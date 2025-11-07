user icon
Verstappen worstelt met Red Bull op Interlagos: "Het was verschrikkelijk"

Verstappen worstelt met Red Bull op Interlagos: "Het was verschrikkelijk"
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 21:29
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen was na de sprintkwalificatie in Brazilië allerminst tevreden. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde plek en kon de snelheid van Lando Norris, die overtuigend de sprintpole pakte, nauwelijks volgen. Het was opnieuw een frustrerende sessie voor de viervoudig wereldkampioen.

De sprintkwalificatie op Interlagos zat boordevol verrassingen. Norris en McLaren domineerden en grepen de pole, terwijl Andrea Kimi Antonelli zijn Mercedes knap naar P2 reed. Oscar Piastri completeerde het podium op P3, gevolgd door George Russell op vier en Fernando Alonso op vijf. Verstappen moest genoegen nemen met P6 en zal de sprintrace vanaf die positie starten.

Verstappen kan zich niet meten met Norris

Na het uitstappen liet de Red Bull-coureur zijn frustratie duidelijk blijken. “Veel trillingen in de auto, veel rijproblemen, dus niet wat we willen,” zei hij tegenover Sky Sports. “Daarnaast hebben we gewoon niet genoeg grip. Het middengedeelte is verschrikkelijk, ik krijg de auto niet aan het draaien. Tegelijkertijd kan ik niet echt op de achterkant vertrouwen. Voor ons is het vrij slecht, zou ik zeggen. Het is wat het is.”

De dreiging van regen in Brazilië kan het weekend nog onvoorspelbaarder maken. Verstappen liet eerder in 2016 en 2024 zien dat hij in natte omstandigheden op Interlagos kan schitteren, maar nu voorziet hij problemen. “Ik weet het niet, we zullen het wel zien. Het is vrij duidelijk dat we iets tekortkomen en ik verwacht niet dat het ineens veel beter zal gaan in de regen. Maar we zullen morgen wel zien.”

Norris ongenaakbaar in Brazilië

Ondertussen zette Norris zijn ijzersterke reeks vanaf de GP in Mexico voort. De Brit pakte ongenaakbaar de poleposition en lijkt klaar om zijn voorsprong in het WK verder uit te bouwen ten opzichte van Piastri en Verstappen.

Voor Verstappen belooft het dus een weekend vol uitdagingen te worden. Terwijl Norris vertrouwen tankt op Interlagos, zal Red Bull de balans in de auto moeten vinden als ze een rol van betekenis willen spelen in de sprintrace en de Grand Prix. De kaarten liggen nog open, maar op het moment lijkt de Nederlander opnieuw op achtervolgen aangewezen.

Leclerc Fan

Posts: 3.950

De man uit België en je valt in de herhaling.

  • 2
  • 7 nov 2025 - 21:40
Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.322

    Nu de strijd nog net niet allesbehalve gestreden is nog maar ff genieten van de huidige verschillen...

    In het WK leidt Norris met 1 punt voorsprong op Piastri, terwijl Verstappen op 36 punten volgt. De man uit het Engelse Bristol heeft 357 punten, de man uit het Australische Melbourne staat nu op 356 punten, de man uit Nederland heeft 321 punten bij elkaar gereden en de loeilelijke man uit het Britse King’s Lynn moet het met 258 punten doen.

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 21:36
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.949

      De man uit België en je valt in de herhaling.

      • + 2
      • 7 nov 2025 - 21:40
    • Larry Perkins

      Posts: 61.322

      Norris beschouwt zich als Engelsman en niet als een Belg @Leclerc Fan...

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 22:08
  • Larry Perkins

    Posts: 61.322

    K*tland dat Brazilië, je zou daar maar ereburger van zijn!
    En allemaal ouwe w**ven...
    En corrupte bijna-schoonvaders...
    En bijna-zwagers die jou als verdienmodel misbruiken...
    En kl*te banen met te weinig grip...
    En verschrikkelijke middengedeelten...
    K*tland, k*tland, k*tland!






    Zo, tijd voor een Texels Skuumkoppe...

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 21:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

