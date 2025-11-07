user icon
Norris zag sprintpole niet aankomen in Brazilië: "Was niet op mijn gemak"

Norris zag sprintpole niet aankomen in Brazilië: "Was niet op mijn gemak"
  Gepubliceerd op 07 nov 2025 20:35
  • comments 2
  Door: Jeroen Immink

Lando Norris blijft maar imponeren in de Formule 1. De Brit pakte in Brazilië de poleposition voor de sprintrace, nadat hij tijdens de sprintkwalificatie op Interlagos het snelst was van allemaal. De WK-leider bleef Andrea Kimi Antonelli en teamgenoot Oscar Piastri voor en was zichtbaar tevreden na afloop. Toch gaf Norris toe dat hij het niet had zien aankomen.

Norris had het lastig op Interlagos

Na zijn dominante zege in Mexico, waar hij met meer dan dertig seconden voorsprong won, liet Norris opnieuw zien waarom hij momenteel de te kloppen man is. “Ja, het was iets moeilijker dan ik had gehoopt”, gaf hij toe na afloop. “Veel auto's zaten dicht bij elkaar. Mercedes was snel op de zachte banden. Het is altijd lastig om te weten hoeveel je moet pushen met de mediums en softs, maar we hebben het voor elkaar gekregen.”

De Brit waarschuwt echter dat een herhaling van zijn ‘masterclass’ in Mexico niet vanzelfsprekend is. “We hebben gedaan wat we moesten doen: vandaag de snelste zijn. Maar het was moeilijker dan daar. Ik voelde me niet helemaal op mijn gemak, dus dit is een geweldig resultaat.”

'Brazilië is altijd hobbelig"

Norris benadrukte bovendien dat Interlagos een van de lastigste circuits van de kalender is. “De kwalificatie hier is altijd een van de leukste dingen. Het is hobbelig, het heeft hoogteverschillen, het is technisch – het blijft een genot om hier te rijden”, aldus de McLaren-coureur.

Ook het weer kan nog een belangrijke rol spelen. De kans op regen in São Paulo is groot, en dat weet Norris maar al te goed. “We wachten af wat morgen brengt. Het gaat ’s ochtends waarschijnlijk veel regenen en het blijft winderig. Dus iedereen moet zijn regenjas maar klaarleggen. Voor nu ben ik gewoon blij met vandaag: het was moeilijk, maar we hebben geweldig werk geleverd. De focus ligt nu op morgen.”

    • Smock

      Posts: 256

      Het feestje zal er niet minder groot om zijn.

      • + 0
      7 nov 2025 - 22:10

