user icon
icon

Verstappen baalt na moeizame sprintrace: "Ik ben geen diesel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen baalt na moeizame sprintrace: "Ik ben geen diesel"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 16:31
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft naar eigen zeggen het maximale eruit gehaald tijdens de sprintrace in Brazilië. De viervoudig wereldkampioen kon het tempo van McLaren en Mercedes niet bijbenen, maar hield de schade beperkt en heeft hoop voor de rest van het weekend. Red Bull Racing gaat namelijk aanpassingen doorvoeren aan de RB21, in de hoop de aansluiting weer te vinden.

Na de sprintkwalificatie was al duidelijk dat Red Bull terrein had verloren ten opzichte van de concurrentie. Lando Norris was ongrijpbaar, terwijl ook Andrea Kimi Antonelli en George Russell sneller bleken. Dankzij de crash van Oscar Piastri schoof Verstappen op naar P4, waardoor hij de schade in het WK beperkt hield.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen realistisch na afloop

Na afloop van de sprintrace was de Limburger realistisch over zijn prestatie. “Op die zachte banden kon je niet heel veel pushen. Ik probeer gewoon mijn ronden constant te rijden, want ik kan sowieso niet die rondetijden rijden die zij voor mij doen,” vertelde hij tegenover Viaplay. “Ik ben geen diesel, ik kan niet even opwarmen. Ik was gewoon niet snel genoeg.”

Na de rode vlag had Verstappen nog even een robbertje met Fernando Alonso, maar de Nederlander wist zijn positie te behouden. Op de mediumbanden vond hij iets meer balans, al bleef het verschil met de top groot. “De eerste ronde was even lastig, weinig grip. Daarna ging het iets beter, maar ik kon ze niet bijhouden. Lando reed op zachte banden, maar op de mediums was hij gewoon sneller. Ik heb het gemaximaliseerd.”

Red Bull gaat werken aan RB21

Toch gloort er hoop bij Red Bull. Verstappen bevestigde dat het team aanpassingen gaat doen richting de kwalificatie en de race. “We gaan wat dingen veranderen aan de auto. Hopelijk geeft dat wat meer grip,” aldus de Nederlander, die nog niet van opgeven wil weten.

 

ILMOP

Posts: 1.172

Geef Max een auto die zich met de top kan meten en hij vecht voor de overwinning. Geef hem een auto die niet vooruit te branden is en hij eindigt ook waar die wagen hoort te eindigen.

  • 1
  • 8 nov 2025 - 16:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • hupholland

    Posts: 9.366

    overigens wel opmerkelijk dat de call voor een rollende start zo laat kwam, Norris en Alonso op de zachte band hadden wellicht rekening gehouden met een staande start. Op Sky gingen ze ook vanuit dat dat ging gebeuren. Overigens ben ik geen voorstander van meerdere staande starts per wedstrijd en dus 'blij' met de rollende start, maar het is toch wel zo eerlijk omdat op tijd aan te geven zodat men er rekening mee kan houden.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:39
    • Sander

      Posts: 1.541

      Ik vind rollende starts op zich wel eerlijk na een rode vlag maar een staande start geeft toch aardig wat meer spanning. En zo slecht waren de omstandigheden niet dat het nu nodig was.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:52
  • schwantz34

    Posts: 41.289

    RBR en Max zullen alles of niks moeten gaan met hun set-up verandering, want met de huidige afstelling van dit hok was er gewoon geen houden aan voor Max!

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:47
  • ILMOP

    Posts: 1.172

    Geef Max een auto die zich met de top kan meten en hij vecht voor de overwinning. Geef hem een auto die niet vooruit te branden is en hij eindigt ook waar die wagen hoort te eindigen.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:51
    • DeGladdeViking

      Posts: 914

      Ik ben niet zo'n hyper fanboy als er wel zijn, maar je kan toch niet ontkennen dat Gasly bij Alpine, Tsunoda bij Racing Bulls, Albon bij Williams, Perez bij McLaren/Sauber de auto op de positie zetten waar die wagen hoort te eindigen? Als ze datzelfde bij Red Bull zouden doen, zou de auto niet steevast om overwinningen mee moeten doen.

      Max doet mee voor de winst als hij een competitieve auto heeft, maar liet zowel bij Toro Rosso zien, als nu bij Red Bull zien, dat hij een auto structureel kan laten overperformen. Max gaat pas fouten maken als hij met stoom uit de oren gefrustreerd raakt. M.i. het enige zwaktepunt van Verstappen.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:57

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar