Lando Norris gaat vol vertrouwen de Grand Prix van Brazilië in. De Brit, die onlangs de leiding greep in het wereldkampioenschap, oogt een stuk zelfverzekerder dan enkele races terug. Op het circuit van Interlagos sprak hij openlijk over zijn kansen en zijn ambitie om zijn ijzersterke vorm voort te zetten.

Sinds de Grand Prix van Zandvoort lijkt Norris zich volledig herpakt te hebben. Sindsdien finishte zijn teamgenoot Oscar Piastri bij McLaren geen enkele keer meer voor hem. Het hoogtepunt van zijn recente successen was de race in Mexico, waar hij op indrukwekkende wijze ruim dertig seconden voor Charles Leclerc en Max Verstappen de finish bereikte. Die zege gaf hem niet alleen een gevoel van momentum, maar ook de leiding in het WK.

Norris wil momentum vasthouden

Voor Norris is het belangrijk om dat momentum in São Paulo vast te houden. Ondanks zijn zelfvertrouwen blijft hij realistisch over wat er nodig is. “Hopen en verwachten zijn twee verschillende dingen!”, zo gaf hij zelf aan in de paddock. “Natuurlijk hoop ik op weer een weekend zoals in Mexico, maar dat zal lastig worden vanwege de concurrentie. Ik verwacht ook dat ik sterk zal zijn en weer een goed weekend zal hebben.”

Ook het weer kan een belangrijke factor zijn. De voorspellingen geven kans op regen tijdens zowel de sprint als de Grand Prix, iets wat de strategie en resultaten flink kan beïnvloeden. “Je weet maar nooit, met het weer hier kan het alle kanten opgaan”, zei Norris daarover.

Norris wil het beter doen dan vorig jaar

Vorig jaar kende de Brit in Brazilië een minder gelukkige ervaring. Toen startte hij van pole position, maar finishte hij uiteindelijk als zesde. Verstappen won op indrukwekkende wijze en de overwinning leverde een beslissende tik op voor Norris en McLaren in de titelstrijd. Toch laat Norris zich niet ontmoedigen.

“Mijn droom is om te proberen te winnen, dat is al mijn droom sinds ik een kind was.” Met dat doel voor ogen en een stevige dosis zelfvertrouwen, reist Norris vol ambitie af naar Interlagos. Zijn focus ligt op het benutten van zijn sterke vorm en het grijpen van kansen, ongeacht of het weer roet in het eten gooit. Het belooft een spannend weekend te worden voor de McLaren-coureur en de rest van de F1-grid.