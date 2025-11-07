user icon
Verstappen loopt leeg na dramatische sprintquali: "Het was helemaal ruk!"
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 20:47
  • comments 31
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen was na de sprintkwalificatie in Brazilië allerminst te spreken over zijn prestaties. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd op Interlagos en moest toezien hoe Lando Norris opnieuw de toon zette. De WK-leider pakte overtuigend de sprintpole, terwijl Verstappen geen moment in de buurt kwam van de McLaren-coureur.

De kwalificatie op Interlagos leverde een verrassende top op. Achter Norris eindigde het Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli knap als tweede, gevolgd door Oscar Piastri op P3. George Russell en Fernando Alonso completeerden de top vijf, waarna Verstappen genoegen moest nemen met de zesde plek.

Verstappen baalt na dramatische sprintquali

Na afloop liet de Red Bull-coureur zijn frustratie duidelijk blijken. “Het was gewoon ruk”, zei hij bij Viaplay. “Het liep voor geen meter. Heel veel vibraties in de auto, hij was stijf van alle kanten en ik had gewoon geen grip in de langzame bochten. De auto draaide niet, geen tractie, dus dan houdt het snel op.”

Ook op verschillende banden vond Verstappen geen ritme. De viervoudig wereldkampioen wees naar de kern van het probleem. “Op de harde band had ik al moeite, omdat je wat rondjes achter elkaar rijdt, maar ook op het setje zachte banden was het niet goed. De hele kwalificatie was gewoon niks.”

Verstappen houdt geen rekening met regen

De Nederlander weet dat de uitdaging alleen maar groter wordt. De kans op regen is groot in São Paulo, maar Verstappen verwacht daar niet direct voordeel uit te halen. “Ik had gehoopt op een betere auto, maar met hoe het nu aanvoelt zal het ook in de regen niet fijn zijn,” aldus de Red Bull-coureur.

Norris zette ondertussen zijn ijzersterke reeks voort. Na zijn dominante zege in Mexico greep hij opnieuw de poleposition, en kan hij in de sprintrace zijn voorsprong in het WK verder vergroten ten opzichte van Piastri en Verstappen.

 

Leclerc Fan

Posts: 3.950

En daar ging de wens van sommige... haha

  • 15
  • 7 nov 2025 - 20:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (31)

Login om te reageren
  • ILMOP

    Posts: 1.169

    Hmm...in dat geval hoop ik voor hem en zijn fans dat het morgen en zondag niet regent, anders wordt het nog veel slechter. Ik ben daarom reuze benieuwd naar zowel de sprint als de race van zondag. Wat een spannende einde zeg!!

    • + 2
    • 7 nov 2025 - 20:52
    • schwantz34

      Posts: 41.281

      Ik denk dat regen juist goed is voor Max om om de meeste problemen heen te rijden, want dan is er juist veel meer grip te vinden buiten de ideale racelijnen.

      • + 4
      • 7 nov 2025 - 20:58
    • dutchiceman

      Posts: 5.468

      Als het niet regent en ze zijn nergens te bekennen morgen en zondag, hebben ze bij RBR toch iets te vroeg gejuicht dat alles goed komt.

      • + 5
      • 7 nov 2025 - 21:02
    • Lulham

      Posts: 533

      Niemand heeft gejuicht.

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 21:18
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.955

      Apart dat wanneer Verstappen zelf zegt 'In de regen zal het ook niet fijn zijn' dat Schwantz wel even weet dat dit onzin is.

      • + 9
      • 7 nov 2025 - 21:32
    • NicoS

      Posts: 19.605

      Dat zei Max ook in Mexico, en daar viel het uiteindelijk ook wel mee.
      Regen is altijd onvoorspelbaar, vorig jaar gingen ze ook niet in de kwalificatie, maar zowel de sprint en de hoofdrace gingen helemaal niet zo verkeerd dacht ik…..;)

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 22:03
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.955

      @NicoS

      Dat klopt, en dat is onvoorspelbaarheid maar ook lastig te verklaren dat soort performance swings. In plaats van dat we dat zeggen en onderkennen, dan is het tenminste eerlijk lijkt me toch.

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 22:15
    • NicoS

      Posts: 19.605

      Het is ook onvoorspelbaar, dat is het mooie aan de sport. Zelfs, en dat zag je nu ook weer, kan een temperatuur stijging of daling van het asfalt de performance laten schommelen.
      Afgelopen races zat Ferrari er goed bij, en nu weer niet….zeg het maar…..
      Max die weer hetzelfde probleem had als vorig jaar hier, geen grip in sector twee, en dan ben je kansloos voor pole.

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 23:02
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.955

      Precies dat!

      Maar dan is het gewoon echt jammer dat de zoveel over coureurs moet gaan ergens. Ik vind dat de sport draait om de teams, de wagens, de tactiek, de omstandigheden. Al die schoonheid.

      Met alle respect. Coureurs zijn slechts passanten, alleen het is wel lekker je te spiegelen aan iemand dat snap ik. Maar dat slaat echt tever door lijkt het.

      Je zegt het mooi NicoS: dat is het mooie aan sport ;).

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 23:13
  • NicoS

    Posts: 19.605

    Herhaling van vorig jaar, de middensector is het probleem….

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 20:55
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.950

    En daar ging de wens van sommige... haha

    • + 15
    • 7 nov 2025 - 20:57
    • Remco_F1

      Posts: 3.226

      Ventileer maar zuurpruim, maar dat kan ook niet anders na zo`n dramatisch seizoen van Ferrari, dus in die zin heb ik ook een beetje medelijden met jou en mag je deze opmerking van mij maken.

      • + 6
      • 7 nov 2025 - 21:06
    • den-man21

      Posts: 53

      Haha..... Sukkeltje

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 21:07
    • CliMax

      Posts: 268

      Even op nivo reageren: 'hihihihi'

      • + 3
      • 7 nov 2025 - 21:08
    • schwantz34

      Posts: 41.281

      Ach ja, LeClerc kam dit jaar alleen maar op de voorpagina's vanwege zijn verloving ipv zijn prestaties!

      • + 5
      • 7 nov 2025 - 21:08
    • NicoS

      Posts: 19.605

      @Schwantz,
      Hij is helemaal geen fan van Leclerc, hij is zo’n meeloper die fan is van degene die bovenaan staat, behalve Verstappen….;)

      • + 5
      • 7 nov 2025 - 21:12
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.955

      Niet lachen.

      Max is gemiddeld 0.5 sneller dan elke rijder dus de Red Bull hoort eigenlijk ergens 15e te staan.

      Dit is gewoon een wereldprestatie, Max maakt wederom het verschil door de 6e tijd te rijden in een wagen die dat helemaal niet kan.

      • + 12
      • 7 nov 2025 - 21:17
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.950

      Maar Nico kwam hier om Max?

      • + 5
      • 7 nov 2025 - 21:20
    • NicoS

      Posts: 19.605

      Nope…..

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 21:26
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.950

      Favoriete coureur Max Verstappen

      • + 5
      • 7 nov 2025 - 21:29
    • Mrduplex

      Posts: 1.651

      @NicoS , nu moedigen ze ineens Lando aan.
      Grappig, oh nee, best triest eigenlijk

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 21:34
    • monzaron

      Posts: 685

      Het was niet mijn wens, het was een mooie bonus geweest na zo’n rommelige en rampzalige jaar rondom Red Bull. Het kan nog, maar dan moet er veel geluk bij komen. Verstappen Deen zijn best, was de beste rijder dit seizoen, de auto was helaas niet goed genoeg op alle circuits .

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 21:34
    • NicoS

      Posts: 19.605

      Is dat verboden dan?

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 21:39
    • Hourpower

      Posts: 742

      De wens is er nog steeds.

      Er zijn nog steeds 2 sprintraces en 4 GPs te gaan, er kan nog van alles gebeuren.

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 21:43
    • NicoS

      Posts: 19.605

      Jarenlang hier als Alonso fan door het leven gegaan, ook toen kwam er zelden meer dan één zin uit.
      Maakt niet uit ieder z’n hobby, maar als 51 jarige (als dat klopt natuurlijk) kom je nog steeds niet erg volwassen over…..;)

      • + 3
      • 7 nov 2025 - 21:54
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.950

      Je hebt je huiswerk goed gedaan Nico :)

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 22:08
    • Cicero

      Posts: 1.571

      Haha daar hebben we de landverrader weer, uit z'n holletje gekropen

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 22:17
  • monzaron

    Posts: 685

    Training verkeerd gegokt,met longrun veel leer en rondetijd verloren, tijd die beter anders ingevuld had kunnen worden, eigen schuld Red Bull, tis vaak misgegaan in de eerste training, ze dachten dat het probleem ‘van de wagen solved’ was, niet dus. :)

    • + 2
    • 7 nov 2025 - 21:31
    • Rimmer

      Posts: 12.966

      Wache snapt het concept nog steeds niet.
      Monza bleek een toevalstreffer qua update maar daarna gingen ze vol goede moed weer ontwikkelen en updaten en nu staan ze weer hier., terug als 4e team.
      Dat geeft aan dat ze de auto nog steeds niet begrijpen en vooral veel geluk hebben gehad. McLaren kende ook een wat mindere periode waardoor het extra vertekende. Nu die weer op eigen snelheid zijn is alles weer als vanouds.

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 21:35
    • monzaron

      Posts: 685

      Ja, ik denk ook nog steeds aan Wache als de zwakke schakel. Of decreet het ziet ?👀

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 21:37
  • Smock

    Posts: 256

    Jantje lacht, Jantje huilt

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 22:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
