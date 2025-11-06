George Russell keert terug naar de plek waar hij in 2022 zijn eerste Formule 1-zege behaalde. Interlagos voelt voor hem als vertrouwd terrein, maar dit weekend draait het om iets anders dan nostalgie. Mercedes wil koste wat kost de tweede plaats in het constructeurskampioenschap vasthouden, en Russell is de man die dat doel moet waarmaken.

Na een wisselvallig seizoen is dit voor het team uit Brackley hét weekend om punten te consolideren. Met Ferrari op de loer en McLaren iets verder weg telt elke ronde in São Paulo dubbel.

Waarom Interlagos Russell ligt

Het circuit van Interlagos belooft altijd spektakel, en Russell hoort bij de coureurs die zich er thuis voelen. De korte ronde met zijn hoogteverschillen en ritmische bochtenreeks past bij zijn soepele, beheerste rijstijl. Waar anderen worstelen met balans en temperatuurwisselingen, blijft Russell koel en berekenend.

In 2022 reed hij hier de perfecte race: gecontroleerde start, foutloze pitstops en feilloos bandenmanagement. Juist die kwaliteiten kunnen Mercedes nu het verschil bezorgen. De W15 is niet de snelste auto van het veld, maar wel constant. En constanter rijden dan Russell lukt bijna niemand.

Volgens bronnen binnen het team is Interlagos bovendien een baan waar Mercedes de bandentemperatuur goed in het raamwerk krijgt. Dat betekent dat Russell zijn racesnelheid kan benutten zonder overmatige slijtage, cruciaal in een sprintweekend waarin bandenkeuze beperkt is.

P2-rekenwerk: Ferrari in de nek

Het verschil met Ferrari bedraagt nog maar enkele tientallen punten. Met vier weekenden te gaan, is de marge dun genoeg om in één klap te verdwijnen. Interlagos is daarbij extra belangrijk, want er zijn dit weekend 33 punten te verdienen per coureur.

Als Mercedes erin slaagt beide auto’s binnen de top 5 te houden in zowel sprint als hoofdrace, kan het team een buffer opbouwen die Ferrari moeilijk nog inloopt. De interne berekeningen zijn helder: Russell moet gemiddeld achttien punten scoren om P2 veilig te stellen. Alles daaronder opent de deur voor Leclerc en Sainz.

Mercedes ziet vooral risico in safety-cars. De pitdelta op Interlagos ligt rond de 22 seconden, waardoor een late neutralisatie strategieën kan breken. Daarom rekent het team op

Russell’s vermogen om flexibel te reageren. Zijn besluitvorming in situaties met wisselende omstandigheden is vaak een van zijn sterkste wapens.

De sprint als veiligheidsnet

Het sprintformat geeft Mercedes een extra kans om schade te beperken. Russell presteert traditioneel goed in korte races; zijn starts zijn scherp, en hij weet zijn banden snel op temperatuur te brengen.

In de fabriek is gekozen voor een iets hogere downforce-afstelling dan normaal. Dat helpt de auto stabiel te houden in bocht 10 en 12, ook als het zaterdag regent. Die afstelling kost misschien topsnelheid op het rechte stuk, maar levert stabiliteit en vertrouwen op. In een weekend waarin regen op zaterdag en droogte op zondag worden voorspeld, kan dat precies de juiste gok zijn.

“Het is niet de snelste setup op papier,” zei Russell donderdag. “Maar hij voelt solide. En in Interlagos gaat het vaak om gevoel.”

Strategisch denken in São Paulo

Mercedes weet dat Interlagos zelden rechtlijnig verloopt. De baan nodigt uit tot undercuts, maar banden slijten sneller dan verwacht zodra de temperatuur oploopt. Een tweestopper lijkt veiliger, zeker als de sprint het asfalt opschroeft en de race langer op de mediums moet worden gereden.

Russell heeft binnen het team de rol van strategische spil gekregen. Hij verzamelt constant feedback over gripniveaus en bandentemperatuur, wat de ingenieurs helpt om flexibel te schakelen tijdens de race. De focus ligt op punten maximaliseren, niet op risico’s nemen voor de winst.

“Banking points”, zoals het in Brackley heet, is het credo voor de laatste races. Geen heldendaden, wel constant scoren.

Wat daarna nog komt

Na Brazilië volgen Las Vegas en Qatar, circuits waar Mercedes op papier sterk kan zijn. In Vegas kan de efficiënte aerodynamica van de W15 zijn vruchten afwerpen op de lange rechte stukken, terwijl de snelle bochten van Qatar het team doorgaans goed liggen.

Toch is Interlagos het sleutelmoment. Als Russell en Hamilton dit weekend beide Ferraris achter zich houden, kan Mercedes in de resterende races verdedigend rijden in plaats van aanvallend. Dat zou niet alleen de tweede plaats veiligstellen, maar ook rust brengen binnen een team dat nog altijd in transitie is richting 2026.

Russell als strategische spil

Voor Russell persoonlijk is dit weekend meer dan een rekenkundige missie. Na een periode van pech en wisselende vorm heeft hij zich herpakt en is hij binnen Mercedes uitgegroeid tot de constante factor. Zijn kalmte, technische scherpte en communicatieve stijl maken hem tot het natuurlijke anker van het team.

“George denkt verder vooruit dan de meeste coureurs,” zegt een engineer uit de raceafdeling. “Hij begrijpt dat stabiliteit nu even belangrijk is als snelheid.”

Interlagos gaf hem ooit zijn eerste overwinning. Dit weekend kan het hem iets anders geven: bevestiging dat hij de leider is die Mercedes nodig heeft in de heropbouwfase. En als hij daarmee P2 veiligstelt, voelt dat voor het team bijna als een overwinning.