George Russell liet zich in Brazilië kritisch uit over het rijgedrag van enkele collega’s, waaronder Max Verstappen en Lewis Hamilton, tijdens de Grand Prix van Mexico. De Mercedes-coureur gaf daarnaast ook zijn visie op hoe zulke situaties in de toekomst beter aangepakt kunnen worden.

In Mexico-Stad ging het er in de openingsronde fel aan toe. Verschillende coureurs, Verstappen inbegrepen, schoten rechtdoor in de eerste bocht. Dat leidde tot veel discussie over zowel het gedrag van de rijders als de lay-out van het circuit. Op Interlagos gaf Russell zijn ongezouten mening nogmaals.

Russell heeft oplossing na GP Mexico

“Het verbaasde me echt dat er geen straffen werden uitgedeeld,” zei hij tegenover de pers op Interlagos. “Als je bijvoorbeeld naar Monza kijkt, dan zie je dat daar piepschuimblokken staan. Mis je een bocht, dan moet je er omheen en dat kost je flink wat tijd.”

Volgens de Brit ligt de oplossing niet alleen bij straffen, maar ook bij aanpassingen aan het circuit zelf. “De enige manier om dit echt op te lossen, is denk ik dat dat hele stuk van de baan opnieuw wordt aangelegd. Zo ligt die bocht er nu, en dat is gewoon niet goed voor het racen.”

Russell nog steeds gefrustreerd

Russell gaf ook toe dat hij gefrustreerd was over de acties van zijn collega’s in Mexico. “Als we die race opnieuw zouden doen, denk ik dat iedereen het net iets anders zou aanpakken,” zei hij. “Ik was vooral geïrriteerd dat ze er zonder straf vanaf kwamen. Later gingen ook Lewis en Max nog eens van de baan, en in dat duel verloor ik zelf twee plekken. Dat frustreerde me nog meer, maar het was vooral een kwestie van verkeerde plek, verkeerde tijd. Uiteindelijk hebben we er niks mee verloren.”

Met zijn uitspraken in Brazilië zet Russell het onderwerp opnieuw op de agenda. Of er daadwerkelijk veranderingen komen aan de lay-out of de handhaving van de regels, zal de toekomst moeten uitwijzen. Voor nu laat hij in ieder geval duidelijk weten dat hij niet onder de indruk was van het gedrag van sommige rijders in Mexico.