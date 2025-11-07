Max Verstappen was na de sprintkwalificatie in Brazilië allerminst te spreken over zijn prestaties. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde tijd op Interlagos en moest toezien hoe Lando Norris opnieuw de toon zette. De WK-leider pakte overtuigend de sprintpole, terwijl Verstappen geen moment in de buurt kwam van de McLaren-coureur.

De kwalificatie op Interlagos leverde een verrassende top op. Achter Norris eindigde het Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli knap als tweede, gevolgd door Oscar Piastri op P3. George Russell en Fernando Alonso completeerden de top vijf, waarna Verstappen genoegen moest nemen met de zesde plek.

Verstappen baalt na dramatische sprintquali

Na afloop liet de Red Bull-coureur zijn frustratie duidelijk blijken. “Het was gewoon ruk”, zei hij bij Viaplay. “Het liep voor geen meter. Heel veel vibraties in de auto, hij was stijf van alle kanten en ik had gewoon geen grip in de langzame bochten. De auto draaide niet, geen tractie, dus dan houdt het snel op.”

Ook op verschillende banden vond Verstappen geen ritme. De viervoudig wereldkampioen wees naar de kern van het probleem. “Op de harde band had ik al moeite, omdat je wat rondjes achter elkaar rijdt, maar ook op het setje zachte banden was het niet goed. De hele kwalificatie was gewoon niks.”

Verstappen houdt geen rekening met regen

De Nederlander weet dat de uitdaging alleen maar groter wordt. De kans op regen is groot in São Paulo, maar Verstappen verwacht daar niet direct voordeel uit te halen. “Ik had gehoopt op een betere auto, maar met hoe het nu aanvoelt zal het ook in de regen niet fijn zijn,” aldus de Red Bull-coureur.

Norris zette ondertussen zijn ijzersterke reeks voort. Na zijn dominante zege in Mexico greep hij opnieuw de poleposition, en kan hij in de sprintrace zijn voorsprong in het WK verder vergroten ten opzichte van Piastri en Verstappen.