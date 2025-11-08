user icon
Red Bull-sprookje voorbij: "Tsunoda heeft zijn kans gehad"


  Gepubliceerd op 08 nov 2025 09:26
  • comments 2
  Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk wie vanaf volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De dagen van Yuki Tsunoda lijken in ieder geval geteld te zijn. Steeds minder mensen geloven in de kansen van de Japanner, en ook Martin Brundle is nu kritisch.

Tsunoda rijdt sinds de Grand Prix van Japan voor het grote Red Bull. De Japanse coureur werd aangesteld als de vervanger van Liam Lawson, die geen deuk in een pakje boter wist te rijden in Australië en China. Hij werd teruggezet naar Racing Bulls, waar hij zich steeds beter begint te voelen. Hij is echter ook niet zeker van zijn F1-toekomst, terwijl Isack Hadjar hoopt op promotie en Arvid Lindblad mag dromen van een debuut.

'Tsunoda heeft zijn kans gehad'

Weinig mensen hebben vertrouwen in de toekomst van Tsunoda. Dat geldt ook voor oud-coureur en commentator Martin Brundle, die zich uitspreekt bij Sky Sports: "Yuki heeft zijn kans wel gehad, om eerlijk te zijn. Honda gaat natuurlijk weg bij Red Bull, en de Japanse link verdwijnt dus ook. Je moet naar de toekomst kijken."

"Het probleem is dat er volgend jaar een dramatische verandering komt, de grootste ooit in de Formule 1 met de nieuwe Power Units en chassis, dan wil je ervaring en kennis."

Heeft Red Bull ervaring nodig?

Brundle doelt op het feit dat Verstappens beoogde nieuwe teamgenoot Hadjar, nog maar bezig is met zijn debuutjaar. De Brit heeft dan ook een andere oplossing voor ogen: "Ik denk dat Lawson wat potentie laat zien. Bij Hadjar weet ik niet of je hem in het grote team wil zetten. Ik denk dat hij nog een jaar nodig heeft. Lindblad ziet er wel goed uit, maar heeft hij niet meer ervaring nodig? Het is een beetje een gok."

Brundle stelt echter dat Red Bull het altijd zo heeft gedaan: "Ze zullen wijzen naar Max Verstappen en Sebastian Vettel als ze jonge coureurs een kans geven, en als ze goed genoeg zijn, kunnen ze het aan."

Rimmer

Posts: 12.968

Als die auto weer net zo ruk als afgelopen twee jaar (en dat zal zo zijn getuige de woorden van Wache die gisterenavond aangaf niet te begrijpen waarom de auto nu weer zo slecht is) dan zal Hadjar de volgende prima coureur zijn die kapot gaat naast Max.
Ik hoop voor Yuki dat hij ergens onderdak ... [Lees verder]

  • 5
  • 8 nov 2025 - 09:34
Reacties (2)

  • Rimmer

    Posts: 12.968

    Als die auto weer net zo ruk als afgelopen twee jaar (en dat zal zo zijn getuige de woorden van Wache die gisterenavond aangaf niet te begrijpen waarom de auto nu weer zo slecht is) dan zal Hadjar de volgende prima coureur zijn die kapot gaat naast Max.
    Ik hoop voor Yuki dat hij ergens onderdak vindt want hij verdiende meer dan dit. Maar goed, dat geld ook voor Gasly, Albon, Perez, Lawson en straks Hadjar.
    Die eerste drie reden al wat langer F1 en hebben daardoor toch weer een zitje gevonden.
    Lawson en Hadjar zijn tekort in de F1 en staan straks weer met lege handen.
    Yuki heeft ook al wat jaren ervaring dus misschien dat er met hulp van Honda nog ergens een reserverol en in 2027 een zitje te vinden is.
    Misschien wel weer bij Racing Bulls als die in 27 van ellende maar weer met Honda gaan rijden.

    • + 5
    • 8 nov 2025 - 09:34
  • little-nightmare

    Posts: 2.311

    Tsunoda er uit, Lawson er uit. Hadjar naar Red Bull en Lindblad en Fornaroli naar racing bulls.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 11:22

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

