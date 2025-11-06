Charles Leclerc denkt niet dat Max Verstappen dit seizoen zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaat pakken. De Ferrari-coureur liet tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië weten dat hij verwacht dat één van de twee McLaren-rijders er met de titel vandoor gaat.

Vanaf de eerste race van het seizoen is het volgens velen duidelijk dat McLaren de beste auto heeft. Oscar Piastri en Lando Norris bezorgden het team uit Woking al vroeg de constructeurstitel. Toch wist Verstappen zich dankzij zeges in Monza, Bakoe en de Verenigde Staten terug te knokken in de titelstrijd, waardoor hij opnieuw als kanshebber wordt gezien.

Leclerc verwacht Norris of Piastri als wereldkampioen

Na de race in Mexico nam Norris de leiding over van Piastri in het WK-klassement. Verstappen finishte daar als derde – achter Leclerc – en verkleinde zijn achterstand op de Australiër. Toch denkt Leclerc dat de strijd om het kampioenschap uiteindelijk tussen de McLaren-teamgenoten zal worden uitgevochten.

“Een paar races geleden had ik nog gezegd dat Oscar het zou worden, omdat hij een kleine voorsprong had,” aldus de Monegask in São Paulo. “Maar nu staan ze bijna gelijk, dus ik heb geen idee. Ik denk dat het tussen de McLaren-coureurs zal gaan.”

Leclerc hoopt zelf stiekem te kunnen verrassen in Brazilië

Leclerc zelf wacht nog altijd op zijn eerste zege van dit seizoen. De Ferrari-coureur rekent niet op wonderen in Brazilië, maar sluit een verrassend resultaat niet uit. “Ik zou het geweldig vinden om eindelijk weer te winnen. Dat zou ook belangrijk zijn voor Ferrari,” besloot hij.

Op Interlagos zijn er dit weekend extra punten te verdienen. Naast de Grand Prix op zondag staat er zaterdag ook een sprintrace op het programma.