Max Verstappen en George Russell hadden het in de afgelopen jaren regelmatig met elkaar aan de stok. De twee coureurs zijn geen beste vrienden, maar ze respecteren elkaar wel. Russell durft de strijd met Verstappen aan te gaan en stelt trots dat hij niet bang voor hem is.

Verstappen en Russell kennen elkaar al jaren. In de afgelopen Formule 1-seizoenen kwamen ze elkaar regelmatig tegen op de baan, en dat resulteerde in een aantal felle duels en woordenstrijden. Verstappen noemde Russell in het verleden al een keertje een 'prinses', terwijl ze vorig jaar in Qatar met modder naar elkaar gooiden na een incidentje in de kwalificatie. Het zorgde voor veel onrust, al lijkt die ruzie nu te zijn bijgelegd.

Russell daagt Verstappen uit

Russell is bezig met een sterk seizoen, en krijgt in een interview met De Telegraaf de vraag of hij nu tot de top 2-coureurs van het veld behoort, achter Verstappen: "Dat is aan jullie om te bepalen. Ik geloof dat ik iedereen kan verslaan. Max is zonder enige twijfel de te kloppen man. Zoals dat ook gold voor Lewis Hamilton in 2021 en de jaren daarvoor. Niemand dacht dat er iemand was die Lewis in een Mercedes kon verslaan. Zoals dat ook geldt voor Max bij Red Bull."

"Het als teamgenoot opnemen tegen Max, dat is een uitdaging die ik ooit graag zou willen aangaan. Maar als je dit jaar kijkt naar de resultaten en onze optredens, dan denk ik wel dat ik samen met Max het meest consistent ben geweest."

Durven andere coureurs Verstappen niet aan te vallen?

Russell liet dit jaar meerdere keren zijn spierballen zien in de strijd met Verstappen. In Austin waagde hij een risicovolle poging bij Verstappen in de sprintrace, om na afloop te stellen dat veel andere coureurs dat niet durven.

Als Russell wordt gevraagd of hij het gevoel heeft dat veel andere coureurs dat niet durven, countert hij de vraag terug. De Brit wordt gewezen op het feit dat hij vorig jaar in Qatar riep dat hij Verstappens gedrag niet meer zou pikken: "Max is zonder twijfel een intimiderende coureur. Maar op de baan, zie ik gewoon een andere auto. Het maakt dan niet uit of die blauw, rood of oranje is. Voor mij is het een concurrent die ik probeer in te halen."