Het Formule 1-circus in Brazilië is weer van start gegaan. De coureurs melden zich vandaag op het circuit van Interlagos, waar Max Verstappen hoopt zijn achterstand op de McLarens te kunnen verkleinen. Oliver Bearman is onder de indruk van Verstappen, en noemt hem één van de beste F1-coureurs ooit.

Verstappen is bezig met een sterke reeks. De Red Bull-coureur stond sinds de Grand Prix van Nederland elk raceweekend op het podium, en wist drie races en één sprintrace te winnen. Hij verkleinde zijn achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, en doet nu weer mee in de strijd om de titel. Hij staat slechts 36 WK-punten achter op kampioenschapsleider Norris, en kan flink gaan inlopen tijdens het sprintweekend in Brazilië.

Hoe goed is Verstappen?

Haas-coureur Oliver Bearman vocht twee weken geleden in Mexico een fel duel uit met Verstappen. Nu laat hij tegenover de internationale media weten hoe hij over Verstappen denkt: "Hij is bezig met een goede reeks. Ik denk dat hij één van de beste coureurs is in de Formule 1. Hij is de beste coureur die ooit in de Formule 1 heeft gereden."

Voorbeeld voor de rookies

Bearman is bezig met zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Hij kijkt dan ook op naar zijn concullega Verstappen: "Voor iemand zoals ik, een rookie die op een dag hopelijk voor de titel kan vechten, is Max iemand waar ik naar op kijk. Het is op dit moment echt de meest getalenteerde en de snelste gast in de Formule 1."

'Verstappen had geen goede auto'

Bearman zag dat Verstappen begin dit jaar niet lekker in zijn vel zat, maar dat kwam vooral door de situatie bij Red Bull. De Haas-coureur heeft hoge verwachtingen van zijn Nederlandse tegenstander: "Eerder dit jaar beschikte hij niet over de auto om mee te kunnen vechten, maar het lijkt erop dat dit nu wel het geval is."

Voor Verstappen is er veel mogelijk in Sao Paulo. Hij wist hier vorig jaar de Grand Prix te winnen na een geweldige inhaalrace in de regen.