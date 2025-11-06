Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië verder met zijn jacht op de McLarens. De Nederlander is bezig met een onwaarschijnlijke comeback, en kan op het circuit van Interlagos zijn achterstand verder verkleinen. Jos Verstappen ziet dat de sfeer bij Red Bull beter is geworden, en dat zijn zoon in goede handen is.

Max Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om het wereldkampioenschap. De regerend wereldkampioen had een grote achterstand, maar begon na de zomerstop aan een bijzondere opmars. Sinds de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium, en wist hij zijn achterstand op WK-leider Lando Norris te verkleinen naar 36 punten.

Bij Red Bull is er in de afgelopen maanden ook veel veranderd. Daags na de Britse Grand Prix werd teambaas Christian Horner ontslagen, en werd Laurent Mekies aangewezen als zijn opvolger. Onder leiding van Mekies zette het team grote stappen, en wisten ze weer om de zeges te vechten.

'Max is in goede handen'

Verstappens vader Jos heeft weer veel vertrouwen in Red Bull. Hij staat elk raceweekend in contact met zijn zoon, zo legt hij uit aan De Telegraaf: "Niet dat ik me bemoei met zijn rijden, want dat heeft Max al lang niet meer nodig. Dat hij überhaupt nog een kans maakt op de wereldtitel, is al een enorme bonus. Zeker als je het vergelijkt met de situatie rond de zomerstop."

"De sfeer in het team is nu compleet anders. Ik heb goed contact met teambaas Laurent Mekies en het geeft me veel rust, nu zie ik hoeveel plezier Max weer heeft. Hij is echt in goede handen."

Hoe kijkt Jos Verstappen naar de titelstrijd?

Over de titelstrijd met McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri is Jos Verstappen duidelijk: "Max staat er heel open en relaxed in. Dat is denk ik ook de beste aanpak. In Mexico had hij het moeilijk, maar slaagde hij er toch in om derde en nog bijna tweede te worden. Dat geeft de burger wel moed. Maar gezien het puntenverschil heeft hij het inderdaad niet in eigen hand."