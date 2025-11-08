Oscar Piastri heeft de derde tijd in de sprint kwalificatie in Brazilië genoteerd. Hij moest veel tijd toegeven op zijn teamgenoot, en titelrivaal, Lando Norris, maar bij McLaren zijn ze heel tevreden. Teambaas Andrea Stella durft zelfs te stellen dat de oude Piastri weer helemaal terug is.

Piastri heeft een zware periode achter de rug. De Australische coureur raakte na de zomerstop zijn goede vorm kwijt en hij leek te bezwijken onder de druk. Twee weken geleden verloor hij in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap aan zijn teamgenoot Norris. In Mexico stelde Piastri dat hij niet wist wat er aan de hand was, maar in Brazilië lijkt hij weer in vorm te raken.

In de sprint kwalificatie kwam hij niet verder dan de derde tijd, en moest hij 0,185 seconden toegeven op de snelste tijd van Norris. Voor Piastri liggen er dus nog genoeg kansen, maar hij kende zeker geen foutloze sessie. Waar Norris er in SQ3 in één keer bij zat, had Piastri daar beduidend meer tijd voor nodig.

'Piastri is weer terug!'

Bij McLaren zijn ze in ieder geval heel erg tevreden met de prestaties van Piastri. McLaren-teambaas Andrea Stella prees Piastri na afloop van de sprint kwalificatie de hemel in tegenover Sky Sports: "Ik denk dat hij hier in Brazilië weer zijn oude vorm heeft gevonden. Ik weet zeker dat hij zelf wel een extra tiende er uit wil halen. Het is jammer dat hij een klein foutje maakte in zijn eerste poging in de eerste bocht."

Alles is nog mogelijk voor Piastri

Met een sprintrace, een gewone kwalificatie en een Grand Prix voor de boeg, is alles nog mogelijk voor Piastri. Stella gelooft dan ook in een opleving van Piastri in de komende dagen: "Oscar is er, en ik weet dan ook zeker dat hij voor een interessante competitie gaat zorgen dit weekend."

Piastri kan bij een goede sprintrace de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van zijn teamgenoot Norris. Het onderlinge verschil tussen beide coureurs is slechts één WK-punt.