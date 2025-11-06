user icon
Verstappen tempert verwachtingen: "McLaren heeft een voordeel in de regen"

Verstappen tempert verwachtingen: "McLaren heeft een voordeel in de regen"
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 20:42
  • comments 10
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen is aangekomen in Brazilië om zijn jacht op Lando Norris en Oscar Piastri voort te zetten. In aanloop naar de race op Interlagos temperde de Red Bull-coureur de verwachtingen van de fans. Volgens Verstappen hoeft hij dit weekend niet te rekenen op een wonder zoals vorig jaar.

In 2024 verzekerde Verstappen zich bijna van zijn vierde wereldtitel. Toen reed hij een legendarische regenrace en won hij vanaf P17, waarmee hij de genadeklap uitdeelde aan Norris in de titelstrijd. Dat succes staat nog vers in het geheugen van veel Formule 1-fans, maar Verstappen kijkt nuchter naar dit weekend.

Verstappen tempert verwachtingen

Met de voorspellingen die regen aangeven, is de spanning groot. Toch waarschuwt Verstappen dat het weer geen garantie biedt voor succes. “Ik heb geen idee om eerlijk te zijn, we moeten het vanzelf gaan zien,” zei hij voor de camera’s van Viaplay. De Nederlander legde uit dat zijn auto dit seizoen niet automatisch voordeel heeft bij regen.

“Natuurlijk was het vorig jaar heel goed in de regen, maar als je dit seizoen kijkt, had McLaren een voordeel met de banden die overhit raken. Daar hadden zij een stuk minder last van en dat is niet iets wat we magisch hebben opgelost met de auto. Of het nu regen of droog is, dat maakt niet zoveel uit. We moeten ervoor zorgen dat we met de afstelling van de auto snel zullen zijn.”

Voor de zomerstop leek Verstappen uitgeschakeld in de titelstrijd, maar hij heeft zich teruggevochten. Momenteel staat hij 36 punten achter Norris en 37 punten op Piastri, met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan. Het seizoen is dus nog lang niet voorbij, en elke kans telt.

Verstappen licht kansen toe in Brazilië:

 

schwantz34

Posts: 41.257

Jij weet overduidelijk niet hoe goed Max is, en van F1 heb je ook al geen verstand!

  • 3
  • 6 nov 2025 - 21:46
Reacties (10)

  • Golf-GTI

    Posts: 1.588

    + Voor de zomerstop leek Verstappen uitgeschakeld in de titelstrijd, maar hij heeft zich teruggevochten.
    + Momenteel staat hij 36 punten achter Norris en 37 punten op Piastri, met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan.
    + Het seizoen is dus nog lang niet voorbij, en elke kans telt.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 20:50
    • Knalpijp

      Posts: 2.171

      Mmm wat wil je zeggen hier?

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 21:36
    • Golf-GTI

      Posts: 1.588

      Ik dacht ik licht even een interessant deel van het artikel uit....

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 21:40
    • nr 76

      Posts: 7.119

      Dat hij 37 punten achter Piastri staat?

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:58
  • schwantz34

    Posts: 41.257

    En toch ben ik van mening dat Max de beste zaken kan doen als het een rommelige race onder wisselende omstandigheden gaat worden. En het daardoor niet alleen maar aankomt op de beste set-up van de auto maar juist veel meer op de skills en het gevoel in de kont van de coureur, en natuurlijk het samenspel met GP en Hannah voor het maken van de juiste tactische keuzes zoals in Maxico.

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 21:40
    • Amstermar

      Posts: 38

      Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi dus geen enkel kans dat ie wereldkampioen wordt zelfs al vallen beide McLarens uit in de race

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 21:42
    • schwantz34

      Posts: 41.257

      Jij weet overduidelijk niet hoe goed Max is, en van F1 heb je ook al geen verstand!

      • + 3
      • 6 nov 2025 - 21:46
    • Larry Perkins

      Posts: 61.290

      De kop is ook (uiteraard) weer misleidend, Max zegt nergens: "McLaren heeft een voordeel in de regen."

      Hij zegt: "Ik heb geen idee om eerlijk te zijn, we moeten het vanzelf gaan zien,” zei hij voor de camera’s van Viaplay. De Nederlander legde uit dat zijn auto dit seizoen niet automatisch voordeel heeft bij regen.

      En: "Of het nu regen of droog is, dat maakt niet zoveel uit. We moeten ervoor zorgen dat we met de afstelling van de auto snel zullen zijn.”

      Kortom, net als voor Norris en Piastri geldt voor Verstappen dat de afstelling goed moet zijn. En vervolgens is er dan nog de Max-factor en die is in de regen nog beter zichtbaar...

      • + 2
      • 6 nov 2025 - 22:05
    • Pietje Bell

      Posts: 31.787

      Iemand heeft onlangs een Wikipedia pagina aangemaakt voor/over Max:

      Lijst van Formule 1-records Max Verstappen

      Misschien Toto?

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 22:30
  • zoefroef

    Posts: 1.592

    Ik snap er nix van

    had McLaren een voordeel met de banden die overhit raken. Daar hadden zij een stuk minder last van en dat is niet iets wat we magisch hebben opgelost met de auto

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 23:07

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
