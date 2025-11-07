Yuki Tsunoda kent tot nu toe nog geen geweldig Grand Prix-weekend in Brazilië. Volgens Tsunoda ligt dit niet per se aan de slechte voorbereiding op de kwalificatie. De Japanner is nog niet verzekerd van een stoeltje volgend jaar en dit helpt niet.

De Japanner viel uit tijdens de training op vrijdag en tijdens de kwalificatie voor de sprintrace wist de Red Bull-coureur niet uit het eerste deel van de kwalificatie te komen. Hij start morgen vanaf de achttiende plek.

'Het ligt niet aan de slechte training'

Dat Tsunoda nog weinig rondjes heeft gereden op Interlagos dit weekend is niet gek. De Japanner kon tijdens de eerste sessie van het Grand Prix-weekend slechts negentien rondes rijden. De Japanner viel daarna uit en kon geen rondes meer rijden op het circuit. Toen moest hij gaan kwalificeren en dat pakte niet uit als gehoopt. Toch ligt het niet aan de half gemiste training.

"Nee, eerlijk gezegd zou ik dat niet zeggen. Ik bedoel, het zou niet helpen, maar tegelijkertijd was het best goed hoe ik in Q1 terechtkwam. Ik bedoel, ik heb nog steeds genoeg korte en lange runs gedaan, dus het was gewoon een redelijke ronde in de kwalificatie, gewoon wat ik heb gedaan", vertelt Tsunoda na afloop van de sprintkwalificatie.

'Het lukt me nu niet'

Toch heeft Tsunoda wel moeite met het Grand Prix-weekend: "Dus ja, het is mysterieus; er is gewoon een gebrek aan grip, om eerlijk te zijn, in het algemeen." Maar wat betreft de ronde zelf, ik ben niet echt... Ik kan het nu niet echt vinden, zou ik zeggen."

Yuki Tsunoda heeft volgend seizoen nog geen zitje. De Japanner moet met Liam Lawson de strijd aangaan voor een zitje bij Racing Bulls. De Japanner heeft al wel buiten de Formule 1 gekeken; zo zijn er al geruchten geweest over een mogelijke overstap naar de IndyCar. Als deal met Honda is dit vrijwel mogelijk, want de Japanners hebben hun motoren in meerdere auto's in de Amerikaanse raceklasse.