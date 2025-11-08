user icon
Red Bull gaat aan auto van Verstappen werken: "En we hopen op regen"

  Gepubliceerd op 08 nov 2025 17:38
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen beleeft tot dusver een moeizaam weekend in Brazilië. De Nederlander kwam tijdens de sprintrace niet verder dan de vierde plaats en moest toezien hoe McLaren en Mercedes opnieuw te sterk waren. Toch blijft Verstappen strijdvaardig — net als Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies.

Verstappen eindigde als vierde, achter Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De viervoudig wereldkampioen gaf toe dat hij in ‘niemandsland’ reed: voorin kon hij niet aanvallen, terwijl het gat naar achteren alleen maar groter werd. Volgens Verstappen wordt er hard gewerkt om de RB21 voor de kwalificatie en de hoofdrace te verbeteren.

Red Bull gaat werken aan RB21 

Ook teambaas Mekies erkende dat Red Bull momenteel snelheid tekortkomt. “We wisten dat we niet helemaal het ultieme tempo hadden om voor de overwinning te strijden, maar Max wist toch dicht bij Lando en de twee Mercedessen te blijven. Dat is positief in de context van waar we vandaag staan met de auto,” vertelde de Fransman tegenover Viaplay.

Net als Verstappen weigert Mekies om de strijd op Interlagos op te geven. “We hebben een paar dingen geleerd. Of we die inzichten kunnen omzetten in een beetje extra rondetijd voor de kwalificatie, dat is nu het belangrijkste,” aldus de teambaas, die vertrouwen houdt in de rest van het weekend.

Tsunoda stelt weer teleur

Voor teamgenoot Yuki Tsunoda verliep de sprintrace nog teleurstellender. De Japanner kwam niet verder dan P14 en speelde geen rol van betekenis. “Dat klopt, we hebben een aantal wijzigingen aangebracht omdat beide auto’s niet in het juiste venster zaten,” legde Mekies uit. “Bij Yuki konden we een paar schone ronden rijden voordat hij in verkeer terechtkwam, dus dat gaan we analyseren.”

Verstappen zal hopen op een ommekeer, mogelijk geholpen door de weergoden. Vorig jaar schreef de Nederlander nog een legendarische regenrace in São Paulo op zijn naam vanaf P17. Mekies sluit niet uit dat regen opnieuw in hun voordeel kan werken. “Het weer verandert hier elk half uur, maar zodra je niet het ultieme tempo hebt, hoop je natuurlijk op een beetje regen,” glimlachte de Fransman.

Rimmer

Posts: 12.974

Het is klaar. Er komen geen wonderen deze race. Geen regen, geen crash van Norris, geen helden race van Max. Op zijn best een aardige kwalificatie en morgen een saaie race op een kurkdroog circuit.
Max had een minimaal kansje maar dat bestond uit een scenario waarin de Bill weer op orde was en M... [Lees verder]

  • 7
  • 8 nov 2025 - 18:12
Reacties (5)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.830

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    ·
    14 m
    Info from the @redbullracing camp.
    @yukitsunoda07
    started from the pitlane with a changed set up - softer and higher I believe -
    in essence as an experiment. It worked, and thus @Max33Verstappen
    is set to go that way for qualifying and the race, so he should be happier.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 18:00
  • Rimmer

    Posts: 12.974

    Het is klaar. Er komen geen wonderen deze race. Geen regen, geen crash van Norris, geen helden race van Max. Op zijn best een aardige kwalificatie en morgen een saaie race op een kurkdroog circuit.
    Max had een minimaal kansje maar dat bestond uit een scenario waarin de Bill weer op orde was en Max alles moest winnen. Dat sprookje is nu echt voorbij. Max won niet in Mexico, Max won niet in de sprintrace en Max wint morgen ook niet. Maar Max is zoals altijd wel de morele winnaar van het seizoen. Zoals altijd de enige man op de baan die, zelfs in niet-dominante auto’s, tenminste een titelgevecht kan aangaan en een seizoen kleur geeft. Zonder Max was het geen moer aan geweest.
    Man of the season: Max
    Winner of the season: Lando

    • + 7
    • 8 nov 2025 - 18:12
  • Cicero

    Posts: 1.575

    Is er ook maar 1 verklaring dat mcl een aantal wedstrijden na de zomer waardeloos presteerde en red Bull toevallig goed. Toeval? Of heeft men om commerciële belangen niet te schaden aan mcl gevraagd een lagere motorstand te kiezen?
    Ik begin het echt verdacht te vinden, ik heb soms echt een beetje het gevoel naar Amerikaans worstelen te kijken....

    • + 5
    • 8 nov 2025 - 18:23
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.958

      Nee ligt aan super Norris.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 18:32
    • TylaHunter

      Posts: 10.606

      Je theorie slaat nog kant, noch wal. Red Bull was structureel langzamer dan Mercedes en op den duur ook dan Ferrari. Als het alleen een lagere motorstand was en Mclaren komt achter Red Bull, dan had het ook achter Mercedes en Ferrari moeten zijn maar nee ze eindigden telkens in de buurt van Verstappen. Die klap in de muur van Oscar was natuurlijk ook gewoon Liberty die om commerciele redenen een beetje olie op zijn rempunt hebben gegooid. Aardig knap was het wel, want door die slip op de koppeling was het nog even goed timen voor die amerikanen gezien ze niet precies wisten op welke positie hij door kwam. Die dubbele crash in Amerika was natuurlijk geregiseerd door Liberty. Ze sloten een deal met The Avengers zodat de HULK eindelijk zijn qualipower had om Oscar er vol af te beuken. Als je hier oprecht in gelooft met die motorstanden... doe jezelf een plezier en stop met kijken, want dan wordt het echt niet leuker volgend jaar met de nieuwe motoren en nieuwe auto's en dus mogelijk een constante wissel van de pikorde.

      Ga ook geen WEC kijken, want hier doen ze het wel letterlijk met BOP.

      Misschien is WRC dan meer voor jou... Ik zie daarin nauwelijks een mogelijkheid voor manipulatie van het kampioenschap. Gezien de coureurs met de betere auto's nog steeds zelf in de hand hebben of ze wel of niet schadeloos de stages rijden.

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 18:52

