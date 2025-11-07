user icon
icon

Tsunoda worstelt met Red Bull: "Ik kan het nu niet echt vinden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda worstelt met Red Bull: "Ik kan het nu niet echt vinden"
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 22:23
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Meer over Red Bull Racing FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Yuki Tsunoda kent tot nu toe nog geen geweldig Grand Prix-weekend in Brazilië. Volgens Tsunoda ligt dit niet per se aan de slechte voorbereiding op de kwalificatie. De Japanner is nog niet verzekerd van een stoeltje volgend jaar en dit helpt niet.

De Japanner viel uit tijdens de training op vrijdag en tijdens de kwalificatie voor de sprintrace wist de Red Bull-coureur niet uit het eerste deel van de kwalificatie te komen. Hij start morgen vanaf de achttiende plek. 

'Het ligt niet aan de slechte training'

Dat Tsunoda nog weinig rondjes heeft gereden op Interlagos dit weekend is niet gek. De Japanner kon tijdens de eerste sessie van het Grand Prix-weekend slechts negentien rondes rijden. De Japanner viel daarna uit en kon geen rondes meer rijden op het circuit. Toen moest hij gaan kwalificeren en dat pakte niet uit als gehoopt. Toch ligt het niet aan de half gemiste training. 

"Nee, eerlijk gezegd zou ik dat niet zeggen. Ik bedoel, het zou niet helpen, maar tegelijkertijd was het best goed hoe ik in Q1 terechtkwam. Ik bedoel, ik heb nog steeds genoeg korte en lange runs gedaan, dus het was gewoon een redelijke ronde in de kwalificatie, gewoon wat ik heb gedaan", vertelt Tsunoda na afloop van de sprintkwalificatie. 

'Het lukt me nu niet'

Toch heeft Tsunoda wel moeite met het Grand Prix-weekend: "Dus ja, het is mysterieus; er is gewoon een gebrek aan grip, om eerlijk te zijn, in het algemeen." Maar wat betreft de ronde zelf, ik ben niet echt... Ik kan het nu niet echt vinden, zou ik zeggen."

Yuki Tsunoda heeft volgend seizoen nog geen zitje. De Japanner moet met Liam Lawson de strijd aangaan voor een zitje bij Racing Bulls. De Japanner heeft al wel buiten de Formule 1 gekeken; zo zijn er al geruchten geweest over een mogelijke overstap naar de IndyCar. Als deal met Honda is dit vrijwel mogelijk, want de Japanners hebben hun motoren in meerdere auto's in de Amerikaanse raceklasse. 

F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.326

    Yuki wou Verstappen dit weekend voor het eerst gaan helpen, totdat ze hem op het vliegveld lieten barsten, dat zal ze leren!

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 22:34
  • Knalpijp

    Posts: 2.177

    Is toch verschrikkelijk dat alles van Max moet komen! Haal er eentje die niet bij de Bulls zit.

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 23:18

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Land Japan
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, Japan
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar