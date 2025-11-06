user icon
icon

Leclerc verwacht geen vijfde titel voor Verstappen: “Het gaat tussen de McLaren-coureurs”

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc verwacht geen vijfde titel voor Verstappen: “Het gaat tussen de McLaren-coureurs”
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 18:06
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc denkt niet dat Max Verstappen dit seizoen zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaat pakken. De Ferrari-coureur liet tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië weten dat hij verwacht dat één van de twee McLaren-rijders er met de titel vandoor gaat.

Vanaf de eerste race van het seizoen is het volgens velen duidelijk dat McLaren de beste auto heeft. Oscar Piastri en Lando Norris bezorgden het team uit Woking al vroeg de constructeurstitel. Toch wist Verstappen zich dankzij zeges in Monza, Bakoe en de Verenigde Staten terug te knokken in de titelstrijd, waardoor hij opnieuw als kanshebber wordt gezien.

Meer over McLaren 'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

5 nov
 F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

27 okt

Leclerc verwacht Norris of Piastri als wereldkampioen

Na de race in Mexico nam Norris de leiding over van Piastri in het WK-klassement. Verstappen finishte daar als derde – achter Leclerc – en verkleinde zijn achterstand op de Australiër. Toch denkt Leclerc dat de strijd om het kampioenschap uiteindelijk tussen de McLaren-teamgenoten zal worden uitgevochten.

“Een paar races geleden had ik nog gezegd dat Oscar het zou worden, omdat hij een kleine voorsprong had,” aldus de Monegask in São Paulo. “Maar nu staan ze bijna gelijk, dus ik heb geen idee. Ik denk dat het tussen de McLaren-coureurs zal gaan.”

Leclerc hoopt zelf stiekem te kunnen verrassen in Brazilië

Leclerc zelf wacht nog altijd op zijn eerste zege van dit seizoen. De Ferrari-coureur rekent niet op wonderen in Brazilië, maar sluit een verrassend resultaat niet uit. “Ik zou het geweldig vinden om eindelijk weer te winnen. Dat zou ook belangrijk zijn voor Ferrari,” besloot hij.

Op Interlagos zijn er dit weekend extra punten te verdienen. Naast de Grand Prix op zondag staat er zaterdag ook een sprintrace op het programma.

 

Rimmer

Posts: 12.962

Tuurlijk gaat het tussen de papaya boys. Dat was in Juni al beslist en duidelijk.
Maar het is leuk dat er nog ruimte is om te fantaseren in deze fase van het seizoen. Daardoor werd het toch nog een leuke tweede helft van het seizoen.
Wat dat betreft zou het jammer zijn als het in Brazilië al ov... [Lees verder]

  • 1
  • 6 nov 2025 - 18:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri Ferrari McLaren Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.962

    Tuurlijk gaat het tussen de papaya boys. Dat was in Juni al beslist en duidelijk.
    Maar het is leuk dat er nog ruimte is om te fantaseren in deze fase van het seizoen. Daardoor werd het toch nog een leuke tweede helft van het seizoen.
    Wat dat betreft zou het jammer zijn als het in Brazilië al over en uit is voor Max maar dat is wel nog steeds het meest realistische scenario.
    Regen kan Max helpen maar teveel regen betekent dat de stewards alles zullen aangrijpen om niet te racen of voortijdig te eindigen met halve puntjes dus ja, het is min of meer voorbij voor Max en alleen een godswonder kan hem na dit weekend nog een in de race houden.

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 18:20
    • Mr Marly

      Posts: 7.859

      Te weinig regen is ook niet goed voor Max, bij een opdrogende baan kan McLaren lang door op inters.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 18:55
  • Larry Perkins

    Posts: 61.279

    Charles is een echte F1-vriend van Max, hij zorgt ervoor dat de Nederlander aan de aandacht van McLaren ontsnapt...

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 20:14

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar