Terwijl de Formule 1 zich voorbereidt op het nieuwe tijdperk van 2026, gonst het in de paddock van de geruchten dat Red Bull straks in de problemen zou kunnen komen. De nieuwe motorregels, met een hogere focus op elektrische energie en striktere balans tussen verbrandingsmotor en hybride systemen, zouden de Oostenrijkse renstal technisch benadelen. Maar Red Bull slaat terug. Volgens teambronnen is het verhaal van het “2026-nadeel” een mythe die niets met realiteit te maken heeft. Hoe goed voorbereid is Verstappen’s team écht op de nieuwe regels?

De mythe van het nadeel

Het narratief begon maanden geleden, toen rivalen als McLaren en Mercedes lieten doorschemeren dat Red Bull Powertrains, de nieuwe motorafdeling in Milton Keynes, het lastig zou krijgen met de complexe hybridebalans van 2026. Omdat Red Bull pas sinds 2022 motoren ontwikkelt, zouden ze minder ervaring hebben dan gevestigde fabrikanten.

Maar volgens technisch directeur Pierre Waché is dat beeld misleidend. “We hebben vanaf dag één alles geïntegreerd,” zei hij tegen Sky Sports. “Chassis en power unit ontwikkelen we in één omgeving. Dat is precies wat andere teams nu pas proberen te doen.”

Waar concurrenten vaak werken met aparte locaties en structuren voor motor en chassis, bouwt Red Bull aan een volledig geïntegreerde fabriek waarin aerodynamica, software en motorontwikkeling in één proces samenkomen. Dat is precies wat de FIA met de nieuwe reglementen beoogt: een evenwichtige mix van elektrische kracht, efficiëntie en gewicht.

Wat we al weten over 2026

De nieuwe 2026-regels draaien om balans. De verbrandingsmotor levert nog maar ongeveer 400 kW, terwijl de hybride MGU-K evenveel vermogen zal genereren. Dat betekent dat energieterugwinning en softwarebeheer cruciaal worden. Coureurs zullen per ronde een veel groter deel van hun vermogen elektrisch inzetten, met minder brandstof en meer nadruk op herlaadstrategieën.

Daarbij komen lichtere auto’s, kleinere vleugels en een aerodynamisch concept dat slipstreamen moet bevorderen. Kortom: 2026 belooft een reset van de hele dynamiek van de Formule 1.

Voor Red Bull is dat geen reden tot paniek, zegt teamadviseur Helmut Marko. “Onze engineers werken sinds 2023 met dezelfde simulatiemodellen die ook voor de 2026-auto worden gebruikt. We weten waar de grenzen liggen.” Marko wijst erop dat de samenwerking met Ford, die vanaf 2026 officieel als partner toetreedt, extra ervaring in batterijtechnologie en software meebrengt.

De echte uitdaging, zeggen insiders, zit niet in de motor zelf maar in het energiebeheer: hoe snel en efficiënt kan het systeem opladen zonder de balans van de auto te verstoren. Daarin speelt software de hoofdrol, en dat is precies het terrein waar Red Bull de laatste jaren het sterkst in was.

Hoe Red Bull zich voorbereidt op de nieuwe tijd

In Milton Keynes is de transformatie van het team zichtbaar. Red Bull Powertrains telt inmiddels meer dan 500 medewerkers, onder wie tientallen ingenieurs met ervaring van

Mercedes HPP en Honda. Er is een nieuw testcomplex gebouwd voor dynamometers, batterijsimulatie en hybride-integratie.

Volgens Christian Horner was dat precies het plan toen Red Bull besloot zijn eigen motor te bouwen. “We wilden onafhankelijk worden, zodat we motor en chassis samen konden ontwerpen. De 2026-regels maken dat voordeel alleen maar groter,” zei hij eerder dit jaar.

Het team gebruikt nu al prototypecomponenten om te begrijpen hoe de nieuwe hybride systemen het rijgedrag beïnvloeden. Verstappen test die data virtueel in simulatoren die zijn gekoppeld aan real-time energiemodellen. “We proberen niet te reageren op de toekomst, we bouwen hem,” aldus Horner.

Ondertussen werkt Ford aan software die energiestromen optimaliseert op basis van rijstijl. In de woorden van een technicus: “Max krijgt straks een auto die denkt als hij. Dat is de bedoeling.”

Het contrast met 2021, toen Red Bull nog volledig afhankelijk was van Honda, kon niet groter zijn. Waar toen angst heerste voor een motorloze toekomst, heeft het team nu controle over elke schroef en pixel van zijn aandrijflijn.

Verstappens toekomst tussen data en perceptie

Toch blijft de vraag hoe Verstappen zelf naar die toekomst kijkt. De drievoudig wereldkampioen heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over “kunstmatige” reglementen die volgens hem het racen complexer dan nodig maken. “Ik wil gewoon racen, niet energiemanagement spelen,” zei hij in Qatar.

Dat verklaart deels waarom sommige fans denken dat Red Bull straks minder dominant zal zijn. De 2026-auto’s zullen zwaarder leunen op strategische softwarebeslissingen, minder op pure snelheid. Maar insiders bij Red Bull ontkennen dat Verstappen zich zorgen maakt. Hij is nauw betrokken bij de simulatorontwikkeling en dringt aan op auto’s die voorspelbaar en “mechanisch eerlijk” aanvoelen, zelfs met alle digitale lagen eromheen.

Volgens Marko past juist dát bij zijn stijl. “Max is iemand die direct feedback geeft. Hij haat vertraging in systemen, en dat dwingt onze ingenieurs om het beste te bouwen. In dat opzicht is hij onze beste testbank.”

Rivalen beweren dat Red Bull achterloopt omdat het nog geen volledig operationele hybride testbank zou hebben, maar dat klopt volgens meerdere bronnen niet. De eerste complete power unit zou begin 2025 al klaar zijn voor integratietests met het chassis. Daarmee ligt Red Bull op schema, of zelfs voor.

Het “nadeel” van Red Bull lijkt dus vooral een perceptieprobleem. De realiteit is dat het team al jaren bekendstaat om technische discipline en vooruitdenken. Of zoals Horner het samenvatte: “Als mensen zeggen dat we achterlopen, is dat meestal omdat ze weten dat we voor liggen.”

De komende winter zullen we zien hoe serieus de concurrentie dat gevaar neemt. Want één ding is duidelijk: de strijd om 2026 is al lang begonnen, en Red Bull speelt hem met dezelfde intensiteit als altijd.

Of Verstappen in 2026 echt in het nadeel is? Alleen de stopwatch zal het vertellen. Maar voorlopig lijkt het erop dat de kampioen eerder klaar is voor de toekomst dan zijn tegenstanders hopen.