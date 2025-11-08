user icon
Russell daagt Verstappen uit: "Ik kan iedereen verslaan!"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 12:09
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en George Russell hadden het in de afgelopen jaren regelmatig met elkaar aan de stok. De twee coureurs zijn geen beste vrienden, maar ze respecteren elkaar wel. Russell durft de strijd met Verstappen aan te gaan en stelt trots dat hij niet bang voor hem is.

Verstappen en Russell kennen elkaar al jaren. In de afgelopen Formule 1-seizoenen kwamen ze elkaar regelmatig tegen op de baan, en dat resulteerde in een aantal felle duels en woordenstrijden. Verstappen noemde Russell in het verleden al een keertje een 'prinses', terwijl ze vorig jaar in Qatar met modder naar elkaar gooiden na een incidentje in de kwalificatie. Het zorgde voor veel onrust, al lijkt die ruzie nu te zijn bijgelegd.

Russell daagt Verstappen uit

Russell is bezig met een sterk seizoen, en krijgt in een interview met De Telegraaf de vraag of hij nu tot de top 2-coureurs van het veld behoort, achter Verstappen: "Dat is aan jullie om te bepalen. Ik geloof dat ik iedereen kan verslaan. Max is zonder enige twijfel de te kloppen man. Zoals dat ook gold voor Lewis Hamilton in 2021 en de jaren daarvoor. Niemand dacht dat er iemand was die Lewis in een Mercedes kon verslaan. Zoals dat ook geldt voor Max bij Red Bull."

"Het als teamgenoot opnemen tegen Max, dat is een uitdaging die ik ooit graag zou willen aangaan. Maar als je dit jaar kijkt naar de resultaten en onze optredens, dan denk ik wel dat ik samen met Max het meest consistent ben geweest."

Durven andere coureurs Verstappen niet aan te vallen?

Russell liet dit jaar meerdere keren zijn spierballen zien in de strijd met Verstappen. In Austin waagde hij een risicovolle poging bij Verstappen in de sprintrace, om na afloop te stellen dat veel andere coureurs dat niet durven.

Als Russell wordt gevraagd of hij het gevoel heeft dat veel andere coureurs dat niet durven, countert hij de vraag terug. De Brit wordt gewezen op het feit dat hij vorig jaar in Qatar riep dat hij Verstappens gedrag niet meer zou pikken: "Max is zonder twijfel een intimiderende coureur. Maar op de baan, zie ik gewoon een andere auto. Het maakt dan niet uit of die blauw, rood of oranje is. Voor mij is het een concurrent die ik probeer in te halen."

Rimmer

Posts: 12.972

Reacties (18)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.739

    Zal ik zovast de popcorn pakken?
    De ratten zullen zo uit hun hol komen...

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 12:17
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.954

      Ik begin met koffie.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 12:19
    • jd2000

      Posts: 7.390

      Goh,jij bent de eerste.

      • + 8
      • 8 nov 2025 - 12:30
    • Larry Perkins

      Posts: 61.337

      Ik hoop dat het meevalt @Ouw en dat iedereen niet alleen met respect en bewondering over Verstappen praat, maar ook over andere coureurs zoals Russell. Bovendien kan Russell er niets aan doen dat hij loeilelijk is en heeft dat niets te maken met zijn geweldige kwaliteiten als subtop coureur. Waarvan akte!

      • + 6
      • 8 nov 2025 - 12:44
    • mario

      Posts: 14.506

      Hij heeft Max natuurlijk al wel een paar keer verslagen op de baan, alleen nog niet over een heel seizoen....Zou wel mooi zijn als hem dat een keer lukt.... Dan is dus een middelmatige coureur (volgens velen hier) beter dan Max.... Dan worden mensen wel op hun plek gezet... 🤪
      Maar persoonlijk denk ik dat Russell dat niet gaat bewerkstelligen.... We gaan het zien hopelijk....

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 14:39
  • RH

    Posts: 710

    Ik lees een veel genuanceerder verhaal dan dat de titel doet vermoeden.

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 12:19
    • SennaS

      Posts: 10.781

      Volgens mij heb wat gemist. Je obsessie speelt weer op jegens de goat die menig wk als teamgenoot heeft verslagen.
      Russell werd in 2023 afgedroogd door de oude Lewis en in 2024 was de focus op George gezien dat het afscheidsjaar was van Lewis.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 13:47
    • SennaS

      Posts: 10.781

      *je

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 13:48
    • SennaS

      Posts: 10.781

      En ook nu zit de 40 jarige in de buurt van Leclerc in zijn 1e jaar bij een team in een nieuwe auto.
      Laat staan in zijn topjaren rond 10-15 jaar geleden.
      Alonso zal ook veel kunnen vertellen over de rookie Lewis in 2007

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 13:56
  • Raye34

    Posts: 1.143

    Russell daagt Verstappen uit: "Ik kan iedereen 'ver'slaan!

    Jos ook 🫵🏻✊🏻👊🏻

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 13:06
    • mario

      Posts: 14.506

      Jos kan iedereen slaan, dat is wat anders.... ;-)

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 14:40
  • SennaS

    Posts: 10.781

    Russell durft wel en terecht, want hij hoeft van niemand bang te zijn als je kijkt wat hij in een mindere en wisselvallige auto presteert.
    Het is aan andere coureurs of ze die uitdaging aandurven om naast George te rijden.
    Mercedes staat/stond er open voor.

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 13:50
    • OfficialPradero

      Posts: 1.455

      Je moet t maar willen, elke dag dat gezeik van die princes om je oren.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 14:26
    • mario

      Posts: 14.506

      Aangezien de RBR momenteel de beste auto is, gaat het voor Russell wel heel lastig worden.... Hij heeft wel de kwaliteiten.... En ik waardeer z'n aspiratie.....

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 14:42
  • schwantz34

    Posts: 41.283

    Toto denkt daar toch heel anders over, die heeft niet voor niks een paar dagen met zijn jacht achter Max aan lopen dobberen. En pas toen Max te kennen gaf bij RBR te zullen blijven, duurde het daarna nog steeds een eeuwigheid voordat second choice Sjors eindelijk zijn langverwachte contractverlenging kreeg.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 14:33
  • mario

    Posts: 14.506

    Wel een stoere uitspraak en hij heeft natuurlijk Max ook wel eens verslagen... Nou moet ie het nog over een heel seizoen doen....

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 14:36
  • John6

    Posts: 11.250

    Volgens mij staat Kimi voor hem in de sprintrace, ga die eerst maar eens verslaan.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 14:48

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

