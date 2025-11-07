De eerste en enige vrije training op het circuit van Interlagos zit erop. In deze belangrijke sessie werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl Nico Hülkenberg de top drie compleet wist te maken.

De eerste en enige vrije training was zeer belangrijk voor de teams en coureurs. Ze moesten echter wel iets langer wachten om de baan op te gaan, want er lag nog wat debri uit de supportklassen op de baan. Met een vertraging van vijf minuten ging de sessie van start, en het was direct druk op het historische asfalt van Interlagos.

Onder aanvoering van Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell kwam vrijwel alle coureurs direct de baan op. Ook Max Verstappen betrad direct het asfalt, en hij ging op zoek naar zoveel mogelijk meters en prestaties. Hij reed veel rondjes, begon niet snel, maar wist zich in de openingsfase van de training wel in de top drie te nestelen.

Tsunoda in de muur

Verstappen had een klein momentje in bocht vier, maar hij hield zijn RB21 goed onder controle. Enkele minuten daarvoor ging het mis met zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. Hij raakte de kerbstone in bocht vijf, belandde op de grasstrook en schoof de muur in.

Tsunoda raakte eerst de muur met zijn voorvleugel, waarna hij ook met de achterkant tegen de muur schoof. Tsunoda hield zijn Red Bull-bolide aan de praat, en wist met flatspots op zijn banden en een beschadigde voorvleugel in de pits te bereiken. Tsunoda stond hierdoor geruime tijd binnen, terwijl zijn monteurs de auto uit elkaar haalden om te checken of er iets kapot was.

Emotionele reacties

Op de baan ging de actie onverminderd verder, en bleven veel coureurs rondrijden op de harde banden. Antonelli, die voor het eerst racet op het circuit van Interlagos, ergerde zich op zijn beurt aan het gedrag van andere coureurs. Lewis Hamilton en Oliver Bearman reden hem in de weg, wat leidde tot een ouderwetse passionele Italiaanse tirade over de boordradio.

Ook Isack Hadjar werd geconfronteerd met het verkeer, en hij belandde zelfs naast de baan. De Franse coureur van Racing Bulls was bezig met een snelle ronde, totdat hij de McLaren van Oscar Piastri tegenkwam. De Australiër lette niet goed op, en duwde Hadjar per ongeluk wijd.

Weer een momentje voor Verstappen

In de openingsfase van de training was er niemand die echt dacht aan snelle tijden. Alle coureurs reden in de eerste fase van de sessie op de harde banden, en ze richtten zich op het rijden van een lange stint. Verstappen was bijvoorbeeld bezig met een lange racesim, maar schoot rechtdoor. Russell zag het voor zijn neus gebeuren, en probeerde een inhaalactie in te zitten. De Brit nam een opvallend risico, maar koos uiteindelijk eieren voor zijn geld.

Het moment tussen Verstappen en Russell werd genoteerd, en bij Red Bull voelden ze de bui al hangen. De stewards namen echter al snel het besluit dat ze geen onderzoek gingen openen. Even later reed Tsunoda ook Liam Lawson in de weg.

Tsunoda weer terug

Na ruim een halfuur betrad ook Verstappens teamgenoot Tsunoda weer de baan. Red Bull had zijn RB21 weer gerepareerd, en de Japanner werd op de zachte banden op pad gestuurd. Hij was hiermee één van de eerste coureurs die op deze banden reed. Veel andere coureurs stonden op dat moment al in de pitbox, want hun lange runs zaten erop. Coureurs stapten uit, babbelden met de engineers en stapten weer in voor de laatste fase van de training.

Snellere rondjes

In het laatste kwartier van de training namen veel coureurs afscheid van de harde banden. De teams stuurden ze niet de baan op op de zachte banden, maar op de mediumbanden. Dit is niet vreemd, aangezien deze banden ook worden gebruikt in de sprint kwalificatie.

Carlos Sainz begon snel op de mediumbanden, terwijl de tijden van de Mercedessen ietwat tegenvielen. De grote kanonnen moesten op dat moment nog hun rondjes rijden, terwijl Verstappen nog in de pitlane stond.

De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris waren op dat moment wél op de baan te vinden met de mediumbanden onder de auto's. De papajakleurige bolides gingen direct snel, en Piastri was bijna 0,3 seconden sneller dan zijn Britse teamgenootje.

Wat was er aan de hand met Verstappen?

Toen Verstappen in de slotfase ook de baan opkwam voor een snelle run, koos hij niet voor de mediumbanden. Red Bull stuurde hem de baan op op de zachte band, maar hij ging niet bepaald sneller. Hij blies zijn rondje af en kwam direct weer naar binnen.

Verstappen reed dus geen snelle ronde, wat zorgt voor onduidelijkheid voor de sprint kwalificatie van later vandaag. Ook de Ferrari's wisten geen snelle tijd te noteren, en dat kwam mede door een spin van Hamilton in de absolute slotfase van de sessie.