Max Verstappen is aangekomen in Brazilië om zijn jacht op Lando Norris en Oscar Piastri voort te zetten. In aanloop naar de race op Interlagos temperde de Red Bull-coureur de verwachtingen van de fans. Volgens Verstappen hoeft hij dit weekend niet te rekenen op een wonder zoals vorig jaar.

In 2024 verzekerde Verstappen zich bijna van zijn vierde wereldtitel. Toen reed hij een legendarische regenrace en won hij vanaf P17, waarmee hij de genadeklap uitdeelde aan Norris in de titelstrijd. Dat succes staat nog vers in het geheugen van veel Formule 1-fans, maar Verstappen kijkt nuchter naar dit weekend.

Verstappen tempert verwachtingen

Met de voorspellingen die regen aangeven, is de spanning groot. Toch waarschuwt Verstappen dat het weer geen garantie biedt voor succes. “Ik heb geen idee om eerlijk te zijn, we moeten het vanzelf gaan zien,” zei hij voor de camera’s van Viaplay. De Nederlander legde uit dat zijn auto dit seizoen niet automatisch voordeel heeft bij regen.

“Natuurlijk was het vorig jaar heel goed in de regen, maar als je dit seizoen kijkt, had McLaren een voordeel met de banden die overhit raken. Daar hadden zij een stuk minder last van en dat is niet iets wat we magisch hebben opgelost met de auto. Of het nu regen of droog is, dat maakt niet zoveel uit. We moeten ervoor zorgen dat we met de afstelling van de auto snel zullen zijn.”

Voor de zomerstop leek Verstappen uitgeschakeld in de titelstrijd, maar hij heeft zich teruggevochten. Momenteel staat hij 36 punten achter Norris en 37 punten op Piastri, met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan. Het seizoen is dus nog lang niet voorbij, en elke kans telt.

Verstappen licht kansen toe in Brazilië: