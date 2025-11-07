user icon
icon

Vettel gelooft in titelkansen Verstappen: "Waarom niet?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vettel gelooft in titelkansen Verstappen: "Waarom niet?"
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 18:22
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Dit weekend in Brazilië gaat de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 weer verder. Max Verstappen heeft 36 punten achterstand op WK-leider Lando Norris, en ook Oscar Piastri moet vrezen voor de Nederlander. Sebastian Vettel durft een Houdini-act van Verstappen niet uit te sluiten.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de tweede seizoenshelft van de Formule 1. In Zandvoort begon hij met zijn indrukwekkende reeks, en kwam hij als tweede over de streep. Verstappen heeft sindsdien in elke race op het podium gestaan, en wist er zelfs drie te winnen. Hij profiteerde van de problemen van McLaren-coureurs Norris en Piastri en wist zijn achterstand snel dicht te rijden.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen kan dit weekend in Brazilië goed scoren, aangezien er weer een sprintrace op het programma staat. Bij zijn werkgever Red Bull hopen ze dat Verstappen het kunststukje van Sebastian Vettel uit 2010 kan herhalen. De Duitser pakte in dat jaar de wereldtitel, terwijl hij als de nummer drie in het wereldkampioenschap aan de seizoensfinale begon.

Vettel gelooft in de kansen van Verstappen

Vettel is dit weekend aanwezig in Brazilië, waar hij zijn nieuwe project promoot. In gesprek met Sky Sports wordt Vettel gevraagd of Verstappen in staat is om in zijn voetsporen te treden: "Ja, waarom niet? Er zijn nog steeds veel punten te verdienen!"

De Duitse viervoudig wereldkampioen geeft wel toe dat het geen makkelijke opgave gaat worden. Vettel gaat verder met zijn verhaal: "Hij is natuurlijk niet de favoriet. Norris is dat nu, omdat hij aan de leiding ligt in het wereldkampioenschap. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren."

Wat is er mogelijk voor Verstappen?

In Brazilië liggen er veel kansen voor Verstappen. Door de sprintrace zijn er veel punten te verdienen, en er wordt ook veel regen verwacht. Verstappen staat bekend als een echte regenrijder, en dat kan in zijn voordeel gaan uitpakken.

Vettel verwacht dan ook chaos, en Verstappen kan volgens hem gaan scoren: "Dit kan een gek weekend worden. Het is echt leuk en spannend. Natuurlijk wordt het kampioenschap nog intenser als Verstappen dichterbij wist te komen. Ik hoop dat hij wat punten gaat pakken."

F1 Nieuws Max Verstappen Sebastian Vettel Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.317

    Mooi hè, als Vettel niet naar Brazilië was gevlogen dan waren we er nooit achter gekomen dat Max nog WK kan worden...

    Dat snoepen we toch maar mooi ff mee!

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 18:30
  • Golf-GTI

    Posts: 1.589

    “In gesprek met Sky Sports wordt Vettel gevraagd of Verstappen in staat is om in zijn voetsporen te treden”

    Huh in welke voetsporen? Beide hebben toch 4 WK’s en als Max weer wint treedt hij uit de voetsporen….

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 18:53

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar