Binnen McLaren is het spel om de wereldtitel in volle gang, maar de dynamiek tussen Lando Norris en Oscar Piastri verschuift. De Australiër gaf deze week aan agressiever te willen rijden om het initiatief terug te pakken. En uitgerekend in Interlagos, waar lef en timing meer opleveren dan voorzichtigheid, zou dat weleens kunnen lonen.

Waar agressie tijd oplevert

Het circuit van São Paulo vraagt om aanvallend racen. De eerste sector, met de duik richting de Senna S en de lange run naar bocht 4, beloont coureurs die vroeg remmen, laat insturen en durven vertrouwen op mechanische grip. Piastri’s typische “clean” stijl is snel op circuits als Suzuka of Silverstone, maar in Interlagos verlies je juist tijd als je te netjes rijdt.

Door de korte rondetijd (1:10 gemiddeld) is elk tiende verschil in acceleratie uit bocht 12 direct merkbaar op het rechte stuk. Norris is daar traditioneel sterker: hij gebruikt meer stuurhoek bij insturen en laat de auto eerder vrij uitrollen, waardoor hij beter tractie vindt.

Een iets agressievere benadering, later insturen, de binnenrand van de kerb raken, en iets meer slip toelaten, levert in sector 2 en 3 tot drie tienden winst op, mits de bandentemperatuur klopt. Precies daar kan Piastri tijd vinden.

Bandentemperatuur en stints

In een sprintweekend is bandentemperatuurbeheer cruciaal. De sessies zijn kort, de tijd om banden op te warmen beperkt. Norris krijgt de Pirelli’s doorgaans sneller op temperatuur, wat hem een voordeel geeft in de eerste ronden.

Piastri’s iets zachtere stuurbewegingen helpen banden sparen, maar werken tegen hem in koele omstandigheden zoals die zaterdag worden verwacht. Door wat agressiever te zijn — de banden sneller belasten in de eerste twee bochten, kan hij zijn nadeel ombuigen in voordeel.

Volgens McLaren-ingenieurs testte Piastri op de simulator al met smallere diff-instellingen en een iets scherpere throttle response, wat hem meer “bite” geeft bij acceleratie. “Oscar wil meer risico nemen in de eerste ronden,” zei teambaas Andrea Stella. “Interlagos is een circuit dat dat toelaat.”

De Senna S: sleutel tot elke ronde

De start en de eerste remzone van Interlagos bepalen vaak de hele openingsfase van de race. Wie daar één positie wint, kan die dankzij de DRS-zone meestal vasthouden tot bocht 4. Norris staat bekend om zijn gecontroleerde rempunten, maar Piastri heeft dit jaar laten zien dat hij durft als het er echt om gaat, denk aan zijn inhaalactie buitenom in Oostenrijk.

Het verschil tussen winnen en verliezen in São Paulo zit in de eerste 500 meter. Met een agressievere houding kan Piastri daar zijn toon zetten, vooral als hij van de vuile kant start.

Interne vrijheid bij McLaren

Bij McLaren klinkt er steeds vaker dat beide coureurs vrij mogen vechten zolang het respectvol blijft. Stella bevestigde donderdag dat er “geen teamorders” zijn zolang het kampioenschap open ligt. Dat opent de deur voor een duel dat niet alleen om punten gaat, maar ook om psychologisch overwicht.

“Lando weet hoe hij zijn banden moet sparen,” aldus Stella. “Oscar weet dat hij sneller moet zijn in de openingsfase. Hun stijlen vullen elkaar aan en dat maakt ons sterk.”

De balans binnen het team blijft fragiel: te veel risico en McLaren verliest kostbare constructeurspunten, te weinig en Piastri raakt definitief achterop in het titelgevecht.

Waarom juist nu aanvallen loont

Interlagos is kort, maar kent veel compressies en remzones waar je met vertrouwen verschil kunt maken. Omdat regen zaterdag de grip laag houdt en de baan op zondag waarschijnlijk opdroogt, levert elke ronde agressie in de eerste sector extra temperatuur en dus extra snelheid op.

Piastri’s voornemen om zijn rijstijl aan te scherpen is dus geen stoere uitspraak, maar een strategische zet. In een weekend waarin ritme belangrijker is dan pure snelheid, wint wie durft te pushen.

McLaren weet dat beide coureurs het kunnen. De vraag is wie het aandurft.