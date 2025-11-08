Het team van McLaren kende een sprintrace met twee gezichten in Brazilië. Lando Norris schreef de sprint op zijn naam, terwijl Oscar Piastri uitviel na een crash. Teambaas Andrea Stella was na afloop eerlijk, en hij sprak van gemengde gevoelens.

McLaren heeft de constructeurstitel al een geruime tijd op zak, en ze richten zich nu op de titelstrijd. McLaren-coureurs Norris en Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel, en alle ogen waren dan ook gericht op de belangrijke sprint op het circuit van Interlagos. Met Norris op de eerste en Piastri op de derde startplaats, leken ze een voordeel te hebben in de strijd in de sprintrace.

Norris kwam goed weg, en wist de leiding vast te houden in de chaotische sprintrace. Piastri hield de derde positie vast, maar ging na een paar rondjes de fout in in de derde bocht. Hij raakte een plasje water, en schoof stuurloos de muur in. De schade aan zijn auto was groot, en zijn sprintrace zat erop. Nadat ook Nico Hülkenberg en Franco Colapinto crashten, werd er met de rode vlag gezwaaid. Na de herstart wist Norris de leiding vast te houden, en breidde hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Hoe kijkt McLaren naar de sprintrace?

McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde na afloop diplomatiek bij Sky Sports: "We hebben gemengde gevoelens. We hebben de zege gepakt met Lando, en we bevonden ons in een sterke positie met Oscar. Maar de omstandigheden waren lastig, je plaatst een wiel net verkeerd en drie auto's crashten."

'Oscar is snel dit weekend'

Stella blijft achter Piastri staan, en spreekt hem moed in: "Oscar is snel dit weekend. We focussen nu op het hergroeperen en het repareren van de auto. De grote punten worden morgen pas uitgedeeld, dus we moeten voortbouwen op de snelheid in de kwalificatie en denken aan morgen met Oscar. Hij kan heel functioneel denken. Het belangrijkste is dat de snelheid er is."

"De punten zijn ook maar de punten. Het is een nummertje, maar het is wel onfortuinlijk. Het is wat het is, en we kunnen alleen maar ons best doen."