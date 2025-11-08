user icon
Verstappen heeft boodschap voor Russell en Antonelli: "Hoop met Mercedes te vechten"

Verstappen heeft boodschap voor Russell en Antonelli: "Hoop met Mercedes te vechten"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 17:06
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kon in Brazilië het tempo van McLaren en Mercedes niet volgen. Dat is de harde conclusie na de sprintrace op Interlagos. De Nederlander moest toezien hoe zijn concurrenten sneller waren, maar kondigde na afloop aan dat Red Bull Racing aanpassingen gaat doen aan de RB21 richting de kwalificatie.

Het weekend verloopt tot dusver moeizaam voor de viervoudig wereldkampioen. Verstappen kwam in de sprintrace niet verder dan de vierde plaats, terwijl Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli en George Russell duidelijk een maatje te groot waren. Door de crash van Oscar Piastri hield de Nederlander de schade nog enigszins beperkt: hij liep vijf punten in op de Australiër in het wereldkampioenschap.

Verstappen en Red Bull gaan aan de RB21 sleutelen

Na afloop bleef Verstappen nuchter en weigerde hij de handdoek in de ring te gooien. “We zullen enkele wijzigingen aanbrengen en hopelijk brengt dat de auto in een betere positie. Als we wat meer grip kunnen vinden, kunnen we misschien beter op de banden drukken – dan zullen we zien wat er gebeurt,” verklaarde hij bij Sky Sports. De 28-jarige Limburger kijkt samen met Red Bull wat er nog mogelijk is om zondag terug te slaan.

De RB21 heeft op Interlagos vooral moeite met het juiste bandenvenster. Daardoor kon Verstappen niet opboksen tegen de snelheid van McLaren en Mercedes. “Zo zit je in niemandsland. Ik kan niet echt bij de jongens voor me blijven. Ik wil dat wel,” aldus de Nederlander, die zich duidelijk niet neerlegt bij de huidige vorm.

Verstappen heeft boodschap voor Russell en Antonelli

Toch blijft er hoop voor Verstappen en de Nederlandse fans. De regerend wereldkampioen hoopt met de aanpassingen aan zijn Red Bull in ieder geval het gevecht te kunnen aangaan met Russell en Antonelli. “Als we nog iets meer kunnen vinden, kan ik misschien met Mercedes vechten,” zei hij strijdbaar.

Lando Norris was de grote winnaar van de sprintrace in Brazilië. De Brit kwam als eerste over de finish en zag teamgenoot én WK-rivaal Piastri crashen. Daardoor vergrootte Norris zijn voorsprong in het wereldkampioenschap naar negen punten op Piastri en 39 op Verstappen.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
