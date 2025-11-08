Max Verstappen kende een teleurstellende sprintkwalificatie in Brazilië. De Nederlander kwam niet verder dan P6 op Interlagos, terwijl Lando Norris ongenaakbaar de sprintpole pakte. Na afloop zat Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko duidelijk in zak en as.

Voorafgaand aan het weekend leek Interlagos gunstig voor de RB21. Na Verstappens derde plek in Mexico werd gehoopt dat het circuit in São Paulo beter zou liggen voor de Nederlander. Maar in de eerste vrije training en de sprintkwalificatie bleek McLaren opnieuw sneller, terwijl Verstappen ook de coureurs van Mercedes voor zich moest dulden.

Marko stipt pijnpunten Red Bull aan

Marko liet geen twijfel bestaan over de situatie. “Als je kijkt naar sector één en drie, zitten we op honderdsten afstand van Norris, en in de middelste sector met de meeste bochten is er vrijwel geen grip, wat betekent dat we niet genoeg downforce hebben,” zei de Oostenrijker bij Sky Sports.

Volgens Marko is het niet realistisch om te verwachten dat de problemen voor de sprintrace volledig verholpen zullen zijn. “Dat is iets wat we niet kunnen fixen voor de sprint, maar hopelijk kunnen we met de gegevens die we verzamelen aanpassingen maken en het voor de hoofdrace competitiever maken,” aldus de adviseur.

Er is nog een sprankje hoop voor Verstappen

De kans op regen in Brazilië is groot en kan nog roet in het eten gooien. Verstappen heeft in 2016 en 2024 laten zien dat hij in natte omstandigheden op Interlagos kan schitteren. Toch waarschuwde hij dat het ook met regen een moeilijke opgave zal zijn voor hem en Red Bull.

Voor Red Bull is er bovendien extra reden tot zorg. Teamgenoot Yuki Tsunoda sneuvelde opnieuw in SQ1 en zal de sprintrace starten vanaf P18. Met Verstappen op P6 en Tsunoda diep in het veld begint het team aan een uitdagend weekend in São Paulo.

Het wordt dus een cruciaal weekend voor Red Bull: Verstappen zal moeten knokken om punten te pakken, terwijl Marko en het team hopen dat de verzamelde data hen alsnog in staat stelt om in de hoofdrace te concurreren voor de zege.