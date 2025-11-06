user icon
icon

Bearman vindt Verstappen beste Formule 1-coureur ooit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bearman vindt Verstappen beste Formule 1-coureur ooit
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 15:24
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-circus in Brazilië is weer van start gegaan. De coureurs melden zich vandaag op het circuit van Interlagos, waar Max Verstappen hoopt zijn achterstand op de McLarens te kunnen verkleinen. Oliver Bearman is onder de indruk van Verstappen, en noemt hem één van de beste F1-coureurs ooit.

Verstappen is bezig met een sterke reeks. De Red Bull-coureur stond sinds de Grand Prix van Nederland elk raceweekend op het podium, en wist drie races en één sprintrace te winnen. Hij verkleinde zijn achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, en doet nu weer mee in de strijd om de titel. Hij staat slechts 36 WK-punten achter op kampioenschapsleider Norris, en kan flink gaan inlopen tijdens het sprintweekend in Brazilië.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Hoe goed is Verstappen?

Haas-coureur Oliver Bearman vocht twee weken geleden in Mexico een fel duel uit met Verstappen. Nu laat hij tegenover de internationale media weten hoe hij over Verstappen denkt: "Hij is bezig met een goede reeks. Ik denk dat hij één van de beste coureurs is in de Formule 1. Hij is de beste coureur die ooit in de Formule 1 heeft gereden."

Voorbeeld voor de rookies

Bearman is bezig met zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Hij kijkt dan ook op naar zijn concullega Verstappen: "Voor iemand zoals ik, een rookie die op een dag hopelijk voor de titel kan vechten, is Max iemand waar ik naar op kijk. Het is op dit moment echt de meest getalenteerde en de snelste gast in de Formule 1."

'Verstappen had geen goede auto'

Bearman zag dat Verstappen begin dit jaar niet lekker in zijn vel zat, maar dat kwam vooral door de situatie bij Red Bull. De Haas-coureur heeft hoge verwachtingen van zijn Nederlandse tegenstander: "Eerder dit jaar beschikte hij niet over de auto om mee te kunnen vechten, maar het lijkt erop dat dit nu wel het geval is."

Voor Verstappen is er veel mogelijk in Sao Paulo. Hij wist hier vorig jaar de Grand Prix te winnen na een geweldige inhaalrace in de regen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.719

Ollie heeft gelijk.
Max ìs de beste aller tijden.
Ik wou dat ik zijn vriend kon worden, maar ik heb al 'n vriend.
Maar hé, Max heeft al genoeg vrienden hier.

  • 2
  • 6 nov 2025 - 15:28
F1 Nieuws Max Verstappen Oliver Bearman Red Bull Racing Haas GP Brazilië 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.719

    Ollie heeft gelijk.
    Max ìs de beste aller tijden.
    Ik wou dat ik zijn vriend kon worden, maar ik heb al 'n vriend.
    Maar hé, Max heeft al genoeg vrienden hier.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 15:28
    • F1jos

      Posts: 4.787

      Je kunt je troost ook nog bij natte Nel halen, don’t worry.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 16:13
  • De Vogel is Geland

    Posts: 628

    Hij heeft er kijk op.

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 15:53
  • Pietje Bell

    Posts: 31.774

    Ben benieuwd of Max nog vragen krijgt nav het bezoek van zijn schoonvader aan
    Bolsonaro gisteren. Hij bezocht hem in een onopvallende oldtimer Kever.
    Automatische vertaling:

    "Bolsonaro verwelkomt Nelson Piquet onder huisarrest

    05/11/2025

    Op 5 november 2025 ontving Jair Bolsonaro het bezoek van Nelson Piquet onder
    huisarrest. Het bezoek werd geautoriseerd door de STF en benadrukt de vriendschap
    tussen hen.

    Op 5 november 2025 ontving Jair Bolsonaro het bezoek van de drievoudig Formule 1
    -wereldkampioen Nelson Piquet, onder huisarrest in het Solar condominium van Brasilia,
    in de Botanische Tuin (DF). Het bezoek werd de vorige week geautoriseerd door minister
    Alexandre de Moraes, van de STF, die gehoor gaf aan het verzoek van de verdediging van
    Bolsonaro, die de noodzaak van een directe dialoog met Piquet, een persoonlijke vriend
    van de voormalige president, beweerde.

    Het bezoek van Piquet

    Nelson Piquet kwam ter plaatse met een Kever, onderdeel van zijn voertuigcollectie.
    De voormalige coureur staat bekend om zijn steun voor Bolsonaro, een publieke figuur
    die zijn loyaliteit al heeft aangetoond, zoals toen hij tijdens de parade van 7 september
    2021 het stuur van de presidentiële Rolls-Royce overnam.
    Bovendien werd hij op het 73-jarig jubileum van Piquet gefotografeerd in een T-shirt
    met Bolsonaro's gezicht, waarbij hij vriendschap en politieke afstemming tussen hen
    vierde.

    Bolsonaro staat sinds 4 augustus 2025 onder huisarrest, na het niet naleven van een
    door Moraes opgelegde voorzorgsmaatregel. Hij werd geïdentificeerd als een van de
    belangrijkste articulatoren in een poging om de inauguratie van Lula na de verkiezingen
    van 2022 te voorkomen en werd bijgevolg veroordeeld tot 27 jaar en 3 maanden
    gevangenisstraf."

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 16:03

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar