Alonso kan sta-in-de-weg worden voor Verstappen: "Hopelijk houden we dit vast"

Alonso kan sta-in-de-weg worden voor Verstappen: "Hopelijk houden we dit vast"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 10:09
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Fernando Alonso kende een uitstekende sprintkwalificatie in Brazilië. De Spanjaard reed een ijzersterke sessie met Aston Martin op Interlagos en start de sprintrace vanaf de vijfde plaats, voor Max Verstappen. Na afloop was Alonso bijzonder tevreden over zijn optreden.

Voor Alonso – die met Aston Martin een wisselvallig seizoen beleeft – verliep de sprintkwalificatie eindelijk vlekkeloos. De Spanjaard greep P5 en heeft daarmee uitzicht op waardevolle punten in de sprintrace. Ook teamgenoot Lance Stroll kende een sterke kwalificatie. De Canadees klokte de zevende tijd en zorgde zo voor een dubbel topresultaat voor Aston Martin.

Alonso houdt warme gevoelens over aan Brazilië

Na afloop sprak Alonso zijn liefde uit voor het circuit in São Paulo. “Het voelt geweldig om weer terug te zijn op Interlagos, dit circuit is altijd heel speciaal voor me geweest”, zei hij tegenover de internationale pers. “De auto voelde goed aan in FP1, en om vanmiddag SQ3 te halen en als vijfde te eindigen is een sterk resultaat”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso kan zaterdag een serieuze sta-in-de-weg worden voor Max Verstappen, die volop in gevecht is met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Zelf richt de Spanjaard zich vooral op punten voor het team. “Vandaag was een goede boost voor Aston Martin en een positieve manier om het raceweekend te beginnen. Hopelijk kunnen we dit prestatieniveau vasthouden, maar je weet nooit wat er hier kan gebeuren.”

Kan Alonso net als in 2023 schitteren?

De 44-jarige Spanjaard heeft bovendien goede herinneringen aan Interlagos. In 2023 pakte hij nog het podium voor Aston Martin na een sensationeel gevecht met Sergio Pérez, die hij in de laatste ronde wist te verschalken.

Lando Norris zette ondertussen zijn sterke vorm voort. Na zijn masterclass in Mexico – waar hij met meer dan dertig seconden verschil won – greep hij ook in Brazilië de sprintpole en bevestigde hij opnieuw zijn ijzersterke vorm.

HarryLam

Posts: 4.986

Integendeel... Alonso zal de eerste zijn die Max zal helpen indien mogelijk.

  • 8 nov 2025 - 10:54
Reacties (3)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 499

    Was het eerste dat ik dacht, toen ik zag dat hij voor Verstappen start...

    • 8 nov 2025 - 10:50
  • HarryLam

    Posts: 4.985

    Integendeel... Alonso zal de eerste zijn die Max zal helpen indien mogelijk.

    • 8 nov 2025 - 10:54
  • Pietje Bell

    Posts: 31.815

    Voor de liefhebbers van de Sprintrace: Het ziet er naar uit dat het dan droog is.
    Tijdens de kwalificatie kan er een enkele onweersbui ontstaan. Zo niet dan blijft het
    gewoon droog.
    Het heeft de afgelopen nacht stevig gespookt ten westen van Sao Paulo.
    Heel veel schade.

    Drie uur geleden:

    Rodolfo
    @Rodolfoar07
    Heavy rain arrived in São Paulo and Interlagos moments ago. Congonhas Airport
    (9km north of the circuit) reported gusts of 80kph.

    The rain will weaken in the next minutes, but will remain steady for the next hours
    (perhaps until early morning).

    A particular weather station (PWS) inside the Interlagos Circuit reported a gust of 40kph

    Another station 2km from the track reported a gust of 60kph.

    • 8 nov 2025 - 11:15

