Max Verstappen heeft naar eigen zeggen het maximale eruit gehaald tijdens de sprintrace in Brazilië. De viervoudig wereldkampioen kon het tempo van McLaren en Mercedes niet bijbenen, maar hield de schade beperkt en heeft hoop voor de rest van het weekend. Red Bull Racing gaat namelijk aanpassingen doorvoeren aan de RB21, in de hoop de aansluiting weer te vinden.

Na de sprintkwalificatie was al duidelijk dat Red Bull terrein had verloren ten opzichte van de concurrentie. Lando Norris was ongrijpbaar, terwijl ook Andrea Kimi Antonelli en George Russell sneller bleken. Dankzij de crash van Oscar Piastri schoof Verstappen op naar P4, waardoor hij de schade in het WK beperkt hield.

Verstappen realistisch na afloop

Na afloop van de sprintrace was de Limburger realistisch over zijn prestatie. “Op die zachte banden kon je niet heel veel pushen. Ik probeer gewoon mijn ronden constant te rijden, want ik kan sowieso niet die rondetijden rijden die zij voor mij doen,” vertelde hij tegenover Viaplay. “Ik ben geen diesel, ik kan niet even opwarmen. Ik was gewoon niet snel genoeg.”

Na de rode vlag had Verstappen nog even een robbertje met Fernando Alonso, maar de Nederlander wist zijn positie te behouden. Op de mediumbanden vond hij iets meer balans, al bleef het verschil met de top groot. “De eerste ronde was even lastig, weinig grip. Daarna ging het iets beter, maar ik kon ze niet bijhouden. Lando reed op zachte banden, maar op de mediums was hij gewoon sneller. Ik heb het gemaximaliseerd.”

Red Bull gaat werken aan RB21

Toch gloort er hoop bij Red Bull. Verstappen bevestigde dat het team aanpassingen gaat doen richting de kwalificatie en de race. “We gaan wat dingen veranderen aan de auto. Hopelijk geeft dat wat meer grip,” aldus de Nederlander, die nog niet van opgeven wil weten.