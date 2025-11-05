user icon
icon

Brown reageert op mogelijke wereldtitel Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown reageert op mogelijke wereldtitel Verstappen
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 14:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Ze hebben de constructeurstitel al op zak, maar of ze de wereldtitel gaan pakken is nog niet zeker. Zak Brown legt uit hoe hij zal reageren als Max Verstappen de wereldtitel wegkaapt voor de neus van de papaja-coureurs.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd voor de wereldtitel in de Formule 1. Ze waren aan elkaar gewaagd, en mochten vrij met elkaar vechten om de titel. Na de zomerstop verloren ze hun grote voorsprong in het kampioenschap, en wist regerend wereldkampioen Max Verstappen het gat te verkleinen. Met nog vier raceweekenden te gaan is het verschil nog maar 36 punten, en is alles nog mogelijk.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Hoe reageert Brown op een titel van Verstappen?

McLaren-CEO Zak Brown weet dat Verstappen de titel kan gaan afpakken van zijn coureurs. De Amerikaan reageert opvallend sportief als hij in de podcast Beyond the Grid wordt gevraagd hoe hij zou reageren als Verstappen de titel pakt: "Ik zou zijn hand schudden, en zeggen: 'Goed gedaan'. Ik wil ervoor zorgen dat als wij niet winnen, en hij ons verslaat, wij onszelf niet verslaan. Dat is het belangrijkste."

"We zijn ons ook bewust van de situatie in 2007, waar de twee coureurs op hetzelfde aantal punten stonden. We hebben twee coureurs die graag het kampioenschap willen winnen, we spelen het aanvallend en niet verdedigend."

Wat wil McLaren niet zien?

Brown stelt dat het in het scenario van een titel van Verstappen belangrijk is dat er geen interne onrust ontstaat: "Ik zie liever dat we ons best hebben gedaan en onze coureurs evenveel punten halen, terwijl de andere gast ons verslaat met één puntje, dan het alternatief. Dat alternatief is dat onze coureurs één puntje verschillen, maar we moeten zeggen: 'Ik weet dat je droomt van de wereldtitel, maar we hebben een muntje opgegooid, en je krijgt hem dit jaar niet'. Dat kan je vergeten, zo willen we niet gaan racen."

Larry Perkins

Posts: 61.240

[i] Brown: "Ik wil ervoor zorgen dat als wij niet winnen, en hij ons verslaat, wij onszelf niet verslaan. Dat is het belangrijkste." [/i]

Als Verstappen nu nog de titel haalt, heeft McLaren zichzelf sowieso verslagen. Het zou een ongelooflijke megastunt van Max zijn maar tevens een giga blamage... [Lees verder]

  • 3
  • 5 nov 2025 - 17:06
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown Red Bull Racing McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 4.750

    Slappe hap die Zak.
    Als we die titel niet winnen vind ik dat helemaal niet erg hoor, we deden ons best.
    Nou Max grijp die titel dan maar, McLaren doet er niet alles aan.
    Boe Zak en Stella.

    • + 2
    • 5 nov 2025 - 14:25
    • F1jos

      Posts: 4.782

      Het zou met afstand zijn beste titel ooit zijn als hij daadwerkelijk wint.

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 14:43
    • Ferdi12

      Posts: 725

      Beide Coureurs maken een reële kans op de titel, dan is het toch logisch dat McLaren geen coureur aanwijst? Voor McLaren maakt het geen verschil, het belangrijkste is binnen. Een wereldtitel voor een coureur is een bonus, niet noodzakelijk voor een team.

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 15:33
    • Freek-Willem

      Posts: 6.384

      @ferdi, maar je kunt er wel voor kiezen dat je afspreekt van een 'niet-aanvalsverdrag'.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 19:00
  • AUDI_F1

    Posts: 3.389

    Ik denk dat Zak de hele pitbox in elkaar slaat in plaats van de schouders van de monteurs.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 15:40
  • Larry Perkins

    Posts: 61.241

    Brown: "Ik wil ervoor zorgen dat als wij niet winnen, en hij ons verslaat, wij onszelf niet verslaan. Dat is het belangrijkste."

    Als Verstappen nu nog de titel haalt, heeft McLaren zichzelf sowieso verslagen. Het zou een ongelooflijke megastunt van Max zijn maar tevens een giga blamage voor Brown, Stella en de rest van McLaren!

    • + 3
    • 5 nov 2025 - 17:06
    • Need5Speed

      Posts: 3.277

      Een goed verslaander heeft aan een half punt genoeg.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 18:49

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar