Kimi Antonelli heeft de tweede plaats behaald tijdens de sprintkwalificatie van Brazilië. De jonge Italiaan heeft alleen Lando Norris voor zich in de sprint. Hij is erg tevreden met zijn kwalificatie.

De Italiaan wist zich alleen tijdens de sprintkwalificatie van Miami beter te kwalificeren dan tijdens de sprintkwalificatie van Brazilië. De rookie behaalde toen pole position op het legendarische Interlagos, maar komt negenhonderdste van een seconde te kort.

Antonelli is tevreden met zijn kwalificatie

De rookie vertelt tegenover Sky Sports dat hij meer dan blij is met zijn kwalificatie: "Het was over het algemeen een goede sessie. De zachte ronde was een beetje jammer in de voorlaatste sector, maar het was nog steeds een behoorlijke ronde, nog steeds P2 morgen. Er valt nog veel te vechten", zo opent Antonelli de aanval op Norris.

De Italiaan heeft ook zijn verwachting voor de sprintrace op Interlagos gedeeld: "We moeten rekening houden met de wind, die gaat behoorlijk draaien, dus morgen verwachten we heel andere omstandigheden. Ook de slijtage is een beetje onzeker, maar we gaan ons op alles voorbereiden, dus hopelijk kunnen we een goede race rijden."

Antonelli moet zich van zijn beste kant laten zien

Hoewel de jonge Italiaan een contract heeft voor volgend seizoen, is zijn toekomst voor daarna nog altijd onduidelijk. Hij is nog niet geheel consistent in zijn allereerste seizoen bij Mercedes en heeft tot nu toe maar een podiumplaats weten te bemachtigen. Dit deed hij in de Grand Prix van Canada.

De Italiaan staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 97 punten. Hij heeft tot nu toe een keer de derde plek en twee keer de vierde plek behaald. Hij heeft het lastig met George Russell als teamgenoot, die al meerdere seizoenen in de Formule 1 heeft gereden. De Britse Mercedes-coureur heeft zich maar liefst achttien keer beter dan Antonelli gekwalificeerd. De Italiaan wist zich alleen tijdens de Grand Prix van Miami en Azerbeidzjan boven zijn teamgenoot te plaatsen. Tijdens de sprintrace in Brazilië heeft hij dit ook gedaan.