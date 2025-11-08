user icon
Antonelli tevreden na tweede startplek: "Er valt nog veel te vechten"

Antonelli tevreden na tweede startplek: "Er valt nog veel te vechten"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 13:22
  • Door: Jesse Jansen

Kimi Antonelli heeft de tweede plaats behaald tijdens de sprintkwalificatie van Brazilië. De jonge Italiaan heeft alleen Lando Norris voor zich in de sprint. Hij is erg tevreden met zijn kwalificatie. 

De Italiaan wist zich alleen tijdens de sprintkwalificatie van Miami beter te kwalificeren dan tijdens de sprintkwalificatie van Brazilië. De rookie behaalde toen pole position op het legendarische Interlagos, maar komt negenhonderdste van een seconde te kort.

Antonelli is tevreden met zijn kwalificatie

De rookie vertelt tegenover Sky Sports dat hij meer dan blij is met zijn kwalificatie: "Het was over het algemeen een goede sessie. De zachte ronde was een beetje jammer in de voorlaatste sector, maar het was nog steeds een behoorlijke ronde, nog steeds P2 morgen. Er valt nog veel te vechten", zo opent Antonelli de aanval op Norris. 

De Italiaan heeft ook zijn verwachting voor de sprintrace op Interlagos gedeeld: "We moeten rekening houden met de wind, die gaat behoorlijk draaien, dus morgen verwachten we heel andere omstandigheden.  Ook de slijtage is een beetje onzeker, maar we gaan ons op alles voorbereiden, dus hopelijk kunnen we een goede race rijden."

Antonelli moet zich van zijn beste kant laten zien

Hoewel de jonge Italiaan een contract heeft voor volgend seizoen, is zijn toekomst voor daarna nog altijd onduidelijk. Hij is nog niet geheel consistent in zijn allereerste seizoen bij Mercedes en heeft tot nu toe maar een podiumplaats weten te bemachtigen. Dit deed hij in de Grand Prix van Canada. 

De Italiaan staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 97 punten. Hij heeft tot nu toe een keer de derde plek en twee keer de vierde plek behaald. Hij heeft het lastig met George Russell als teamgenoot, die al meerdere seizoenen in de Formule 1 heeft gereden. De Britse Mercedes-coureur heeft zich maar liefst achttien keer beter dan Antonelli gekwalificeerd. De Italiaan wist zich alleen tijdens de Grand Prix van Miami en Azerbeidzjan boven zijn teamgenoot te plaatsen. Tijdens de sprintrace in Brazilië heeft hij dit ook gedaan.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Brazilië 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

