Fernando Alonso kende een uitstekende sprintkwalificatie in Brazilië. De Spanjaard reed een ijzersterke sessie met Aston Martin op Interlagos en start de sprintrace vanaf de vijfde plaats, voor Max Verstappen. Na afloop was Alonso bijzonder tevreden over zijn optreden.

Voor Alonso – die met Aston Martin een wisselvallig seizoen beleeft – verliep de sprintkwalificatie eindelijk vlekkeloos. De Spanjaard greep P5 en heeft daarmee uitzicht op waardevolle punten in de sprintrace. Ook teamgenoot Lance Stroll kende een sterke kwalificatie. De Canadees klokte de zevende tijd en zorgde zo voor een dubbel topresultaat voor Aston Martin.

Alonso houdt warme gevoelens over aan Brazilië

Na afloop sprak Alonso zijn liefde uit voor het circuit in São Paulo. “Het voelt geweldig om weer terug te zijn op Interlagos, dit circuit is altijd heel speciaal voor me geweest”, zei hij tegenover de internationale pers. “De auto voelde goed aan in FP1, en om vanmiddag SQ3 te halen en als vijfde te eindigen is een sterk resultaat”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso kan zaterdag een serieuze sta-in-de-weg worden voor Max Verstappen, die volop in gevecht is met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Zelf richt de Spanjaard zich vooral op punten voor het team. “Vandaag was een goede boost voor Aston Martin en een positieve manier om het raceweekend te beginnen. Hopelijk kunnen we dit prestatieniveau vasthouden, maar je weet nooit wat er hier kan gebeuren.”

Kan Alonso net als in 2023 schitteren?

De 44-jarige Spanjaard heeft bovendien goede herinneringen aan Interlagos. In 2023 pakte hij nog het podium voor Aston Martin na een sensationeel gevecht met Sergio Pérez, die hij in de laatste ronde wist te verschalken.

Lando Norris zette ondertussen zijn sterke vorm voort. Na zijn masterclass in Mexico – waar hij met meer dan dertig seconden verschil won – greep hij ook in Brazilië de sprintpole en bevestigde hij opnieuw zijn ijzersterke vorm.