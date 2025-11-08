Max Verstappen kon in Brazilië het tempo van McLaren en Mercedes niet volgen. Dat is de harde conclusie na de sprintrace op Interlagos. De Nederlander moest toezien hoe zijn concurrenten sneller waren, maar kondigde na afloop aan dat Red Bull Racing aanpassingen gaat doen aan de RB21 richting de kwalificatie.

Het weekend verloopt tot dusver moeizaam voor de viervoudig wereldkampioen. Verstappen kwam in de sprintrace niet verder dan de vierde plaats, terwijl Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli en George Russell duidelijk een maatje te groot waren. Door de crash van Oscar Piastri hield de Nederlander de schade nog enigszins beperkt: hij liep vijf punten in op de Australiër in het wereldkampioenschap.

Verstappen en Red Bull gaan aan de RB21 sleutelen

Na afloop bleef Verstappen nuchter en weigerde hij de handdoek in de ring te gooien. “We zullen enkele wijzigingen aanbrengen en hopelijk brengt dat de auto in een betere positie. Als we wat meer grip kunnen vinden, kunnen we misschien beter op de banden drukken – dan zullen we zien wat er gebeurt,” verklaarde hij bij Sky Sports. De 28-jarige Limburger kijkt samen met Red Bull wat er nog mogelijk is om zondag terug te slaan.

De RB21 heeft op Interlagos vooral moeite met het juiste bandenvenster. Daardoor kon Verstappen niet opboksen tegen de snelheid van McLaren en Mercedes. “Zo zit je in niemandsland. Ik kan niet echt bij de jongens voor me blijven. Ik wil dat wel,” aldus de Nederlander, die zich duidelijk niet neerlegt bij de huidige vorm.

Verstappen heeft boodschap voor Russell en Antonelli

Toch blijft er hoop voor Verstappen en de Nederlandse fans. De regerend wereldkampioen hoopt met de aanpassingen aan zijn Red Bull in ieder geval het gevecht te kunnen aangaan met Russell en Antonelli. “Als we nog iets meer kunnen vinden, kan ik misschien met Mercedes vechten,” zei hij strijdbaar.

Lando Norris was de grote winnaar van de sprintrace in Brazilië. De Brit kwam als eerste over de finish en zag teamgenoot én WK-rivaal Piastri crashen. Daardoor vergrootte Norris zijn voorsprong in het wereldkampioenschap naar negen punten op Piastri en 39 op Verstappen.