Lawson weigert zichzelf te vergelijken met Red Bull-coureur
  Gepubliceerd op 07 nov 2025 08:48
  Door: Jesse Jansen

Liam Lawson en Yuki Tsunoda hebben allebei nog geen zekerheid voor volgend seizoen. Waar Tsunoda Lawson verving aan het begin van dit seizoen, is het nu onzeker wie van hen het stoeltje bij Racing Bulls gaat krijgen voor 2026. Lawson durft zichzelf niet met Tsunoda te vergelijken. 

Naar alle verwachtingen hebben Isack Hadjar en Arvid Lindblad een stoeltje voor volgend jaar bij de Red Bull-teams. Dat betekent dat er nog maar een stoeltje overblijft, aangezien Max Verstappen een contract heeft bij Red Bull Racing. De voor het overgebleven Racing Bulls-stoeltje gaat dan tussen Tsunoda en Lawson.

Wie is op papier de betere coureur?

In 2023 en 2024 verving Lawson veteraan Daniel Ricciardo bij Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander werd daarmee elf races de teamgenoot van Tsunoda en daaruit bleek dat Tsunoda sneller was in de kwalificatie, aangezien het 10-1 was voor de Japanner. In de races leek de Nieuw-Zeelander beter te zijn, want daarmee won Lawson het onderlinge duel met 6-5. Als we de resultaten gaan omrekenen in punten, is het zes punten voor Lawson ten opzichte van acht punten voor Tsunoda. 

Voormalig teambaas Christian Horner koos ervoor om Lawson in de Red Bull te zetten als vervanger van Sergio Pérez in plaats van de meer ervaren Tsunoda. Toch werd deze beslissing al snel teruggedraaid, want Tsunoda verving Lawson na twee Grand Prix-weekenden. 

'Ik heb geen eerlijke kans gekregen'

Lawson gaat in op het feit dat hij vervangen werd door Tsunoda: "Het is niet iets waar ik direct met hem over nadenk", legde hij uit in het programma Mike Hosking Breakfast. "Ik denk dat ik uiteindelijk twee races heb gereden op twee circuits waar ik nog nooit was geweest."

"We hebben geen voorseizoen gehad, we hebben vorig jaar niet veel getest en ook geen voorseizoenstests gedaan om ons voor te bereiden op dit seizoen. Dus ik zou nooit een vergelijking kunnen maken, omdat ik gewoon niet aan de races heb meegedaan. Ik heb er twee gedaan en toen was ik uitgeschakeld. Hij heeft het hele seizoen in de auto gezeten."

