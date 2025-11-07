user icon
Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards
  Gepubliceerd op 07 nov 2025 20:19
  • comments 2
  Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton hangt een mogelijke straf boven het hoofd in Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen moet zich melden bij de stewards na een incident tijdens de sprintkwalificatie op Interlagos. De Ferrari-coureur zou te hard hebben gereden onder geel, en dat kan hem een gridstraf opleveren voor de sprintrace.

Tijdens SQ2 ging Charles Leclerc in de fout in het technische middengedeelte van het circuit. De Monegask spinde, waarna de gele vlaggen onmiddellijk werden gezwaaid. Alle coureurs moesten van hun gas af, maar volgens de wedstrijdleiding zou Hamilton dat niet voldoende hebben gedaan. De FIA heeft inmiddels bevestigd dat de Brit wordt opgeroepen voor een gesprek met de stewards.

Hamilton wéér in de problemen

Het is niet voor het eerst dat Hamilton in Brazilië onder een vergrootglas ligt. Eerder in zijn Mercedes-periode in 2021 - toen hij in gevecht was met Max Verstappen voor de wereldtitel - kreeg hij op Interlagos al eens een diskwalificatie wegens een technische overtreding aan zijn achtervleugel. Mocht er opnieuw een sanctie volgen, dan begint de Brit wederom aan een inhaalrace in São Paulo.

Hamilton kende sowieso al een moeizame kwalificatie. In de tweede sessie kwam hij niet verder dan de elfde plaats en zag hij opnieuw de top tien aan zich voorbijgaan. Een eventuele gridstraf zou zijn weekend nog verder onder druk zetten.

Hamilton worstelt nog altijd bij Ferrari

Het seizoen van Hamilton verloopt sowieso verre van vlekkeloos. Sinds zijn overstap naar Ferrari in 2025 – een nieuw hoofdstuk in zijn imposante carrière – blijft succes voorlopig uit. De Brit wacht nog altijd op zijn eerste podium voor de Scuderia en heeft moeite om het tempo van teamgenoot Charles Leclerc te volgen.

Met de sprintrace en de hoofdrace nog op het programma staat Hamilton voor een cruciaal weekend. Een straf in Brazilië zou zijn kansen op een ommekeer in zijn eerste Ferrari-jaar alweer flink verkleinen.

show sidebar