  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 08:11
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

George Russell liet zich in Brazilië kritisch uit over het rijgedrag van enkele collega’s, waaronder Max Verstappen en Lewis Hamilton, tijdens de Grand Prix van Mexico. De Mercedes-coureur gaf daarnaast ook zijn visie op hoe zulke situaties in de toekomst beter aangepakt kunnen worden.

In Mexico-Stad ging het er in de openingsronde fel aan toe. Verschillende coureurs, Verstappen inbegrepen, schoten rechtdoor in de eerste bocht. Dat leidde tot veel discussie over zowel het gedrag van de rijders als de lay-out van het circuit. Op Interlagos gaf Russell zijn ongezouten mening nogmaals. 

Russell heeft oplossing na GP Mexico

“Het verbaasde me echt dat er geen straffen werden uitgedeeld,” zei hij tegenover de pers op Interlagos. “Als je bijvoorbeeld naar Monza kijkt, dan zie je dat daar piepschuimblokken staan. Mis je een bocht, dan moet je er omheen en dat kost je flink wat tijd.”

Volgens de Brit ligt de oplossing niet alleen bij straffen, maar ook bij aanpassingen aan het circuit zelf. “De enige manier om dit echt op te lossen, is denk ik dat dat hele stuk van de baan opnieuw wordt aangelegd. Zo ligt die bocht er nu, en dat is gewoon niet goed voor het racen.”

Russell nog steeds gefrustreerd

Russell gaf ook toe dat hij gefrustreerd was over de acties van zijn collega’s in Mexico. “Als we die race opnieuw zouden doen, denk ik dat iedereen het net iets anders zou aanpakken,” zei hij. “Ik was vooral geïrriteerd dat ze er zonder straf vanaf kwamen. Later gingen ook Lewis en Max nog eens van de baan, en in dat duel verloor ik zelf twee plekken. Dat frustreerde me nog meer, maar het was vooral een kwestie van verkeerde plek, verkeerde tijd. Uiteindelijk hebben we er niks mee verloren.”

Met zijn uitspraken in Brazilië zet Russell het onderwerp opnieuw op de agenda. Of er daadwerkelijk veranderingen komen aan de lay-out of de handhaving van de regels, zal de toekomst moeten uitwijzen. Voor nu laat hij in ieder geval duidelijk weten dat hij niet onder de indruk was van het gedrag van sommige rijders in Mexico.

  • Maximo

    Posts: 9.570

    Gelukkig zijn er nog andere coureurs dan Russell, anders zouden het maar saaie races zijn.

    Zijn Rookie teamgenoot is nog wat langzamer dan hij maar wel veel leuker om te zien rijden, die maakt tenminste gedurfde acties als er zich een kansje voordoet.

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 08:38
    • skibeest

      Posts: 1.931

      Inderdaad, Russel is voorstander van een verbod tot inhalen en startpositite op basis van Ego. Daarmee maakt hij inderdaad veel kans

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 08:41
  • skibeest

    Posts: 1.931

    Uiteindelijk verloren we er niets mee. Wat zeurt ie dan? Gluiperd is gepromoveerd tot gluiperige jankebalk

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 08:39
    • snailer

      Posts: 30.626

      Elders al geschreven.

      Russell is er ruim 27 jaar geleden al jankend, krijsend, hulend, zeikend en schijtend hij zijn moeder er uit gekomen.

      Hij is nooit veranderd.

      • + 0
      • 7 nov 2025 - 08:47
  • schwantz34

    Posts: 41.258

    Die matennaaier kan mij niet gefrustreerd genoeg zijn. Niet zo zeuren jochie, eet je piepschuimpie!

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 08:42
  • Paddy

    Posts: 86

    Hij kan de regels niet goed en dat frustreert hem alleen zegt hij dat natuurlijk niet.
    Als er geen straf is uitgedeeld dan is dat geen overtreding George, duuuuuuuuus

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 08:44

