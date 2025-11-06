user icon
McLaren zorgt voor verbazing: "We zijn niet dominant"
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal heeft de constructeurstitel al op zak, en heeft nog twee ijzers in het vuur in de titelstrijd. Toch is McLaren volgens teambaas Andrea Stella nooit echt dominant geweest.

Met nog vier raceweekenden te gaan kunnen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri allebei nog de wereldtitel pakken in de Formule 1. Ze vechten een felle strijd uit met Max Verstappen, die wel een achterstand heeft van 36 punten op WK-leider Norris. Dit weekend staat de Braziliaanse Grand Prix op het programma, en daar kan McLaren een slag gaan slaan.

McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1, en de cijfers liegen er ook niet om. Piastri heeft dit seizoen al zeven Grands Prix gewonnen, terwijl Norris op zes zeges staat. Samen zijn ze dus goed voor dertien zeges, terwijl ze ook al dertig podiumplekken hebben binnengehaald voor McLaren. Het zijn goede cijfers, en die kunnen in de laatste fase van het seizoen alleen maar worden uitgebreid.

Hoe kijkt McLaren naar de prestaties?

McLaren-teambaas Andrea Stella is trots, maar stelt in de podcast Beyond the Grid dat hij werd verrast door de dominantie: "We waren zeker verrast. We waren in de wintermaanden volop bezig met innoveren, en daarin waren we best moedig en ambitieus. We dachten zelfs dat we zo'n vijftig procent van wat we wilden winnen qua rondetijd, al hadden bereikt."

'McLaren was niet dominant'

Veel mensen zijn het er dan ook over eens dat McLaren dit seizoen dominant is. Stella wil daar niets van weten: "Het leek alsof McLaren dominant was, maar ik moet eerlijk zeggen dat dit maar een paar races het geval was. Dat was vooral tijdens de weekenden met warme omstandigheden, zoals in Mexico. Warmere omstandigheden, veel grip en ook behoorlijk wat bandenslijtage. Dat is een combinatie van omstandigheden waarin onze auto echt kan uitblinken."

