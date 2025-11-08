user icon
McLaren juicht: "Piastri is weer helemaal terug!"
  Gepubliceerd op 08 nov 2025 08:48
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri heeft de derde tijd in de sprint kwalificatie in Brazilië genoteerd. Hij moest veel tijd toegeven op zijn teamgenoot, en titelrivaal, Lando Norris, maar bij McLaren zijn ze heel tevreden. Teambaas Andrea Stella durft zelfs te stellen dat de oude Piastri weer helemaal terug is.

Piastri heeft een zware periode achter de rug. De Australische coureur raakte na de zomerstop zijn goede vorm kwijt en hij leek te bezwijken onder de druk. Twee weken geleden verloor hij in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap aan zijn teamgenoot Norris. In Mexico stelde Piastri dat hij niet wist wat er aan de hand was, maar in Brazilië lijkt hij weer in vorm te raken.

In de sprint kwalificatie kwam hij niet verder dan de derde tijd, en moest hij 0,185 seconden toegeven op de snelste tijd van Norris. Voor Piastri liggen er dus nog genoeg kansen, maar hij kende zeker geen foutloze sessie. Waar Norris er in SQ3 in één keer bij zat, had Piastri daar beduidend meer tijd voor nodig.

'Piastri is weer terug!'

Bij McLaren zijn ze in ieder geval heel erg tevreden met de prestaties van Piastri. McLaren-teambaas Andrea Stella prees Piastri na afloop van de sprint kwalificatie de hemel in tegenover Sky Sports: "Ik denk dat hij hier in Brazilië weer zijn oude vorm heeft gevonden. Ik weet zeker dat hij zelf wel een extra tiende er uit wil halen. Het is jammer dat hij een klein foutje maakte in zijn eerste poging in de eerste bocht."

Alles is nog mogelijk voor Piastri

Met een sprintrace, een gewone kwalificatie en een Grand Prix voor de boeg, is alles nog mogelijk voor Piastri. Stella gelooft dan ook in een opleving van Piastri in de komende dagen: "Oscar is er, en ik weet dan ook zeker dat hij voor een interessante competitie gaat zorgen dit weekend."

Piastri kan bij een goede sprintrace de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van zijn teamgenoot Norris. Het onderlinge verschil tussen beide coureurs is slechts één WK-punt.

Rimmer

Posts: 12.968

Zak wil dat Lando WK wordt en dat wil de machtige Britse achterban ook. Zo zal het dan ook geschieden. Hoe? Dat zullen we de komende twee/drie races gaan zien. Zak gaat het niet op de laatste race laten aankomen. Sneu voor Oscar maar zo werkt het nou eenmaal. Hij zal zich vertwijfeld af gaan vra... [Lees verder]

  • 4
  • 8 nov 2025 - 09:28
F1 Nieuws Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 499

    Hoop dat wat Piastri ook aan het wankelen heeft gebracht inderdaad verleden tijd is. Van de papaya's zie ik hem het liefst kampioen worden.

    Ik vond het overigens een heel vreemd verhaal dat McLaren ineens voor de ophanging koos die Norris graag wil, en degene die Piastri het liefst rijdt niet meer gebruikt wordt. Kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het plotselinge performanceverschil daarin gezocht mag worden. Dus wat is dat de rol van het team geweest?

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 09:06
    • Rimmer

      Posts: 12.968

      Zak wil dat Lando WK wordt en dat wil de machtige Britse achterban ook. Zo zal het dan ook geschieden. Hoe? Dat zullen we de komende twee/drie races gaan zien. Zak gaat het niet op de laatste race laten aankomen. Sneu voor Oscar maar zo werkt het nou eenmaal. Hij zal zich vertwijfeld af gaan vragen waarom die auto dan ineens niet meer gaat terwijl Lando pole pakt en Max ergens puntjes aan het harken is zonder ooit volledig te begrijpen hoe hij is gepiepeld. Hij heeft het hele seizoen braafjes “Ja Zak” en “Nee Zak” gespeeld en krijgt nu fijntjes alsnog de rekening gepresenteerd. Ik voorspel dat die tweede McLaren de rest van het seizoen op wonderlijke wijze gewoon net niet meer zo snel is als al die maanden daarvoor terwijl de auto van Lando op wonderlijke wijze precies juist is.
      Zak “Flavio 2.0” Brown.

      • + 4
      • 8 nov 2025 - 09:28
    • Damon Hill

      Posts: 19.425

      @Rimmer,
      Gaan we weer verder in de complot theorie dat Piastri tegen gewerkt wordt? Man man man. Piastri zet die auto in Baku toch echt zelf aan de muur, dat doet hij zelf, niet het team. Tijdens de vorige sprintrace is hij ook zélf degene die als een blind paars naar links stuurt en tegen Hulkenberg aanramt.
      En hij is zelf degene die in Mexico niet de juiste setup weet te vinden.

      Het zijn allemaal persoonlijke fouten van Piastri waar het team niets mee te maken heeft.

      Als het team echt Piastri tegen had willen werken - wat dus totaal vergezocht is - dan had zijn auto wel ergens een keer de geest gegeven. Het was juist Norris die in Zandvoort materiaalpech kreeg en letterlijk 18 punten in rook op zag gaan. Maarja, dat vergeten jullie natuurlijk weer even he.

      Blijkbaar is het zo moeilijk om te bevatten dat nu de titel echt dichtbij komt, de relatief onervaren Piastri wat meer stress ervaart.

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 10:25
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 499

      @Damon

      En dat verhaal van die twee ophangingen? Ook schuld van Piastri?

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 10:48
    • Robin

      Posts: 2.903

      Reageer vooral niet op de rest wat Damon zegt….
      Het is gewoon complotten zoeken zonder gegrond bewijs…

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 11:23

