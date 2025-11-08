Max Verstappen beleeft tot dusver een moeizaam weekend in Brazilië. De Nederlander kwam tijdens de sprintrace niet verder dan de vierde plaats en moest toezien hoe McLaren en Mercedes opnieuw te sterk waren. Toch blijft Verstappen strijdvaardig — net als Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies.

Verstappen eindigde als vierde, achter Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De viervoudig wereldkampioen gaf toe dat hij in ‘niemandsland’ reed: voorin kon hij niet aanvallen, terwijl het gat naar achteren alleen maar groter werd. Volgens Verstappen wordt er hard gewerkt om de RB21 voor de kwalificatie en de hoofdrace te verbeteren.

Red Bull gaat werken aan RB21

Ook teambaas Mekies erkende dat Red Bull momenteel snelheid tekortkomt. “We wisten dat we niet helemaal het ultieme tempo hadden om voor de overwinning te strijden, maar Max wist toch dicht bij Lando en de twee Mercedessen te blijven. Dat is positief in de context van waar we vandaag staan met de auto,” vertelde de Fransman tegenover Viaplay.

Net als Verstappen weigert Mekies om de strijd op Interlagos op te geven. “We hebben een paar dingen geleerd. Of we die inzichten kunnen omzetten in een beetje extra rondetijd voor de kwalificatie, dat is nu het belangrijkste,” aldus de teambaas, die vertrouwen houdt in de rest van het weekend.

Tsunoda stelt weer teleur

Voor teamgenoot Yuki Tsunoda verliep de sprintrace nog teleurstellender. De Japanner kwam niet verder dan P14 en speelde geen rol van betekenis. “Dat klopt, we hebben een aantal wijzigingen aangebracht omdat beide auto’s niet in het juiste venster zaten,” legde Mekies uit. “Bij Yuki konden we een paar schone ronden rijden voordat hij in verkeer terechtkwam, dus dat gaan we analyseren.”

Verstappen zal hopen op een ommekeer, mogelijk geholpen door de weergoden. Vorig jaar schreef de Nederlander nog een legendarische regenrace in São Paulo op zijn naam vanaf P17. Mekies sluit niet uit dat regen opnieuw in hun voordeel kan werken. “Het weer verandert hier elk half uur, maar zodra je niet het ultieme tempo hebt, hoop je natuurlijk op een beetje regen,” glimlachte de Fransman.