Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Ze hebben de constructeurstitel al op zak, maar of ze de wereldtitel gaan pakken is nog niet zeker. Zak Brown legt uit hoe hij zal reageren als Max Verstappen de wereldtitel wegkaapt voor de neus van de papaja-coureurs.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd voor de wereldtitel in de Formule 1. Ze waren aan elkaar gewaagd, en mochten vrij met elkaar vechten om de titel. Na de zomerstop verloren ze hun grote voorsprong in het kampioenschap, en wist regerend wereldkampioen Max Verstappen het gat te verkleinen. Met nog vier raceweekenden te gaan is het verschil nog maar 36 punten, en is alles nog mogelijk.

Hoe reageert Brown op een titel van Verstappen?

McLaren-CEO Zak Brown weet dat Verstappen de titel kan gaan afpakken van zijn coureurs. De Amerikaan reageert opvallend sportief als hij in de podcast Beyond the Grid wordt gevraagd hoe hij zou reageren als Verstappen de titel pakt: "Ik zou zijn hand schudden, en zeggen: 'Goed gedaan'. Ik wil ervoor zorgen dat als wij niet winnen, en hij ons verslaat, wij onszelf niet verslaan. Dat is het belangrijkste."

"We zijn ons ook bewust van de situatie in 2007, waar de twee coureurs op hetzelfde aantal punten stonden. We hebben twee coureurs die graag het kampioenschap willen winnen, we spelen het aanvallend en niet verdedigend."

Wat wil McLaren niet zien?

Brown stelt dat het in het scenario van een titel van Verstappen belangrijk is dat er geen interne onrust ontstaat: "Ik zie liever dat we ons best hebben gedaan en onze coureurs evenveel punten halen, terwijl de andere gast ons verslaat met één puntje, dan het alternatief. Dat alternatief is dat onze coureurs één puntje verschillen, maar we moeten zeggen: 'Ik weet dat je droomt van de wereldtitel, maar we hebben een muntje opgegooid, en je krijgt hem dit jaar niet'. Dat kan je vergeten, zo willen we niet gaan racen."