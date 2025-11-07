Dit weekend in Brazilië gaat de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 weer verder. Max Verstappen heeft 36 punten achterstand op WK-leider Lando Norris, en ook Oscar Piastri moet vrezen voor de Nederlander. Sebastian Vettel durft een Houdini-act van Verstappen niet uit te sluiten.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de tweede seizoenshelft van de Formule 1. In Zandvoort begon hij met zijn indrukwekkende reeks, en kwam hij als tweede over de streep. Verstappen heeft sindsdien in elke race op het podium gestaan, en wist er zelfs drie te winnen. Hij profiteerde van de problemen van McLaren-coureurs Norris en Piastri en wist zijn achterstand snel dicht te rijden.

Verstappen kan dit weekend in Brazilië goed scoren, aangezien er weer een sprintrace op het programma staat. Bij zijn werkgever Red Bull hopen ze dat Verstappen het kunststukje van Sebastian Vettel uit 2010 kan herhalen. De Duitser pakte in dat jaar de wereldtitel, terwijl hij als de nummer drie in het wereldkampioenschap aan de seizoensfinale begon.

Vettel gelooft in de kansen van Verstappen

Vettel is dit weekend aanwezig in Brazilië, waar hij zijn nieuwe project promoot. In gesprek met Sky Sports wordt Vettel gevraagd of Verstappen in staat is om in zijn voetsporen te treden: "Ja, waarom niet? Er zijn nog steeds veel punten te verdienen!"

De Duitse viervoudig wereldkampioen geeft wel toe dat het geen makkelijke opgave gaat worden. Vettel gaat verder met zijn verhaal: "Hij is natuurlijk niet de favoriet. Norris is dat nu, omdat hij aan de leiding ligt in het wereldkampioenschap. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren."

Wat is er mogelijk voor Verstappen?

In Brazilië liggen er veel kansen voor Verstappen. Door de sprintrace zijn er veel punten te verdienen, en er wordt ook veel regen verwacht. Verstappen staat bekend als een echte regenrijder, en dat kan in zijn voordeel gaan uitpakken.

Vettel verwacht dan ook chaos, en Verstappen kan volgens hem gaan scoren: "Dit kan een gek weekend worden. Het is echt leuk en spannend. Natuurlijk wordt het kampioenschap nog intenser als Verstappen dichterbij wist te komen. Ik hoop dat hij wat punten gaat pakken."