop kon Russell het niet laten om een grap te maken. “Het was net Mario Kart, waarbij je een banaan naar achteren gooit! Dit is de slimste man van de grid,” lachte de Mercedes-coureur, waarmee hij suggereerde dat Norris het expres had gedaan. Norris zelf kon de vergelijking wel waarderen, al wuifde hij de suggestie lachend weg.

Andrea Kimi Antonelli, die als tweede eindigde achter Norris, zag het incident van dichtbij gebeuren. “Ik zag Lando wijd gaan en daarna dat water omhoog komen,” vertelde de jonge Mercedes-rijder. “Ik kreeg zelfs wat op mijn vizier. Vanaf dat moment ben ik extra voorzichtig geweest. Vooral in sector één was het nog spekglad, dus ik heb bewust de kerbs vermeden.”

 

 

Reacties (1)

  • Lulham

    Posts: 540

    Zoals de waard is...

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 19:00

