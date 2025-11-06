user icon
icon

Verstappens hebben weer vertrouwen in Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappens hebben weer vertrouwen in Red Bull
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 12:46
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië verder met zijn jacht op de McLarens. De Nederlander is bezig met een onwaarschijnlijke comeback, en kan op het circuit van Interlagos zijn achterstand verder verkleinen. Jos Verstappen ziet dat de sfeer bij Red Bull beter is geworden, en dat zijn zoon in goede handen is.

Max Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om het wereldkampioenschap. De regerend wereldkampioen had een grote achterstand, maar begon na de zomerstop aan een bijzondere opmars. Sinds de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium, en wist hij zijn achterstand op WK-leider Lando Norris te verkleinen naar 36 punten.

Meer over Red Bull Racing FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Bij Red Bull is er in de afgelopen maanden ook veel veranderd. Daags na de Britse Grand Prix werd teambaas Christian Horner ontslagen, en werd Laurent Mekies aangewezen als zijn opvolger. Onder leiding van Mekies zette het team grote stappen, en wisten ze weer om de zeges te vechten.

'Max is in goede handen'

Verstappens vader Jos heeft weer veel vertrouwen in Red Bull. Hij staat elk raceweekend in contact met zijn zoon, zo legt hij uit aan De Telegraaf: "Niet dat ik me bemoei met zijn rijden, want dat heeft Max al lang niet meer nodig. Dat hij überhaupt nog een kans maakt op de wereldtitel, is al een enorme bonus. Zeker als je het vergelijkt met de situatie rond de zomerstop."

"De sfeer in het team is nu compleet anders. Ik heb goed contact met teambaas Laurent Mekies en het geeft me veel rust, nu zie ik hoeveel plezier Max weer heeft. Hij is echt in goede handen."

Hoe kijkt Jos Verstappen naar de titelstrijd?

Over de titelstrijd met McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri is Jos Verstappen duidelijk: "Max staat er heel open en relaxed in. Dat is denk ik ook de beste aanpak. In Mexico had hij het moeilijk, maar slaagde hij er toch in om derde en nog bijna tweede te worden. Dat geeft de burger wel moed. Maar gezien het puntenverschil heeft hij het inderdaad niet in eigen hand."

Golf-GTI

Posts: 1.583

Nou is Jos een keer blij en is het hier heel stil...

  • 1
  • 6 nov 2025 - 15:59
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.583

    Nou is Jos een keer blij en is het hier heel stil...

    • + 1
    • 6 nov 2025 - 15:59
    • Larry Perkins

      Posts: 61.271

      Vermoed dat Jos heel vaak heel blij is, veel vaker dan dat sneue apen het hem gunnen...
      Hij heeft onder andere veel tijd voor zijn favoriete bezigheid (racen) en zal het leven vast minimaal een 8 geven.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 16:21

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar