Max Verstappen was na de sprintkwalificatie in Brazilië allerminst tevreden. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde plek en kon de snelheid van Lando Norris, die overtuigend de sprintpole pakte, nauwelijks volgen. Het was opnieuw een frustrerende sessie voor de viervoudig wereldkampioen.

De sprintkwalificatie op Interlagos zat boordevol verrassingen. Norris en McLaren domineerden en grepen de pole, terwijl Andrea Kimi Antonelli zijn Mercedes knap naar P2 reed. Oscar Piastri completeerde het podium op P3, gevolgd door George Russell op vier en Fernando Alonso op vijf. Verstappen moest genoegen nemen met P6 en zal de sprintrace vanaf die positie starten.

Verstappen kan zich niet meten met Norris

Na het uitstappen liet de Red Bull-coureur zijn frustratie duidelijk blijken. “Veel trillingen in de auto, veel rijproblemen, dus niet wat we willen,” zei hij tegenover Sky Sports. “Daarnaast hebben we gewoon niet genoeg grip. Het middengedeelte is verschrikkelijk, ik krijg de auto niet aan het draaien. Tegelijkertijd kan ik niet echt op de achterkant vertrouwen. Voor ons is het vrij slecht, zou ik zeggen. Het is wat het is.”

De dreiging van regen in Brazilië kan het weekend nog onvoorspelbaarder maken. Verstappen liet eerder in 2016 en 2024 zien dat hij in natte omstandigheden op Interlagos kan schitteren, maar nu voorziet hij problemen. “Ik weet het niet, we zullen het wel zien. Het is vrij duidelijk dat we iets tekortkomen en ik verwacht niet dat het ineens veel beter zal gaan in de regen. Maar we zullen morgen wel zien.”

Norris ongenaakbaar in Brazilië

Ondertussen zette Norris zijn ijzersterke reeks vanaf de GP in Mexico voort. De Brit pakte ongenaakbaar de poleposition en lijkt klaar om zijn voorsprong in het WK verder uit te bouwen ten opzichte van Piastri en Verstappen.

Voor Verstappen belooft het dus een weekend vol uitdagingen te worden. Terwijl Norris vertrouwen tankt op Interlagos, zal Red Bull de balans in de auto moeten vinden als ze een rol van betekenis willen spelen in de sprintrace en de Grand Prix. De kaarten liggen nog open, maar op het moment lijkt de Nederlander opnieuw op achtervolgen aangewezen.