Verstappen onder vergrootglas in Brazilië na momentje met Russell

Verstappen onder vergrootglas in Brazilië na momentje met Russell
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 16:53
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen is onder een vergrootglas terechtgekomen tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. De Red Bull Racing-coureur zou naar verluidt in de weg hebben gereden van George Russell tijdens de oefensessie op Interlagos, waardoor hij in het vizier van de stewards terechtkwam. Naderhand werd besloten dat er verder geen onderzoek zou volgen. 

Verstappen komt Russell tegen op Interlagos

De Formule 1-coureurs hadden op Interlagos slechts één sessie om te checken of alle systemen op hun auto werken en bovendien of de auto snel genoeg is. Daar stond Russell halverwege klaar om met zijn Mercedes een snelle ronde neer te zetten. Daarin zou hij geblokkeerd zijn door Verstappen, maar de viervoudig wereldkampioen kwam ermee weg met slechts een waarschuwing. 

Verstappen kan gridstraffen slecht gebruiken met het oog op de komende races. Met nog vier Grands Prix en twee sprintzeges op het programma, jaagt de Nederlander op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, in de hoop dat hij nog enige aanspraak kan maken op een vijfde wereldtitel. 

 

Verstappen en Russell geen beste vrienden

De relatie tussen Verstappen en Russell gaat met vallen en opstaan. Vorig seizoen na de race in Qatar liet Verstappen zich na afloop helemaal gaan omdat de Engelsman een straf zou hebben aangenaaid. “Hij doet altijd heel netjes voor de camera, maar bij de stewards is hij een heel ander persoon en daar kan ik heel moeilijk tegen. Dan kan je bij mij beter oprotten”, zo luidde de Nederlander keihard. 

Ook na de GP van Mexico twee weken geleden was het mot tussen de twee topcoureurs in de F1. Russell betichtte Verstappen ervan dat hij de baan zou hebben afgesneden bij de start en eiste een plek terug. Dat deed de viervoudig wereldkampioen niet, tot woede bij Russell. Hij maande vervolgens de FIA tot actie. 

 

Larry Perkins

Posts: 61.317

En daarom schrijf je zijn naam ook met dubbel l want dan past er goed een u tussen...

  • 5
  • 7 nov 2025 - 17:44
Reacties (7)

  • This Guy 33

    Posts: 309

    Hij deed het gewoon expres omdat het Russell was, elke andere coureur had hij meer ruimte gegegeven....

    Niet slim van h'm, maar wel begrijpelijk.

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 17:05
    • skibeest

      Posts: 1.934

      Russel is gewoon een matennaaier en loopt continu te zeiken

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 17:40
    • Larry Perkins

      Posts: 61.317

      En daarom schrijf je zijn naam ook met dubbel l want dan past er goed een u tussen...

      • + 5
      • 7 nov 2025 - 17:44
  • Larry Perkins

    Posts: 61.317

    Max had wel buiten de baan willen rijden om 'Second Choice George' ruim baan te geven, maar dan had Gluiperige George (voorheen: Lompe George) weer huilie, huilie, huilie, huilie, huilie gedaan... 😭

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 17:42
    • schwantz34

      Posts: 41.267

      Het maakt helemaal geen ene reet uit wat Max doet, die matennaaier praat toch wel poep over hem!

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 17:49
  • Totalia

    Posts: 1.764

    Wordt onpasselijk van die kerel…. Doet zijn landgenoten geen eer aan….. of juist wel ?? Nep kerel

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 19:25

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
