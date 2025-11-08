Het is nog altijd niet duidelijk wie vanaf volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De dagen van Yuki Tsunoda lijken in ieder geval geteld te zijn. Steeds minder mensen geloven in de kansen van de Japanner, en ook Martin Brundle is nu kritisch.

Tsunoda rijdt sinds de Grand Prix van Japan voor het grote Red Bull. De Japanse coureur werd aangesteld als de vervanger van Liam Lawson, die geen deuk in een pakje boter wist te rijden in Australië en China. Hij werd teruggezet naar Racing Bulls, waar hij zich steeds beter begint te voelen. Hij is echter ook niet zeker van zijn F1-toekomst, terwijl Isack Hadjar hoopt op promotie en Arvid Lindblad mag dromen van een debuut.

'Tsunoda heeft zijn kans gehad'

Weinig mensen hebben vertrouwen in de toekomst van Tsunoda. Dat geldt ook voor oud-coureur en commentator Martin Brundle, die zich uitspreekt bij Sky Sports: "Yuki heeft zijn kans wel gehad, om eerlijk te zijn. Honda gaat natuurlijk weg bij Red Bull, en de Japanse link verdwijnt dus ook. Je moet naar de toekomst kijken."

"Het probleem is dat er volgend jaar een dramatische verandering komt, de grootste ooit in de Formule 1 met de nieuwe Power Units en chassis, dan wil je ervaring en kennis."

Heeft Red Bull ervaring nodig?

Brundle doelt op het feit dat Verstappens beoogde nieuwe teamgenoot Hadjar, nog maar bezig is met zijn debuutjaar. De Brit heeft dan ook een andere oplossing voor ogen: "Ik denk dat Lawson wat potentie laat zien. Bij Hadjar weet ik niet of je hem in het grote team wil zetten. Ik denk dat hij nog een jaar nodig heeft. Lindblad ziet er wel goed uit, maar heeft hij niet meer ervaring nodig? Het is een beetje een gok."

Brundle stelt echter dat Red Bull het altijd zo heeft gedaan: "Ze zullen wijzen naar Max Verstappen en Sebastian Vettel als ze jonge coureurs een kans geven, en als ze goed genoeg zijn, kunnen ze het aan."